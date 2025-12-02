Argent et patrimoine

Dès 2026, vos virements familiaux pourront déclencher un contrôle fiscal : ce que parents et grand-parents ignorent encore

À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, un virement — même modeste — à un enfant ou un proche sera assimilé à un « don » : il faudra impérativement le déclarer en ligne sur impots.gouv.fr. Une formalité inconnue de beaucoup de familles, pourtant bientôt obligatoire. Découvrez pourquoi ce simple geste d’entraide doit devenir un point de vigilance fiscal.



Quand un virement devient un « don » tout don manuel — c’est-à-dire une somme d’argent, des biens meubles ou des valeurs mobilières transmis sans acte notarié — doit, à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 , faire l’objet d’une déclaration obligatoire en ligne. Ce décret met fin au recours généralisé au formulaire papier (n° 2735) et instaure un téléservice unique accessible via l’espace particulier du site DGFiP.



Le texte du décret impose non seulement la déclaration électronique, mais aussi le paiement par télérèglement des droits éventuels. Seuls quelques cas limités — absence d’accès Internet, incapacité à utiliser le numérique — pourront encore recourir à la déclaration papier. Depuis la publication du décret n°2025-1082 le 17 novembre 2025,— c’est-à-dire une somme d’argent, des biens meubles ou des valeurs mobilières transmis sans acte notarié — doit, à compter du, faire l’objet d’uneen ligne. Ce décret met fin au recours généralisé au formulaire papier (n° 2735) et instaure un téléservice unique accessible via l’espace particulier du site DGFiP.Le texte du décret impose non seulement la déclaration électronique, mais aussi le paiement par télérèglement des droits éventuels. Seuls quelques cas limités — absence d’accès Internet, incapacité à utiliser le numérique — pourront encore recourir à la déclaration papier.

Un impact concret sur la solidarité familiale Concrètement, un virement de 500 €, effectué par un parent pour aider un enfant à acheter une voiture, mais non déclaré, pourrait demain être requalifié en don dissimulé. Les conséquences ? Le bénéficiaire pourrait être soumis à des droits de donation, ou – en cas de revente ou d’usage du bien – à un contrôle fiscal. Nombre de familles, qui voyaient ces virements comme de simples coups de pouce, ignorent qu’une obligation fiscale s’impose désormais.



Cette règle s’applique sans seuil minimal : qu’il s’agisse de l’achat d’un ordinateur pour un petit-fils, d’un paiement de loyer pour un étudiant, ou d’un aide ponctuelle en espèces, tout virement ou don manuel doit être désormais déclaré, quel qu'en soit le montant .



Un dispositif dont chacun jugera de la pertinence dans un contexte de déficit public aggravé, au risque de contribuer significativement au raz-le-bol fiscal ambiant, plus que perceptible au sein de la population française.

Déclarer n’est pas difficile... mais c’est désormais indispensable Le téléservice mis en place par la DGFiP promet simplicité et rapidité : depuis votre espace personnel, il suffit de cliquer sur « Déclarer un don ou une cession de droits sociaux », de renseigner l’identité du donateur, le lien familial, la nature et le montant ou la valeur du don — somme d’argent, objet, actions — puis de valider.



Une fois la déclaration validée, un récépissé électronique est délivré. Ce document constitue la preuve de la date du don et permet de démarrer le délai de 15 ans ouvrant droit aux abattements sur les donations futures.



Bref : la démarche est claire, accessible 24h/24, et ne prend que quelques minutes. Un nouveau réflexe que beaucoup — pour ne pas dire tout le monde — devront adopter sans tarder.

Pourquoi cette réforme ? Traçabilité et équité fiscale Interpellé, le gouvernement justifie cette réforme comme un moyen de moderniser la fiscalité et de renforcer la traçabilité des transferts entre particuliers.



Depuis 2021, le service en ligne de déclaration existait — mais l’usage restait facultatif. Le décret 2025-1082 vient désormais imposer ce canal unique, afin de supprimer le papier et d’assurer un suivi plus fiable.



L’un des objectifs affiché est d’éviter les donations « occultes », ces aides familiales non déclarées qui, cumulées, peuvent fausser les droits dus lors d’une succession. Les notaires consultés y voient plutôt un avantage car cette transparence réduit les risques de litige ou de contestation ultérieure entre héritiers.

Ce que doivent faire les familles dès maintenant Si vous aidez un enfant, un petit-enfant ou un proche — par un virement, un cadeau en argent, ou une remise de bien — vérifiez si cela constitue un don manuel. Dans ce cas, préparez-vous à le déclarer dès le 1ᵉʳ janvier 2026. N’attendez pas un contrôle pour agir. Même un simple acompte ou un prêt familial pourrait être requalifié s’il s’accompagne d’une intention de don.



Pour éviter tout risque, conservez la preuve des virements, notez la date, le montant, le lien de parenté, et effectuez la déclaration dans votre espace DGFiP. Ce réflexe peut vous éviter une requalification coûteuse plus tard.