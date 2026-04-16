EHPAD : les 4 critères à vérifier dévoilés par le bilan HAS 2026

Depuis 2023, chaque EHPAD, chaque résidence autonomie, chaque service à domicile médico-social est évalué sur un référentiel commun, construit par la HAS dans le cadre de la loi du 24 juillet 2019. On y trouve 157 critères au total, dont 18 impératifs qui portent sur les fondamentaux : dignité, vie privée, prévention de la maltraitance, sécurité du circuit du médicament, gestion des plaintes.



Une cotation de 1 à 4 est attribuée à chaque critère, et seule la note maximale de 4/4 valide un critère impératif. Or c'est précisément là que le bât blesse aujourd'hui.



Car le taux de 10,5 % s'inscrit dans un net mouvement de recul sur trois ans : 25 % en 2023, 19 % en 2024, et donc 10,5 % en 2025. Les évaluateurs, accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac), sont devenus plus exigeants au fil des visites, et les cotations reflètent désormais la réalité du terrain plutôt que les déclarations sur papier.



À ce jour, 37 % des 47 700 structures concernées ont été évaluées, et le cycle complet s'achève en 2027.