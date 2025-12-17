Franchises médicales 2026 : le doublement finalement abandonné — ce qui reste à votre charge

Carte Vitale et billets de banque en euros illustrant l'augmentation des franchises médicales au 1er janvier 2026 © Christophe Badouet/Shutterstock
Le gouvernement a officiellement renoncé au doublement
Le 5 décembre 2025, la porte-parole du gouvernement Maud Brégeon a tranché sur TF1 : « Il n'y aura pas d'augmentation des franchises médicales dans le budget qui est étudié aujourd'hui. » Cette annonce met fin à plusieurs semaines d'incertitude pour les patients.
Le projet initial, présenté dans le cadre du PLFSS 2026, prévoyait de doubler l'ensemble des franchises médicales : la franchise par boîte de médicament serait passée de 1 € à 2 €, celle sur les consultations de 2 € à 4 €, et le plafond annuel de 50 € à 100 €.
Face à la fronde des associations de patients, des syndicats de médecins et de nombreux parlementaires, le gouvernement a préféré reculer. « Le Premier ministre a été clair, nous ne passerons pas en force », a précisé Maud Brégeon. Le 9 décembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté le PLFSS 2026 sans cette mesure controversée.
Le projet initial, présenté dans le cadre du PLFSS 2026, prévoyait de doubler l'ensemble des franchises médicales : la franchise par boîte de médicament serait passée de 1 € à 2 €, celle sur les consultations de 2 € à 4 €, et le plafond annuel de 50 € à 100 €.
Face à la fronde des associations de patients, des syndicats de médecins et de nombreux parlementaires, le gouvernement a préféré reculer. « Le Premier ministre a été clair, nous ne passerons pas en force », a précisé Maud Brégeon. Le 9 décembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté le PLFSS 2026 sans cette mesure controversée.
Les montants qui s'appliquent réellement en 2026
En 2026, les franchises médicales restent inchangées par rapport à 2025. Voici les montants en vigueur :
Franchises médicales :
Franchises médicales :
- 1 € par boîte de médicament
- 1 € par acte paramédical (infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste)
- 4 € par transport sanitaire (ambulance, VSL)
- 2 € par consultation médicale ou acte de radiologie
- 50 € maximum par an pour les franchises médicales
- 50 € maximum par an pour les participations forfaitaires
Ce qui change quand même en 2026 pour votre santé
Si les franchises restent stables, d'autres mesures du PLFSS 2026 vont impacter le budget santé des Français :
Mutuelles : une hausse probable des cotisations
Une taxe exceptionnelle de 2,25 % a été votée sur les complémentaires santé. Malgré un engagement politique à geler les tarifs, la Mutualité Française a déjà annoncé des hausses moyennes de 4,3 % à 4,7 % sur les contrats.
Arrêts de travail : des règles plus strictes
La durée maximale d'un premier arrêt de travail sera limitée à un mois. Toute prolongation nécessitera une justification médicale renforcée.
CSG sur le capital : hausse pour les épargnants
Le taux de CSG passe à 10,6 % sur certains revenus du capital (dividendes, plus-values). L'assurance-vie et les revenus immobiliers ne sont pas concernés.
Pour vérifier les détails du PLFSS 2026, consultez Service-Public.fr.
Mutuelles : une hausse probable des cotisations
Une taxe exceptionnelle de 2,25 % a été votée sur les complémentaires santé. Malgré un engagement politique à geler les tarifs, la Mutualité Française a déjà annoncé des hausses moyennes de 4,3 % à 4,7 % sur les contrats.
Arrêts de travail : des règles plus strictes
La durée maximale d'un premier arrêt de travail sera limitée à un mois. Toute prolongation nécessitera une justification médicale renforcée.
CSG sur le capital : hausse pour les épargnants
Le taux de CSG passe à 10,6 % sur certains revenus du capital (dividendes, plus-values). L'assurance-vie et les revenus immobiliers ne sont pas concernés.
Pour vérifier les détails du PLFSS 2026, consultez Service-Public.fr.
Sources
- Déclaration Maud Brégeon (porte-parole du gouvernement), TF1, 5 décembre 2025
- Ameli.fr, page "Franchise médicale", janvier 2026
- Service-Public.fr, "Assurance maladie : comprendre vos remboursements", février 2025
- Vote PLFSS 2026, Assemblée nationale, 9 décembre 2025
- Déclaration Maud Brégeon (porte-parole du gouvernement), TF1, 5 décembre 2025
- Ameli.fr, page "Franchise médicale", janvier 2026
- Service-Public.fr, "Assurance maladie : comprendre vos remboursements", février 2025
- Vote PLFSS 2026, Assemblée nationale, 9 décembre 2025