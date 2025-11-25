Actualité Médicale Écouter de la musique chaque jour pourrait réduire le risque de démence, selon les scientifiques Par Senioractu.com | Publié le 25/11/2025 à 09:25 | mis à jour le 12/02/2026 à 16:26 Une série d’études récemment mises en avant montre qu’une habitude simple du quotidien, écouter de la musique, pourrait contribuer à diminuer le risque de démence chez les seniors. Cette pratique, accessible à toutes et tous, semble favoriser des mécanismes cognitifs protecteurs, encore en cours d’analyse, mais déjà considérés comme prometteurs par plusieurs équipes de recherche. Partager : W f X in @

Un effet protecteur observé chez les seniors mélomanes Depuis quelques années, les scientifiques s’intéressent aux activités qui stimulent le cerveau de manière régulière. La musique occupe une place particulière dans ces recherches, car elle mobilise simultanément la mémoire, l’attention, l’émotion et la motricité.



Selon les données les plus récentes, les personnes âgées qui écoutent fréquemment de la musique montrent un risque moindre de déclin cognitif, et certaines études évoquent une réduction pouvant atteindre près de 40 % pour le risque de développer une démence.



Même si ces chiffres doivent être interprétés avec prudence, ils mettent en lumière un phénomène jugé suffisamment robuste pour être étudié de façon approfondie.



Les chercheurs expliquent que la musique agit comme un stimulateur cérébral global. Elle sollicite des réseaux neuronaux très étendus, ce qui pourrait renforcer la plasticité cérébrale, c’est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions ou à compenser certaines pertes. Cet effet protecteur pourrait jouer un rôle déterminant après 60 ans, période durant laquelle la vulnérabilité cognitive augmente progressivement

Pourquoi la musique influence-t-elle le vieillissement cérébral ? La compréhension scientifique de ce lien reste partielle, mais plusieurs pistes émergent.



La première concerne la gestion du stress. Écouter de la musique apaisante pourrait réduire les niveaux de cortisol, une hormone associée à l’inflammation et à l’accélération du vieillissement.



La seconde piste touche au fonctionnement des circuits de récompense : la musique active des zones cérébrales liées au plaisir, ce qui favorise la motivation, l'engagement social et l'envie de rester actif, trois éléments reconnus pour protéger la santé cognitive.



Enfin, certaines recherches montrent que les seniors ayant une pratique musicale — même modeste, comme chanter régulièrement — conservent un meilleur accès à leurs souvenirs autobiographiques. Ce maintien des capacités mnésiques est essentiel dans la prévention des troubles neurocognitifs, car il contribue à stabiliser les repères, le langage et l’identité personnelle.

Une activité simple qui s’intègre au quotidien L’un des intérêts majeurs de ces résultats réside dans leur simplicité : écouter de la musique est une activité accessible à tous, peu coûteuse et adaptable à chaque mode de vie. Les chercheurs insistent toutefois sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un traitement, mais d’un soutien potentiellement bénéfique, comparable à la lecture, à la marche ou à d’autres activités cognitives régulières.



La régularité serait la clé : quelques minutes de musique chaque jour suffiraient à activer des zones cérébrales essentielles et à entretenir des fonctions qui, autrement, s’érodent lentement avec l’âge.



Les spécialistes rappellent également que la musique a un rôle social important. Écouter, chanter ou partager une activité musicale renforce le lien avec les proches et avec la communauté. Or, l’isolement social est identifié depuis plusieurs années comme un facteur majeur de risque de démence. Dans ce contexte, la musique pourrait contribuer indirectement à préserver le cerveau en favorisant des interactions plus fréquentes et plus chaleureuses.

Une piste de recherche sérieuse mais encore en construction Si les premiers résultats sont encourageants, les scientifiques soulignent la nécessité de multiplier les études. Il reste difficile d’établir un lien causal définitif entre la musique et un risque réduit de démence.



Les personnes qui écoutent de la musique régulièrement adoptent souvent d’autres comportements favorables à la santé, comme une activité physique plus régulière ou un mode de vie social plus riche. Les travaux en cours visent donc à isoler l’effet propre de la musique afin de préciser l’ampleur réelle de son impact sur le cerveau.



Malgré ces limites, le consensus se renforce : la stimulation cognitive sous toutes ses formes, dont la musique, constitue un élément central de la prévention du vieillissement cérébral. Pour les seniors, ces conclusions ouvrent une voie simple, concrète et immédiate pour soutenir la santé cognitive au quotidien. Une habitude musicale régulière pourrait ainsi devenir un réflexe de prévention à part entière, au même titre qu’une activité physique ou qu’un suivi médical adapté.

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