EHPAD et Résidences Seniors Ehpad 2026 : ce nouveau droit de visite "sacré" que les maisons de retraite ne peuvent plus vous refuser Par Fabrice Crozier | Publié le 18/12/2025 à 08:26 C'est une avancée législative majeure née des traumatismes de la crise sanitaire et gravée dans la loi "Bien Vieillir". Dès ce 1er janvier 2026, le droit de visite en Ehpad change de dimension pour devenir un droit "opposable" et absolu. Trop souvent, les familles se sont heurtées à des règlements intérieurs restrictifs ou à des horaires de visites arbitraires imposés par les directions d'établissements. Désormais, la loi inverse le rapport de force : tout résident a le droit de recevoir chaque jour la personne de son choix, sans rendez-vous préalable et sans que l'établissement ne puisse s'y opposer, sauf cas de force majeure médicalement justifié. Senioractu décrypte pour vous ce nouveau bouclier juridique qui protège le lien social de nos aînés les plus fragiles. Partager : W f X in @

La fin de l'isolement forcé : un droit inscrit dans le Code de la Santé Le 4e âge est trop souvent synonyme de solitude, et l'entrée en établissement ne doit pas signifier une rupture avec la vie citoyenne et familiale. En 2026, le législateur a frappé fort en inscrivant le droit de visite quotidien comme une liberté fondamentale inaliénable. Ce texte, issu des préconisations du défenseur des droits, vise à garantir que les Ehpad (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) restent des lieux de vie et non des lieux de soins fermés.



Concrètement, l'établissement ne peut plus imposer de "créneaux" de visite restreints. Le résident est chez lui dans sa chambre. À ce titre, il peut recevoir ses proches, ses amis ou ses voisins à l'heure qu'il souhaite, dans le respect du repos des autres résidents. Cette mesure concerne non seulement les établissements publics, mais aussi les structures privées lucratives qui utilisaient parfois des contraintes de personnel pour limiter les flux de visiteurs. En 2026, l'organisation du personnel doit s'adapter au droit du résident, et non l'inverse. C'est une révolution culturelle pour de nombreux gestionnaires qui considéraient encore la visite comme une "tolérance" accordée aux familles.

Droit de visite opposable : que faire en cas de refus ? Le terme "opposable" signifie que si l'établissement ne respecte pas cette liberté, les familles disposent désormais de leviers juridiques immédiats. Si une direction tente d'interdire une visite ou d'imposer des barrières injustifiées, les proches peuvent saisir le Conseil de la Vie Sociale (CVS), dont le rôle a été renforcé en 2026. Cet organe, composé de résidents et de familles, a désormais le pouvoir d'interpeller directement les Agences Régionales de Santé (ARS).



En cas de conflit persistant, la loi prévoit la désignation d'un médiateur indépendant spécialisé dans le grand âge. L'objectif est d'éviter que les familles n'aient peur de représailles envers leur parent âgé. La direction doit motiver tout refus par écrit et démontrer un risque réel pour la santé du résident ou la sécurité des autres. Un simple manque de personnel à l'accueil ou au ménage n'est plus un motif légal pour fermer les portes d'un établissement. Ce nouveau cadre protège particulièrement les aidants qui travaillent et qui ne pouvaient parfois venir qu'à des heures tardives, souvent incompatibles avec les anciens règlements intérieurs.

La présence nocturne : une avancée pour la fin de vie Un volet particulièrement émouvant de la réforme 2026 concerne l'accompagnement des résidents en fin de vie ou dont l'état de santé décline brutalement. La loi sanctuarise le droit pour un proche de rester nuit et jour au chevet du résident lorsque son pronostic vital est engagé ou que son état psychologique le nécessite. L'Ehpad a l'obligation de faciliter cette présence, par exemple en installant un lit d'appoint dans la chambre sans facturation abusive.



Cette mesure vise à éviter les drames de la solitude lors des derniers instants, un sujet qui a profondément marqué l'opinion publique ces dernières années. Pour le 4e âge, la présence d'un visage familier est le premier des soins. En 2026, les établissements doivent intégrer cette dimension humaine dans leur projet de soins. Les équipes mobiles de soins palliatifs travaillent désormais main dans la main avec les familles pour que ce droit soit respecté, même dans les unités protégées (type Alzheimer) où les restrictions étaient auparavant la norme par défaut de sécurité.

Le rôle des rapports intergénérationnels dans le nouveau projet de vie Au-delà des visites familiales, la loi de 2026 encourage l'ouverture des Ehpad sur la cité pour favoriser les rapports intergénérationnels. Les établissements sont désormais incités financièrement par les départements à créer des partenariats avec des crèches, des écoles ou des associations de jeunesse. L'accueil d'enfants ou de jeunes bénévoles dans les espaces communs ne doit plus être une exception mais faire partie intégrante de l'animation.



Ces échanges sont essentiels pour lutter contre le glissement cognitif des résidents. Voir des jeunes, partager des ateliers de lecture ou de jardinage, redonne un sentiment d'utilité sociale aux personnes du 4e âge. Pour les familles, c'est aussi l'assurance que leur parent vit dans un lieu ouvert et dynamique, et non dans un ghetto pour seniors. Les nouvelles technologies (écrans géants de visioconférence, robots de téléprésence pour les familles éloignées) viennent compléter ce dispositif pour que le lien ne soit jamais rompu, même lorsque la visite physique est impossible. L'Ehpad de 2026 se veut être un "lieu de vie partagé" où la porte est toujours entrouverte.

Comment faire valoir ces droits dès aujourd'hui ? Si vous avez un proche en établissement, Senioractu vous conseille de demander une copie du nouveau règlement intérieur mis à jour pour 2026. Vérifiez que les clauses concernant les horaires de visite ont été supprimées ou assouplies conformément à la loi "Bien Vieillir". En cas de doute, rapprochez-vous d'une association de défense des droits des résidents ou consultez le portail national d'information pour les personnes âgées.



N'oubliez pas que ce droit de visite s'accompagne d'un devoir de respect du protocole sanitaire en vigueur (gestes barrières) si la situation locale l'exige, mais ces mesures doivent rester proportionnées et ne peuvent en aucun cas conduire à un isolement total. En tant qu'aidant, vous êtes le premier garant de la liberté de votre parent : votre présence est un droit, pas une faveur. En 2026, le regard de la société sur le 4e âge change, plaçant enfin la liberté individuelle et le lien social au sommet des priorités de la prise en charge de la dépendance.

Sources :

- Légifrance : Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir (application 2026).

- Code de la Santé Publique : Article L1110-4 sur le respect de la vie privée et des visites.

- Ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées : "Le guide des droits des résidents en Ehpad".

- Défenseur des Droits : Rapport annuel sur les droits fondamentaux des personnes âgées dépendantes.

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