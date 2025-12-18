Droits et aides sociales Fauteuils roulants remboursés à 100 % : le nouveau mode d’emploi dès le 1er janvier 2026 Par Régis Mayer | Publié le 18/12/2025 à 08:09 C'est une victoire majeure pour l'autonomie des seniors et des personnes à mobilité réduite. Après des mois de négociations tarifaires et de réglages administratifs, la promesse du "100 % Santé" s'étend enfin aux fauteuils roulants en ce début d'année 2026. Finis les restes à charge prohibitifs qui obligeaient de nombreuses familles à se tourner vers du matériel d'occasion ou de bas de gamme. Désormais, l'Assurance Maladie et les mutuelles s'unissent pour garantir un accès gratuit à une large sélection de modèles, qu'ils soient manuels ou électriques. Mais attention, pour bénéficier de cette prise en charge intégrale, un parcours de soins précis doit être respecté. Senioractu vous explique les nouvelles étapes obligatoires pour équiper vos proches sans débourser un centime. Partager : W f X in @

La fin d'un obstacle financier majeur pour le maintien à domicile Jusqu'à présent, l'achat d'un fauteuil roulant s'apparentait souvent à un parcours du combattant financier. Si les modèles manuels de base étaient relativement bien couverts, les fauteuils électriques, indispensables pour l'autonomie des seniors les plus fragiles, laissaient souvent plusieurs milliers d'euros à la charge des familles. En 2026, cette situation appartient au passé.



La réforme repose sur une nouvelle nomenclature de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR). Le gouvernement a imposé des prix limites de vente aux fabricants tout en augmentant la base de remboursement de la Sécurité sociale. Ce mécanisme, similaire à celui déjà en place pour les lunettes et les prothèses dentaires, permet de créer un "panier 100 % Santé". Pour le 4e âge, cela signifie que le choix d'un fauteuil ne se fera plus par défaut de moyens, mais en fonction du besoin médical réel évalué par des professionnels. Cette mesure est un pilier essentiel du plan Bien Vieillir, visant à favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible dans des conditions de dignité et de sécurité optimales.

Quels sont les modèles concernés par la gratuité ?

Le panier "100 % Santé" : Il comprend des modèles manuels (actifs, à propulsion par les tiers, ou de confort) et des modèles électriques répondant aux besoins standards de mobilité. Dans ce panier, le prix de vente est plafonné et la prise en charge par l'Assurance Maladie et la complémentaire santé est totale.

Il comprend des modèles manuels (actifs, à propulsion par les tiers, ou de confort) et des modèles électriques répondant aux besoins standards de mobilité. Dans ce panier, le prix de vente est plafonné et la prise en charge par l'Assurance Maladie et la est totale. Le panier à "prix libres" : Pour des besoins très spécifiques, notamment des pathologies lourdes nécessitant des adaptations sur-mesure ultra-sophistiquées, certains modèles restent hors panier. Dans ce cas, un reste à charge peut subsister, selon les garanties de votre mutuelle. L'une des grandes avancées de 2026 est l'inclusion dans le panier gratuit des fauteuils roulants électriques de dernière génération, dotés d'options de confort (bascule d'assise, repose-jambes électriques) qui étaient auparavant systématiquement facturées en supplément. Les modèles dits "mixtes" ou de sport sont également mieux pris en compte pour encourager l'activité physique des seniors. Le catalogue des fauteuils concernés par le remboursement intégral est vaste, mais il répond à des critères techniques stricts. La réforme distingue deux grandes catégories de produits :L'une des grandes avancées de 2026 est l'inclusion dans le panier gratuit desde dernière génération, dotés d'options de confort (bascule d'assise, repose-jambes électriques) qui étaient auparavant systématiquement facturées en supplément. Les modèles dits "mixtes" ou de sport sont également mieux pris en compte pour encourager l'activité physique des seniors.

Le rôle central de l'ergothérapeute dans le nouveau parcours Pour obtenir un fauteuil remboursé à 100 %, vous ne pouvez plus simplement vous rendre chez un revendeur avec une ordonnance classique. Le parcours de soins a été renforcé pour garantir que le matériel est parfaitement adapté à l'utilisateur. L'étape clé est désormais l'évaluation par un ergothérapeute.



Ce professionnel doit intervenir en amont de l'achat pour réaliser un bilan complet de l'autonomie au domicile du senior. Il analyse les capacités physiques, l'environnement (largeur des portes, seuils, type de sol) et les habitudes de vie. Ses préconisations sont consignées dans un rapport qui devient obligatoire pour la prise en charge par l'Assurance Maladie.



En 2026, l'accès à ces bilans d'ergothérapie est facilité par la création de forfaits de prise en charge directe, évitant ainsi aux familles d'avancer des frais importants. Une fois le bilan réalisé, le médecin traitant ou le spécialiste rédige la prescription en mentionnant les caractéristiques techniques recommandées. Le revendeur de matériel médical a ensuite l'obligation de proposer au moins un modèle du panier 100 % Santé correspondant à cette prescription.

Entretien et renouvellement : une protection durable Un fauteuil roulant est un dispositif sollicité au quotidien qui nécessite un entretien rigoureux. La réforme 2026 ne s'arrête pas à l'achat : elle prévoit également une amélioration de la prise en charge des réparations et du remplacement des pièces d'usure (pneus, batteries pour les électriques, coussins d'assise).



Les forfaits annuels de maintenance ont été revalorisés pour couvrir les frais de main-d'œuvre, souvent oubliés par les anciens contrats. De plus, le délai de renouvellement minimal (généralement tous les 5 ans) peut être raccourci si l'état de santé du senior évolue rapidement, sur simple justificatif médical et nouvel avis de l'ergothérapeute.



Enfin, un point crucial pour les aidants : le nouveau dispositif facilite également le remboursement des options d'aide à la tierce personne. Si le conjoint ou l'auxiliaire de vie a des difficultés à pousser un fauteuil manuel, des dispositifs d'assistance électrique peuvent désormais entrer dans le cadre des aides remboursées. C'est une avancée majeure pour prévenir les troubles musculosquelettiques chez les aidants souvent eux-mêmes âgés.

Comment vérifier vos droits avant de vous équiper ? Avant d'engager toute démarche, nous vous recommandons de vérifier que votre contrat de complémentaire santé est bien "responsable", ce qui est le cas de 95 % des contrats aujourd'hui. C'est cette mention qui vous garantit l'accès au panier 100 % Santé sans reste à charge.



Contactez également votre centre local d'information et de coordination (CLIC) ou votre maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Ces structures peuvent vous orienter vers des équipes locales d'ergothérapeutes agréées pour le nouveau parcours. N'oubliez pas que pour les modèles les plus coûteux, un accord préalable de l'Assurance Maladie reste nécessaire : le revendeur doit envoyer un devis détaillé et le rapport d'ergothérapie au médecin conseil de votre caisse. Passé un délai de 15 jours sans réponse, l'accord est considéré comme acquis. Soyez vigilants sur les dates : ce nouveau régime s'applique à tous les devis signés à compter du 1er janvier 2026.

Sources :

- Ministère de la Santé et de la Prévention : "Dossier 100 % Santé - Volet aides à la mobilité 2026".

- Assurance Maladie (ameli.fr) : "Prise en charge des dispositifs médicaux et prothèses".

- Code de la Sécurité Sociale : Articles L165-1 à L165-7 sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR).

- Décret n° 2025-1120 relatif à l'extension du 100 % Santé aux fauteuils roulants.

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