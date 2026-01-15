Actualité Médicale Dépistage Alzheimer 2026 : la précision de 86% du test sanguin à domicile Une étude européenne publiée le 5 janvier 2026 dans Nature Medicine démontre qu'un simple test sanguin par piqûre au doigt permet de détecter les biomarqueurs d'Alzheimer avec une précision de 86%. Ce prélèvement, réalisable à domicile et envoyable par la poste sans réfrigération, pourrait transformer le dépistage de la maladie qui touche 1,4 million de Français. Bien que non encore disponible en pratique clinique, cette avancée ouvre la voie à un dépistage précoce accessible à tous.

Une étude européenne valide le test par piqûre au doigt Publiée le 5 janvier 2026 dans la revue scientifique Nature Medicine, cette étude internationale menée par l'institut américain Banner Health en collaboration avec l'université d'Exeter (Royaume-Uni) et l'université de Göteborg (Suède) représente une avancée majeure dans le dépistage de la maladie d'Alzheimer.



Le projet DROP-AD a testé 337 participants dans sept centres médicaux européens situés au Danemark, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. L'échantillon incluait des personnes sans troubles cognitifs, des patients présentant des troubles cognitifs légers, des personnes atteintes de démence, ainsi que des adultes trisomiques, population à haut risque génétique de développer la maladie.



Les résultats sont sans équivoque : le test par piqûre au doigt détecte les changements biologiques liés à Alzheimer avec une précision de 86%, en comparaison des analyses standard du liquide céphalorachidien. « Cette percée pourrait fondamentalement changer la façon dont nous menons les recherches sur Alzheimer », a déclaré Nicholas Ashton, directeur senior du programme de biomarqueurs de Banner Health et chercheur principal de l'étude.

Comment fonctionne ce test innovant sans réfrigération ni traitement préalable.



Les chercheurs mesurent trois biomarqueurs clés dans ce sang séché :

La protéine p-tau217 , marqueur principal du diagnostic Alzheimer dont le taux augmente lors du développement de la maladie

, marqueur principal du diagnostic Alzheimer dont le taux augmente lors du développement de la maladie La protéine GFAP (glial fibrillary acidic protein), qui signale une inflammation cérébrale

(glial fibrillary acidic protein), qui signale une inflammation cérébrale Les fragments NfL (neurofilament light), témoins de la dégénérescence des cellules nerveuses L'étude démontre que les taux de ces marqueurs dans le sang séché correspondent étroitement à ceux mesurés lors d'une prise de sang veineuse classique. Plus important encore, les participants ont réussi à prélever eux-mêmes leurs échantillons sans assistance médicale, après avoir simplement observé une démonstration et reçu des instructions écrites.



Cette autonomie représente un progrès considérable par rapport aux méthodes diagnostiques actuelles, qui nécessitent des examens invasifs comme la ponction lombaire ou des équipements coûteux comme l'IRM ou le scanner TEP, disponibles uniquement dans des centres spécialisés. Le procédé est d'une simplicité remarquable. Quelques gouttes de sang prélevées au bout du doigt sont déposées sur une carte spéciale qui sépare les cellules sanguines du plasma. Une fois le sang séché, la carte peut être envoyée par courrier postal vers un laboratoire d'analyse,Les chercheurs mesurent trois biomarqueurs clés dans ce sang séché :L'étude démontre que les taux de ces marqueurs dans le sang séché correspondent étroitement à ceux mesurés lors d'une prise de sang veineuse classique. Plus important encore, les participants ont réussi à, après avoir simplement observé une démonstration et reçu des instructions écrites.Cette autonomie représente un progrès considérable par rapport aux méthodes diagnostiques actuelles, qui nécessitent des examens invasifs comme la ponction lombaire ou des équipements coûteux comme l'IRM ou le scanner TEP, disponibles uniquement dans des centres spécialisés.

Pourquoi un dépistage précoce est crucial 20 ans ou plus avant l'apparition des premiers symptômes de perte de mémoire, selon l'Alzheimer's Association. Or, les nouveaux traitements actuellement en développement ne sont efficaces qu'aux stades précoces de la maladie, avant que les dommages cérébraux ne deviennent irréversibles.



En France, la maladie d'Alzheimer touche 1,4 million de personnes, avec un diagnostic posé en moyenne trois ans et demi après l'apparition des premiers signes, d'après la Fisher Center for Alzheimer's Research Foundation. Ce délai s'explique par la complexité et l'inaccessibilité des méthodes diagnostiques traditionnelles.



Le test par piqûre au doigt pourrait transformer cette réalité en permettant un dépistage de masse, particulièrement dans les zones rurales ou pour les populations éloignées des centres spécialisés. « Nous nous dirigeons vers un avenir où toute personne, n'importe où, pourra contribuer à faire progresser notre compréhension des maladies cérébrales », souligne Anne Corbett, professeure en recherche sur la démence à l'université d'Exeter.



Cette accessibilité revêt une importance particulière pour les essais cliniques des nouveaux médicaments anti-Alzheimer. Ces traitements, comme le lecanemab récemment autorisé en Europe, visent à réduire les dépôts de protéines toxiques dans le cerveau mais ne fonctionnent que chez les patients détectés avant l'apparition de symptômes sévères. Pour plus d'informations sur les avancées thérapeutiques, consultez La maladie d'Alzheimer commence à endommager le cerveauavant l'apparition des premiers symptômes de perte de mémoire, selon l'Alzheimer's Association. Or, les nouveaux traitements actuellement en développement ne sont efficaces qu'auxde la maladie, avant que les dommages cérébraux ne deviennent irréversibles.En France, la maladie d'Alzheimer touche, avec un diagnostic posé en moyenneaprès l'apparition des premiers signes, d'après la Fisher Center for Alzheimer's Research Foundation. Ce délai s'explique par la complexité et l'inaccessibilité des méthodes diagnostiques traditionnelles.Le test par piqûre au doigt pourrait transformer cette réalité en permettant un dépistage de masse, particulièrement dans les zones rurales ou pour les populations éloignées des centres spécialisés., souligne Anne Corbett, professeure en recherche sur la démence à l'université d'Exeter.Cette accessibilité revêt une importance particulière pour les essais cliniques des nouveaux médicaments anti-Alzheimer. Ces traitements, comme le lecanemab récemment autorisé en Europe, visent à réduire les dépôts de protéines toxiques dans le cerveau mais ne fonctionnent que chez les patients détectés. Pour plus d'informations sur les avancées thérapeutiques, consultez le site de Santé publique France

Quand ce test sera-t-il accessible en France Les chercheurs sont formels : le test n'est pas encore prêt pour un usage clinique auprès du grand public. « Nous sommes encore à plusieurs années d'une utilisation clinique », précise Nicholas Ashton. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour perfectionner la méthode et valider son efficacité à grande échelle.



Actuellement, ce test présente plusieurs limites. Sa précision de 86% reste inférieure aux 98% obtenus avec une prise de sang veineuse standard. Les chercheurs attribuent cet écart aux difficultés de prélèvement : il ne faut pas presser le doigt pour faire sortir le sang, sous peine de diluer l'échantillon avec du liquide interstitiel ou de libérer des enzymes qui dégradent les biomarqueurs.



Dans l'immédiat, l'utilité principale de ce test réside dans la recherche scientifique. Il permettra d'inclure des populations jusque-là sous-représentées dans les études sur Alzheimer, d'identifier des candidats potentiels pour les essais cliniques, et de conduire des études de dépistage à grande échelle sans contraintes géographiques.



« Si les approches thérapeutiques préventives s'avèrent efficaces, un test de triage à distance comme celui-ci aura une valeur considérable », explique le chercheur principal. « Beaucoup de personnes concernées ne se présenteraient jamais dans une clinique de la mémoire puisqu'elles ne ressentent pas encore de symptômes cognitifs. »



En Europe, la maladie d'Alzheimer affecte actuellement environ 7 millions de personnes, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030 selon le European Brain Council. Dans ce contexte, toute innovation facilitant le dépistage précoce représente un espoir majeur pour les patients et leurs familles. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sources :

- Nature Medicine, étude "A minimally invasive dried blood spot biomarker test for the detection of Alzheimer's disease pathology", 5 janvier 2026

- Banner Health, communiqué de presse, 5 janvier 2026

- University of Exeter Medical School, 5 janvier 2026

- Alzheimer's Association

- European Brain Council, données épidémiologiques 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 10:16



La rédaction vous conseille < > Longévité : ce médecin parisien alerte sur les pratiques douteuses des influenceurs qui inondent les réseaux Maladie de Parkinson : ces signes avant-coureurs qui apparaissent 5 à 10 ans avant les tremblements