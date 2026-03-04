Eau du robinet : faire bouillir ne suffit pas toujours à éliminer les microplastiques, voici ce que l'étude dit vraiment

Les microplastiques sont présents dans l'eau du robinet, dans l'eau en bouteille, dans l'air que nous respirons et dans de nombreux aliments. C'est un fait documenté par des dizaines d'études internationales. Mais la question centrale — ces particules sont-elles dangereuses pour la santé humaine ? — n'a pas encore de réponse définitive.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en 2019 un rapport consacré aux microplastiques dans l'eau potable. Sa conclusion : les données disponibles « ne semblent pas indiquer un risque pour la santé humaine » aux niveaux de contamination alors mesurés, mais l'organisme soulignait le manque de données et la nécessité de poursuivre les recherches. L'OMS considère que les particules de moins de 10 micromètres sont celles qui présentent le plus grand potentiel d'impact, en raison de leur capacité à pénétrer les tissus.



Depuis 2019, plusieurs études ont associé la présence de microplastiques dans l'organisme à des phénomènes d'inflammation, à des perturbations du microbiote intestinal et à un stress oxydatif. En 2024, l'Union européenne a publié une méthodologie harmonisée de mesure des microplastiques dans l'eau potable, sans toutefois fixer de norme contraignante.



En l'état actuel des connaissances, il serait inexact de dire que les microplastiques dans l'eau « provoquent » telle ou telle maladie. Mais il serait tout aussi inexact de dire qu'ils sont inoffensifs. Le principe de précaution justifie de réduire son exposition autant que possible — et faire bouillir puis filtrer son eau, quand on vit dans une zone d'eau dure, est un geste simple qui ne coûte rien.



À retenir : cette étude ouvre une piste intéressante, mais elle ne remplace ni un système de filtration avancé pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, ni les futures normes réglementaires que l'Europe est en train de préparer. Elle montre qu'un geste domestique accessible peut contribuer à réduire l'exposition quotidienne — à condition de connaître la nature de son eau.