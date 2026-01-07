EHPAD et Résidences Seniors

EHPAD : 4 500 soignants recrutés en 2026, ce que ça va changer pour votre proche

C'est acté : la loi de financement de la Sécurité sociale 2026 prévoit 250 millions d'euros pour recruter 4 500 professionnels supplémentaires en EHPAD. Une mesure attendue par les familles, mais dont l'impact réel dépendra de la répartition sur les 7 500 établissements français.



250 millions d'euros pour renforcer les équipes La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026, adoptée le 16 décembre 2025, confirme un effort budgétaire significatif pour les maisons de retraite médicalisées. Une enveloppe de 250 millions d'euros est allouée au recrutement de 4 500 professionnels supplémentaires dans les EHPAD.



Cette mesure s'inscrit dans l'objectif gouvernemental de créer 50 000 postes en EHPAD d'ici 2030. Les recrutements concerneront principalement des aides-soignants, des infirmiers et des accompagnants éducatifs et sociaux (AES), les trois professions les plus en tension dans le secteur du grand âge.

Une réponse à la crise du personnel Le secteur des EHPAD traverse une crise profonde. Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), 77 % des établissements publics étaient en déficit fin 2022. Le taux de postes vacants atteint 15 % dans certaines régions, et 88 % des établissements déclarent rencontrer des difficultés de recrutement.



Le ratio d'encadrement actuel s'établit à 3,7 soignants pour 10 résidents. L'objectif gouvernemental est de le porter à 4,5 soignants pour 10 résidents d'ici 2030, soit une augmentation de 19 %. Les 4 500 recrutements de 2026 constituent une première étape vers cet objectif.

Ce que ça change pour les résidents et leurs familles Concrètement, ces recrutements devraient améliorer la prise en charge quotidienne des 600 000 résidents hébergés en EHPAD en France. Davantage de personnel signifie plus de temps accordé à chaque résident pour les soins, l'accompagnement et les activités.



Toutefois, répartis sur les 7 500 EHPAD du territoire, ces 4 500 postes représentent en moyenne 0,6 professionnel supplémentaire par établissement. L'impact sera donc variable selon les établissements prioritaires ciblés par les Agences régionales de santé (ARS).



Le PLFSS 2026 prévoit également le doublement des équipes spécialisées Alzheimer à domicile et la création de places supplémentaires de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).

Comment savoir si votre EHPAD est concerné Les recrutements seront pilotés par les Agences régionales de santé (ARS), qui répartiront les moyens selon les besoins locaux. Les établissements publics et les zones sous-dotées en personnel devraient être prioritaires.



Pour connaître le taux d'encadrement de l'EHPAD de votre proche, vous pouvez consulter la plateforme Qualiscope, lancée par la Haute Autorité de santé en septembre 2025. Chaque établissement y est évalué selon plusieurs critères, dont les effectifs soignants.



Les familles peuvent également interroger directement la direction de l'établissement sur les recrutements prévus dans le cadre de ce plan.

Sources :

- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, 16 décembre 2025

- Ministère des Solidarités, info.gouv.fr, décembre 2025

- Vie-publique.fr, janvier 2026