EHPAD à 60 euros par jour : ce département où la facture est deux fois moins élevée que la moyenne

Mais ne signez pas les yeux fermés. Un tarif bas ne dit rien de la qualité de l'accompagnement, et un tarif élevé ne la garantit pas non plus.



Avant de vous engager, vérifiez trois choses. D'abord, le détail des prestations incluses dans le tarif hébergement : certains établissements facturent en supplément le téléphone, le coiffeur ou les activités, ce qui peut gonfler la facture de 100 à 200 euros par mois. Ensuite, le tarif dépendance applicable au GIR de votre proche, car il varie fortement d'un établissement à l'autre. Enfin, les délais d'attente : les EHPAD publics les moins chers affichent parfois des listes d'attente de 12 à 18 mois.



Et n'oubliez pas un dernier point que beaucoup de familles découvrent trop tard : dans 23 départements depuis juillet 2025, une expérimentation fusionne les tarifs soins et dépendance en un forfait unique. La participation du résident y est fixée à 6,10 euros par jour, quel que soit son niveau de dépendance.



Si votre proche réside dans l'un de ces départements, l'APA en établissement n'est plus versée, mais le reste à charge lié à la dépendance baisse sensiblement. Les départements concernés vont de l'Aude à la Seine-Saint-Denis, en passant par le Cantal, le Finistère ou la Haute-Garonne.