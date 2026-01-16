Dons d'argent : l'erreur sur impots.gouv.fr qui peut vous coûter jusqu'à 31 865 €

Le piège du délai d'un mois que beaucoup ignorent
Depuis le 1er janvier 2026, tout don d'argent entre particuliers doit être déclaré exclusivement en ligne sur impots.gouv.fr. C'est ce que prévoit le décret 2025-1082 publié le 17 novembre dernier. La déclaration papier (formulaire Cerfa 2735) n'est plus acceptée, sauf exceptions très limitées.
Mais le véritable piège ne se situe pas dans la procédure elle-même. Il réside dans un délai d'un mois que la plupart des Français ignorent. Pour bénéficier de l'exonération fiscale de 31 865 € prévue par l'article 790 G du Code général des impôts, vous devez déclarer le don dans le mois qui suit sa réception.
Cette condition est qualifiée d'« application stricte » par l'administration fiscale. Autrement dit : un seul jour de retard suffit à vous faire perdre l'intégralité de cette exonération.
Mais le véritable piège ne se situe pas dans la procédure elle-même. Il réside dans un délai d'un mois que la plupart des Français ignorent. Pour bénéficier de l'exonération fiscale de 31 865 € prévue par l'article 790 G du Code général des impôts, vous devez déclarer le don dans le mois qui suit sa réception.
Cette condition est qualifiée d'« application stricte » par l'administration fiscale. Autrement dit : un seul jour de retard suffit à vous faire perdre l'intégralité de cette exonération.
Êtes-vous concerné par cette obligation ?
L'obligation de déclarer en ligne concerne tous les dons manuels entre particuliers :
Attention : même si le don est totalement exonéré d'impôts grâce aux abattements, la déclaration reste obligatoire. C'est elle qui fait courir le délai de 15 ans permettant de renouveler les avantages fiscaux.
Seuls les présents d'usage échappent à cette obligation : cadeaux de Noël, anniversaire, mariage ou obtention d'un diplôme, à condition qu'ils restent proportionnés aux revenus du donateur. L'argent de poche n'est pas non plus concerné.
En octobre 2025, 69 % des déclarations de dons étaient déjà réalisées en ligne selon la DGFiP. Mais cela signifie aussi que près d'un tiers des Français n'avaient pas encore adopté ce réflexe.
- Les sommes d'argent (virement, chèque, espèces), quelle que soit leur date de versement
- Les biens meubles : bijoux, véhicules, œuvres d'art, objets de valeur
- Les actions et valeurs mobilières
Attention : même si le don est totalement exonéré d'impôts grâce aux abattements, la déclaration reste obligatoire. C'est elle qui fait courir le délai de 15 ans permettant de renouveler les avantages fiscaux.
Seuls les présents d'usage échappent à cette obligation : cadeaux de Noël, anniversaire, mariage ou obtention d'un diplôme, à condition qu'ils restent proportionnés aux revenus du donateur. L'argent de poche n'est pas non plus concerné.
En octobre 2025, 69 % des déclarations de dons étaient déjà réalisées en ligne selon la DGFiP. Mais cela signifie aussi que près d'un tiers des Français n'avaient pas encore adopté ce réflexe.
Ce que vous risquez de perdre
Les conséquences d'une déclaration tardive ou absente peuvent être lourdes. Prenons l'exemple d'un parent de 65 ans qui donne 50 000 € à son enfant majeur le 5 janvier 2026.
Dans cet exemple, le retard d'un seul jour ne génère pas de droits immédiats grâce à l'abattement de 100 000 €. Mais vous perdez définitivement le bénéfice de l'exonération de 31 865 €, qui ne pourra plus être utilisée pour un futur don pendant 15 ans. Et surtout, en cas de contrôle révélant un don non déclaré, l'administration peut appliquer des majorations allant de 10 % à 80 % des droits dus, plus des intérêts de retard et une amende de 60 € minimum pour non-respect de l'obligation de déclaration en ligne.
✓ Déclaration avant le 5 février
Exonération 790 G
31 865 € défiscalisés
Abattement parent-enfant
18 135 € restants couverts
Droits à payer
0 €
✗ Déclaration après le 5 février
Exonération 790 G
PERDUE (0 €)
Abattement parent-enfant
50 000 € couverts
Risque si contrôle
Majorations 10% à 80%
Dans cet exemple, le retard d'un seul jour ne génère pas de droits immédiats grâce à l'abattement de 100 000 €. Mais vous perdez définitivement le bénéfice de l'exonération de 31 865 €, qui ne pourra plus être utilisée pour un futur don pendant 15 ans. Et surtout, en cas de contrôle révélant un don non déclaré, l'administration peut appliquer des majorations allant de 10 % à 80 % des droits dus, plus des intérêts de retard et une amende de 60 € minimum pour non-respect de l'obligation de déclaration en ligne.
Comment éviter ce piège
La bonne nouvelle : la procédure est simple et rapide. Voici les étapes à suivre :
1. Connectez-vous à votre espace personnel
Rendez-vous sur impots.gouv.fr, rubrique « Déclarer » puis « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ».
2. Renseignez les informations demandées
Vous devrez indiquer : le numéro fiscal du donateur, le lien de parenté, la nature et la valeur du bien donné, la date du don, et le dispositif d'exonération applicable.
3. Validez dans les temps
Le système calcule automatiquement les éventuels droits à payer. Un récépissé sécurisé vous est délivré immédiatement. Pour les dons familiaux de sommes d'argent, respectez impérativement le délai d'un mois.
Conseil pratique : si vous avez reçu un don en décembre 2025 ou début janvier 2026 et ne l'avez pas encore déclaré, faites-le sans attendre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page dédiée aux dons exonérés du site des impôts.
Exception : si vous n'avez pas accès à internet ou êtes dans l'incapacité d'utiliser le service en ligne, vous pouvez encore utiliser le formulaire papier. Cette dispense doit être signalée à l'administration.
1. Connectez-vous à votre espace personnel
Rendez-vous sur impots.gouv.fr, rubrique « Déclarer » puis « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux ».
2. Renseignez les informations demandées
Vous devrez indiquer : le numéro fiscal du donateur, le lien de parenté, la nature et la valeur du bien donné, la date du don, et le dispositif d'exonération applicable.
3. Validez dans les temps
Le système calcule automatiquement les éventuels droits à payer. Un récépissé sécurisé vous est délivré immédiatement. Pour les dons familiaux de sommes d'argent, respectez impérativement le délai d'un mois.
Conseil pratique : si vous avez reçu un don en décembre 2025 ou début janvier 2026 et ne l'avez pas encore déclaré, faites-le sans attendre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page dédiée aux dons exonérés du site des impôts.
Exception : si vous n'avez pas accès à internet ou êtes dans l'incapacité d'utiliser le service en ligne, vous pouvez encore utiliser le formulaire papier. Cette dispense doit être signalée à l'administration.
Sources :
- Impots.gouv.fr, janvier 2026
- Décret n°2025-1082 du 17 novembre 2025
- Article 790 G du Code général des impôts
- Impots.gouv.fr, janvier 2026
- Décret n°2025-1082 du 17 novembre 2025
- Article 790 G du Code général des impôts