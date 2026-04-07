EHPAD à 60 euros par jour : ce département où la facture est deux fois moins élevée que la moyenne

59 euros par jour dans la Meuse, 125 dans les Hauts-de-Seine
59,4 euros par jour. C'est le tarif journalier médian d'un hébergement en EHPAD dans la Meuse, selon les données publiées par la CNSA en mars 2026 via la plateforme Prix-ESMS. En face, le tarif médian national s'établit à 73,4 euros. Et dans les Hauts-de-Seine, il grimpe à 124,6 euros, soit plus du double.
Traduit en facture mensuelle, cela donne environ 1 780 euros dans la Meuse contre 3 740 euros dans les Hauts-de-Seine. L'écart dépasse 23 000 euros sur une année complète.
Or la Meuse n'est pas un cas isolé. La Haute-Saône affiche un tarif médian de 60,7 euros par jour, l'Allier se situe à 60,8 euros, et plusieurs départements ruraux du Massif central ou du Grand Ouest restent en dessous de 65 euros.
Car si vous avez comme moi un parent dont la pension ne couvre même pas la moitié de la facture nationale, savoir que la géographie change tout n'est pas un détail. C'est un levier.
Traduit en facture mensuelle, cela donne environ 1 780 euros dans la Meuse contre 3 740 euros dans les Hauts-de-Seine. L'écart dépasse 23 000 euros sur une année complète.
Or la Meuse n'est pas un cas isolé. La Haute-Saône affiche un tarif médian de 60,7 euros par jour, l'Allier se situe à 60,8 euros, et plusieurs départements ruraux du Massif central ou du Grand Ouest restent en dessous de 65 euros.
Car si vous avez comme moi un parent dont la pension ne couvre même pas la moitié de la facture nationale, savoir que la géographie change tout n'est pas un détail. C'est un levier.
Les 5 moins chers ✅ Tarif médian / jour
Meuse (55)
59,4 € / jour → ~1 780 € / mois
Haute-Saône (70)
60,7 € / jour → ~1 820 € / mois
Allier (03)
60,8 € / jour → ~1 825 € / mois
Cantal (15)
~62 € / jour → ~1 860 € / mois
Gers (32)
~63 € / jour → ~1 890 € / mois
Les 3 plus chers ⚠️ Tarif médian / jour
Hauts-de-Seine (92)
124,6 € / jour → ~3 740 € / mois
Paris (75)
122,7 € / jour → ~3 680 € / mois
Yvelines (78)
110,9 € / jour → ~3 330 € / mois
Pourquoi un tel fossé entre départements
Vous l'avez compris : élargir votre zone de recherche est sans doute le geste le plus rentable que vous puissiez faire. Entre deux départements voisins, un écart de 10 euros par jour représente déjà 3 650 euros économisés sur un an. Et entre un EHPAD public en zone rurale et un établissement commercial en Île-de-France, l'écart peut atteindre près de 2 000 euros par mois.
Pour une même prestation socle, car les prestations minimales d'hébergement sont identiques partout, définies par décret. Le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose d'ailleurs un comparateur de prix et de reste à charge qui permet de comparer jusqu'à trois EHPAD simultanément.
Jugez-en plutôt : en quelques clics, vous pouvez vérifier si l'EHPAD que vous visez est habilité à l'aide sociale et comparer sa facture avec celle d'un établissement situé dans le département d'à côté.
Pour une même prestation socle, car les prestations minimales d'hébergement sont identiques partout, définies par décret. Le portail officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr propose d'ailleurs un comparateur de prix et de reste à charge qui permet de comparer jusqu'à trois EHPAD simultanément.
Jugez-en plutôt : en quelques clics, vous pouvez vérifier si l'EHPAD que vous visez est habilité à l'aide sociale et comparer sa facture avec celle d'un établissement situé dans le département d'à côté.
Changer de département pour économiser 10 000 euros par an
Mais ne signez pas les yeux fermés. Un tarif bas ne dit rien de la qualité de l'accompagnement, et un tarif élevé ne la garantit pas non plus.
Avant de vous engager, vérifiez trois choses. D'abord, le détail des prestations incluses : certains établissements facturent en supplément le téléphone, le coiffeur ou les activités, ce qui peut gonfler la facture de 100 à 200 euros par mois. Ensuite, le tarif dépendance applicable au GIR de votre proche. Enfin, les délais d'attente : les EHPAD publics les moins chers affichent parfois des listes d'attente de 12 à 18 mois.
Et n'oubliez pas : dans 23 départements depuis juillet 2025, une expérimentation fusionne les tarifs soins et dépendance en un forfait unique. La participation du résident y est fixée à 6,16 euros par jour, quel que soit son niveau de dépendance. Si votre proche réside dans l'un de ces départements, le reste à charge lié à la dépendance baisse sensiblement.
Avant de vous engager, vérifiez trois choses. D'abord, le détail des prestations incluses : certains établissements facturent en supplément le téléphone, le coiffeur ou les activités, ce qui peut gonfler la facture de 100 à 200 euros par mois. Ensuite, le tarif dépendance applicable au GIR de votre proche. Enfin, les délais d'attente : les EHPAD publics les moins chers affichent parfois des listes d'attente de 12 à 18 mois.
Et n'oubliez pas : dans 23 départements depuis juillet 2025, une expérimentation fusionne les tarifs soins et dépendance en un forfait unique. La participation du résident y est fixée à 6,16 euros par jour, quel que soit son niveau de dépendance. Si votre proche réside dans l'un de ces départements, le reste à charge lié à la dépendance baisse sensiblement.
Bon à savoir avant de signer
Mais ne signez pas les yeux fermés. Un tarif bas ne dit rien de la qualité de l'accompagnement, et un tarif élevé ne la garantit pas non plus.
Avant de vous engager, vérifiez trois choses. D'abord, le détail des prestations incluses dans le tarif hébergement : certains établissements facturent en supplément le téléphone, le coiffeur ou les activités, ce qui peut gonfler la facture de 100 à 200 euros par mois. Ensuite, le tarif dépendance applicable au GIR de votre proche, car il varie fortement d'un établissement à l'autre. Enfin, les délais d'attente : les EHPAD publics les moins chers affichent parfois des listes d'attente de 12 à 18 mois.
Et n'oubliez pas un dernier point que beaucoup de familles découvrent trop tard : dans 23 départements depuis juillet 2025, une expérimentation fusionne les tarifs soins et dépendance en un forfait unique. La participation du résident y est fixée à 6,10 euros par jour, quel que soit son niveau de dépendance.
Si votre proche réside dans l'un de ces départements, l'APA en établissement n'est plus versée, mais le reste à charge lié à la dépendance baisse sensiblement. Les départements concernés vont de l'Aude à la Seine-Saint-Denis, en passant par le Cantal, le Finistère ou la Haute-Garonne.
Avant de vous engager, vérifiez trois choses. D'abord, le détail des prestations incluses dans le tarif hébergement : certains établissements facturent en supplément le téléphone, le coiffeur ou les activités, ce qui peut gonfler la facture de 100 à 200 euros par mois. Ensuite, le tarif dépendance applicable au GIR de votre proche, car il varie fortement d'un établissement à l'autre. Enfin, les délais d'attente : les EHPAD publics les moins chers affichent parfois des listes d'attente de 12 à 18 mois.
Et n'oubliez pas un dernier point que beaucoup de familles découvrent trop tard : dans 23 départements depuis juillet 2025, une expérimentation fusionne les tarifs soins et dépendance en un forfait unique. La participation du résident y est fixée à 6,10 euros par jour, quel que soit son niveau de dépendance.
Si votre proche réside dans l'un de ces départements, l'APA en établissement n'est plus versée, mais le reste à charge lié à la dépendance baisse sensiblement. Les départements concernés vont de l'Aude à la Seine-Saint-Denis, en passant par le Cantal, le Finistère ou la Haute-Garonne.
Ce qu'il faut retenir
- Le tarif médian d'hébergement en EHPAD varie de 59,4 euros par jour dans la Meuse à 124,6 euros dans les Hauts-de-Seine, soit un écart de plus de 23 000 euros par an.
- Les départements ruraux (Haute-Saône, Allier, Cantal, Gers) restent les plus accessibles grâce à une offre massivement publique et des tarifs fixés par les conseils départementaux.
- Les prestations minimales d'hébergement sont identiques partout : un tarif bas ne signifie pas une qualité inférieure.
- Le comparateur officiel pour-les-personnes-agees.gouv.fr permet de comparer gratuitement les tarifs, le statut ASH et le reste à charge de chaque établissement.
- Dans 23 départements, l'expérimentation de fusion soins-dépendance réduit la participation du résident à 6,10 euros par jour pour le volet dépendance.
Sources :
- CNSA, Repères statistiques n°27, mars 2026
- CNSA, plateforme Prix-ESMS, données 2025 (data.gouv.fr)
- Service-public.gouv.fr, fiche Aide sociale à l'hébergement (ASH), vérifiée le 1er janvier 2026
- CNSA, liste des 23 départements expérimentateurs (LFSS 2025, article 82)
- CNSA, Repères statistiques n°27, mars 2026
- CNSA, plateforme Prix-ESMS, données 2025 (data.gouv.fr)
- Service-public.gouv.fr, fiche Aide sociale à l'hébergement (ASH), vérifiée le 1er janvier 2026
- CNSA, liste des 23 départements expérimentateurs (LFSS 2025, article 82)
Pour aller plus loin :
- EHPAD : ces familles paient jusqu'à 475 € de moins par mois — et les autres ne le savent même pas
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