Argent et patrimoine Dons d'argent : l'erreur sur impots.gouv.fr qui peut vous coûter jusqu'à 31 865 € Comme SeniorActu vous l'avait annoncé dès décembre, la déclaration des dons en ligne est désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2026. Mais une erreur de timing sur le formulaire peut vous faire perdre l'intégralité de votre exonération fiscale. Voici le piège à éviter absolument.

Le piège du délai d'un mois que beaucoup ignorent Depuis le 1er janvier 2026, tout don d'argent entre particuliers doit être déclaré exclusivement en ligne sur impots.gouv.fr. C'est ce que prévoit le décret 2025-1082 publié le 17 novembre dernier. La déclaration papier (formulaire Cerfa 2735) n'est plus acceptée, sauf exceptions très limitées.



Mais le véritable piège ne se situe pas dans la procédure elle-même. Il réside dans un délai d'un mois que la plupart des Français ignorent. Pour bénéficier de l'exonération fiscale de 31 865 € prévue par l'article 790 G du Code général des impôts, vous devez déclarer le don dans le mois qui suit sa réception.



Cette condition est qualifiée d'« application stricte » par l'administration fiscale. Autrement dit : un seul jour de retard suffit à vous faire perdre l'intégralité de cette exonération.

Êtes-vous concerné par cette obligation ?

Les sommes d'argent (virement, chèque, espèces), quelle que soit leur date de versement

Les biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d'art, objets de valeur

Les actions et valeurs mobilières



Attention : même si le don est totalement exonéré d'impôts grâce aux abattements, la déclaration reste obligatoire. C'est elle qui fait courir le délai de 15 ans permettant de renouveler les avantages fiscaux.



Seuls les présents d'usage échappent à cette obligation : cadeaux de Noël, anniversaire, mariage ou obtention d'un diplôme, à condition qu'ils restent proportionnés aux revenus du donateur. L'argent de poche n'est pas non plus concerné.



En octobre 2025, 69 % des déclarations de dons étaient déjà réalisées en ligne selon la DGFiP. Mais cela signifie aussi que près d'un tiers des Français n'avaient pas encore adopté ce réflexe. L'obligation de déclarer en ligne concerne tous les dons manuels entre particuliers :même si le don est totalement exonéré d'impôts grâce aux abattements, la déclaration reste obligatoire. C'est elle qui fait courir le délai de 15 ans permettant de renouveler les avantages fiscaux.Seuls leséchappent à cette obligation : cadeaux de Noël, anniversaire, mariage ou obtention d'un diplôme, à condition qu'ils restent proportionnés aux revenus du donateur. L'argent de poche n'est pas non plus concerné.En octobre 2025,des déclarations de dons étaient déjà réalisées en ligne selon la DGFiP. Mais cela signifie aussi que près d'un tiers des Français n'avaient pas encore adopté ce réflexe.

Ce que vous risquez de perdre 50 000 € à son enfant majeur le 5 janvier 2026.

✓ Déclaration avant le 5 février 💶 Exonération 790 G 31 865 € défiscalisés 🎁 Abattement parent-enfant 18 135 € restants couverts 💰 Droits à payer 0 € ✗ Déclaration après le 5 février 💶 Exonération 790 G PERDUE (0 €) 🎁 Abattement parent-enfant 50 000 € couverts ⚠️ Risque si contrôle Majorations 10% à 80%



Dans cet exemple, le retard d'un seul jour ne génère pas de droits immédiats grâce à l'abattement de 100 000 €. Mais vous perdez définitivement le bénéfice de l'exonération de 31 865 €, qui ne pourra plus être utilisée pour un futur don pendant 15 ans. Et surtout, en cas de contrôle révélant un don non déclaré, l'administration peut appliquer des majorations allant de 10 % à 80 % des droits dus, plus des intérêts de retard et une amende de 60 € minimum pour non-respect de l'obligation de déclaration en ligne. Les conséquences d'une déclaration tardive ou absente peuvent être lourdes. Prenons l'exemple d'un parent de 65 ans qui donneà son enfant majeur le 5 janvier 2026.Dans cet exemple, le retard d'un seul jour ne génère pas de droits immédiats grâce à l'abattement de 100 000 €. Mais vous perdez définitivement le bénéfice de l'exonération de, qui ne pourra plus être utilisée pour un futur don pendant 15 ans. Et surtout, en cas de contrôle révélant un don non déclaré, l'administration peut appliquer des majorations allant dedes droits dus, plus des intérêts de retard et une amende depour non-respect de l'obligation de déclaration en ligne.

Comment éviter ce piège



1. Connectez-vous à votre espace personnel

Rendez-vous sur « Déclarer » puis « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ».



2. Renseignez les informations demandées

Vous devrez indiquer : le numéro fiscal du donateur, le lien de parenté, la nature et la valeur du bien donné, la date du don, et le dispositif d'exonération applicable.



3. Validez dans les temps

Le système calcule automatiquement les éventuels droits à payer. Un récépissé sécurisé vous est délivré immédiatement. Pour les dons familiaux de sommes d'argent, respectez impérativement le délai d'un mois.



Conseil pratique : si vous avez reçu un don en décembre 2025 ou début janvier 2026 et ne l'avez pas encore déclaré, faites-le sans attendre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la



Exception : si vous n'avez pas accès à internet ou êtes dans l'incapacité d'utiliser le service en ligne, vous pouvez encore utiliser le formulaire papier. Cette dispense doit être signalée à l'administration. La bonne nouvelle : la procédure est simple et rapide. Voici les étapes à suivre :Rendez-vous sur impots.gouv.fr , rubriquepuisVous devrez indiquer : le numéro fiscal du donateur, le lien de parenté, la nature et la valeur du bien donné, la date du don, et le dispositif d'exonération applicable.Le système calcule automatiquement les éventuels droits à payer. Un récépissé sécurisé vous est délivré immédiatement. Pour les dons familiaux de sommes d'argent, respectez impérativement lesi vous avez reçu un don en décembre 2025 ou début janvier 2026 et ne l'avez pas encore déclaré,. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page dédiée aux dons exonérés du site des impôts.si vous n'avez pas accès à internet ou êtes dans l'incapacité d'utiliser le service en ligne, vous pouvez encore utiliser le formulaire papier. Cette dispense doit être signalée à l'administration.

Sources :

- Impots.gouv.fr, janvier 2026

- Décret n°2025-1082 du 17 novembre 2025

- Article 790 G du Code général des impôts

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 16/01/2026 à 16:08



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