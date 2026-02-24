Culture Horlogerie, sport automobile et Japon : des livres à lire pour le printemps | Publié le 24/02/2026 à 03:39 Trois sujets passionnants qui arrivent : en horlogerie, la réédition d’un livre consacré aux montres portées par James Bond au cours de ses différentes prestations ; en automobile ce sont les amateurs de rallyes qui pourront se rafraîchir la mémoire avec cet ouvrage qui passe en revue tous les modèles qui ont marqué le championnat du monde des rallyes tandis que le dernier livre, plus didactique, est destiné à tous ceux qui préparent un voyage au Japon et désirent comprendre ce pays avant de s’y rendre. Partager : W f X in @

Avec le livre de Frederic Lievain, on est davantage dans l’univers de James Bond que dans celui d’une marque horlogère précise. Néanmoins trois marques ressortent en trois périodes distinctes : Rolex, Seiko et Omega même si d’autres marques comme Breitling, Tissot, Pulsar, Tag Heuer ou Swatch apparaissent ponctuellement.

C’est sans doute dans les films tirés des romans de Ian Flemming que la notion de « placement de produits » apparaît pour la première fois de manière systémique. Un autre auteur de romans d’espionnage Philippe de Villiers appliquera cette méthode de façon appuyée dans sa série des SAS (ndlr : Malko Linge portait quant à lui, une Breitling).



Bien sûr, les amateurs connaîtront déjà ce livre qui est une réédition mise à jour. Cela ne gâte en rien notre plaisir de découvrir au fil des années Rolex, Seiko et Omega la vie de cette saga cinématographique et de ses interprètes.



Riche en illustrations et en anecdotes, ce livre d’histoire se lit comme un roman. En 175 pages, on revit les exploits des différents 007 de Sean Connery à Daniel Craig sans oublier bien sûr le très élégant Roger Moore.



James Bond, L’espion qui aimait les montres de Frédéric Liévain chez Le Cherche Midi, 49€.



Les amateurs de rallyes, ils sont nombreux, vont trouver dans Rallye Les voitures de légende, paru aux éditions Sophia, un pense bête qui leur permettra de rafraîchir leur mémoire.



On démarre en 1956 avec la Citroën DS 19 de René Trautmann au Monte Carlo 1963 pour finir avec l’année 2022 et la Hyundai i120 WRC.



Entre ces deux dates ce ne sont pas moins de 34 voitures qui sont passées à la moulinette. Les grandes Gr IV comme l’Alpine 1600S, la Lancia Stratos, la 131 Abarth, l’éphémère Talbot Sunbeam Lotus, les Ford Escort RS et bien sur l’arrivée des Gr B avec tous ses excès et ses drames.



Une catégorie où l’on retrouve la Peugeot 205T16, l’Audi Quattro S1, la Lancia Delta S4 et l’inénarrable MG Metro 6R4. Sans oublier bien sûr la série des Citroën.



Riche en illustrations, cet ouvrage permet de se replonger dans un passé où les rallyes empruntaient des parcours longs et où le Monte Carlo passait par l’Ardèche en arrivant depuis les grandes villes européennes.



Rallye, les voitures de légende chez Sophia Editions 39 €.



Dans autre registre, les passionnés du Japon se devront d’acquérir le livre « Comprendre le Japon » paru chez Ulysse. La complexité de la société japonaise est souvent un défi pour les relations entre les Japonais et leurs interlocuteurs occidentaux.



Que l’on séjourne au Japon pour un voyage de travail ou touristique, il est nécessaire de comprendre le peuple japonais. En premier, cela facilitera votre séjour. Avec Comprendre le Japon vous découvrirez l’essentiel à connaître sur l’histoire et les habitudes culturelles de l’Archipel.



Les usages à respecter au quotidien en société que cela soit au restaurant, dans les transports ou dans des relations professionnelles. L’éditeur Ulysse qui est un grand spécialiste des guides de voyage offre ici, en 160 pages l’indispensable de ce qu’il faut connaître pour préparer un séjour approfondi à un voyageur investi.



Comprendre le Japon, éditions Ulysse, 14,99€.





Joël Chassaing-Cuvillier



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