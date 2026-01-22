Actualité Médicale Espérance de vie en bonne santé : pourquoi les seniors gagnent près de 2 ans depuis 2008 Une étude publiée ce jeudi 22 janvier 2026 par la DREES révèle que l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a progressé de près de deux ans depuis 2008. À 65 ans, une femme peut désormais espérer vivre 11,8 ans sans limitation, un homme 10,5 ans. Décryptage d'une évolution favorable pour les retraités.

Près de deux ans gagnés en bonne santé depuis 2008 jeudi 22 janvier 2026 par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) révèle que l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a progressé de 1 an et 9 mois depuis 2008, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.



Concrètement, en 2024, une femme de 65 ans peut espérer vivre encore 11,8 ans sans être limitée dans ses activités quotidiennes par un problème de santé. Pour un homme du même âge, cette durée atteint 10,5 ans. Cet indicateur, calculé chaque année par la DREES à partir d'une enquête européenne harmonisée, mesure le nombre d'années vécues sans incapacité, c'est-à-dire sans limitation dans les gestes du quotidien.



Consulter l'étude complète de la DREES C'est une bonne nouvelle pour les seniors français. L'étude publiée cepar la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) révèle que l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a progressé dedepuis 2008, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.Concrètement, en 2024, une femme de 65 ans peut espérer vivre encoresans être limitée dans ses activités quotidiennes par un problème de santé. Pour un homme du même âge, cette durée atteint. Cet indicateur, calculé chaque année par la DREES à partir d'une enquête européenne harmonisée, mesure le nombre d'années vécues sans incapacité, c'est-à-dire sans limitation dans les gestes du quotidien.

Une progression plus rapide que l'espérance de vie globale L'enseignement majeur de cette étude réside dans la dynamique observée depuis 16 ans. L'espérance de vie sans incapacité à 65 ans a progressé plus vite que l'espérance de vie globale au même âge. Autrement dit, les années de vie gagnées sont majoritairement des années en bonne santé.



La part des années vécues sans incapacité après 65 ans ne cesse d'augmenter. Pour les femmes, elle est passée de 45 % en 2008 à 50 % en 2024. Pour les hommes, cette proportion a grimpé de 48 % à 53 % sur la même période. Une personne de 65 ans vivra donc en moyenne la moitié de ses années restantes sans limitation fonctionnelle.



Ces progrès s'expliquent par plusieurs facteurs selon les experts : meilleure prise en charge des maladies chroniques, recul de l'âge d'apparition de certaines pathologies liées au vieillissement, amélioration des traitements permettant de vivre avec une maladie sans en subir les limitations au quotidien.

Ce que révèlent les chiffres 2024 2008 Situation initiale 👤 Femmes à 65 ans 10,1 ans sans incapacité 👤 Hommes à 65 ans 8,7 ans sans incapacité 📊 Part sans incapacité 45-48 % des années restantes 2024 Données actuelles 👤 Femmes à 65 ans 11,8 ans sans incapacité 👤 Hommes à 65 ans 10,5 ans sans incapacité 📈 Progression +1 an et 9 mois (les deux sexes)

L'étude pointe toutefois un ralentissement récent. L'essentiel des gains a été réalisé entre 2008 et 2019. Depuis cette date, l'indicateur n'a progressé que de 4 mois pour les femmes et de 1 mois pour les hommes. La pandémie de Covid-19 a perturbé les évolutions, avec des variations importantes entre 2020 et 2022 avant une stabilisation. L'étude pointe toutefois un. L'essentiel des gains a été réalisé entre 2008 et 2019. Depuis cette date, l'indicateur n'a progressé que deet de. La pandémie de Covid-19 a perturbé les évolutions, avec des variations importantes entre 2020 et 2022 avant une stabilisation.

La France bien placée en Europe Sur le plan européen, la France se distingue favorablement. En 2023, elle occupait le 3e rang de l'Union européenne pour l'espérance de vie sans incapacité des femmes à 65 ans, avec un écart de 2 ans et 5 mois au-dessus de la moyenne européenne. Les hommes français se situaient au 7e rang, dépassant la moyenne de 1 an et 4 mois.



Pour les retraités, ces chiffres sont encourageants. Ils signifient que les années passées à la retraite sont de plus en plus souvent des années actives, sans dépendance majeure. La DREES précise néanmoins que les évolutions d'une année sur l'autre doivent être interprétées avec prudence, l'indicateur reposant sur des déclarations subjectives des personnes interrogées.



Les prochaines années seront déterminantes pour confirmer ou non la reprise d'une tendance favorable après les perturbations liées à la crise sanitaire.

Sources :

- DREES, Études et Résultats n°1363, 22 janvier 2026

- Insee, statistiques d'état civil et enquête SRCV

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 12:37



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