Argent et patrimoine Découvrez le nouveau plafond d'exonération pour transmettre à vos petits-enfants en 2026 Par Fabrice Crozier | Publié le 19/12/2025 à 09:14 | mis à jour le 21/12/2025 à 09:44 Transmettre son patrimoine de son vivant est une préoccupation majeure pour les seniors qui souhaitent aider leurs descendants à démarrer dans la vie. Avec la revalorisation des seuils fiscaux prévue pour le 1er janvier 2026, de nouvelles opportunités s'ouvrent pour les grands-parents. En cumulant astucieusement les différents abattements prévus par le Code général des impôts, il est désormais possible de donner des sommes très importantes sans verser le moindre centime au fisc. SeniorActu vous dévoile la stratégie légale pour atteindre le plafond d'exonération de 159 325 euros par petit-enfant. Partager : W f X in @

Le cumul des abattements : la clé d'une transmission réussie en 2026 La fiscalité française, bien que réputée complexe, offre des leviers de transmission extrêmement généreux pour qui sait les actionner au bon moment. Pour l'année 2026, l'administration fiscale a mis à jour les barèmes d'imposition et les abattements applicables aux donations. Le chiffre de 159 325 euros ne sort pas de nulle part : il correspond au cumul maximal de trois dispositifs distincts qu'un couple de grands-parents peut mobiliser pour un seul et même petit-enfant.



Le premier levier est l'abattement dit « classique » (article 779 du Code général des impôts). Chaque grand-parent peut donner à chaque petit-enfant la somme de 31 865 euros tous les 15 ans. Pour un couple, cela représente déjà 63 730 euros totalement exonérés de droits de mutation.



Mais ce que beaucoup de retraités ignorent, c'est l'existence du « don familial de sommes d'argent », régi par l'article 790 G du CGI. Ce dispositif permet de rajouter une enveloppe supplémentaire de 31 865 euros par donateur, sous réserve que le donateur ait moins de 80 ans et que le bénéficiaire soit majeur. En cumulant ces deux enveloppes pour les deux membres du couple, on atteint des montants records que SeniorActu vous aide à décrypter pour optimiser votre succession.

Les conditions impératives pour bénéficier de l'exonération totale 159 325 euros (incluant une part d'assurance-vie hors succession) reste hors des radars de l'imposition, vous devez respecter un calendrier et des critères d'âge précis.



Pour le don familial de sommes d'argent (le fameux « don Sarkozy »), le donateur doit impérativement avoir moins de 80 ans au jour de la transmission. Si vous dépassez cet âge, seule l'enveloppe de l'abattement classique reste disponible. De son côté, le petit-enfant doit être majeur ou mineur émancipé.



Un autre point crucial surveillé par le ministère de l'Économie et des Finances est la règle du rappel fiscal de 15 ans. Pour que l'abattement se reconstitue totalement, il ne faut pas avoir effectué de donation déclarée au cours des 180 mois précédents. C'est pourquoi SeniorActu conseille souvent d'anticiper ces dons dès l'âge de 60 ou 65 ans, afin de pouvoir renouveler l'opération une seconde fois, voire une troisième fois pour les centenaires, de plus en plus nombreux en France.

Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans pour le don de sommes d'argent.

Le bénéficiaire doit avoir plus de 18 ans.

L'acte doit être déclaré au fisc dans le mois suivant le don.

Le respect du délai de 15 ans entre chaque donation est obligatoire. Attention toutefois, la générosité du fisc en 2026 est assortie de conditions de forme et de fond très strictes. Pour que votre don de(incluant une part d'assurance-vie hors succession) reste hors des radars de l'imposition, vous devez respecter un calendrier et des critères d'âge précis.Pour le don familial de sommes d'argent (le fameux « don Sarkozy »), le donateur doit impérativement avoirau jour de la transmission. Si vous dépassez cet âge, seule l'enveloppe de l'abattement classique reste disponible. De son côté, le petit-enfant doit être majeur ou mineur émancipé.Un autre point crucial surveillé par leest la règle du rappel fiscal de 15 ans. Pour que l'abattement se reconstitue totalement, il ne faut pas avoir effectué de donation déclarée au cours des 180 mois précédents. C'est pourquoiconseille souvent d'anticiper ces dons dès l'âge de 60 ou 65 ans, afin de pouvoir renouveler l'opération une seconde fois, voire une troisième fois pour les centenaires, de plus en plus nombreux en France.

Don manuel ou acte notarié : quelle option choisir ? Lorsqu'il s'agit de transmettre des sommes dépassant les 100 000 euros, la question de la sécurité juridique se pose. Le don manuel est la solution la plus simple et la moins coûteuse. Il suffit de remplir le formulaire n°2735, désormais disponible en ligne sur le portail de l'administration fiscale. C'est une procédure gratuite qui officialise la date du don et fait courir le délai des 15 ans.



Cependant, pour éviter toute tension familiale ou tout risque de requalification, le recours à un notaire est vivement recommandé par les experts de SeniorActu, surtout si vous avez plusieurs petits-enfants. Une donation-partage transgénérationnelle permet de figer la valeur des biens au jour de la donation et d'assurer une équité parfaite entre tous vos descendants.



Il est également important de distinguer le don du « présent d'usage ». Ce dernier, qui correspond aux cadeaux faits pour les anniversaires, Noël ou l'obtention d'un diplôme, n'est pas limité par les plafonds d'abattement, à condition qu'il reste proportionné à votre fortune et à vos revenus habituels. L'INSEE souligne que ces transferts informels représentent une part non négligeable de l'aide intergénérationnelle en France.

L'assurance-vie : le troisième pilier pour atteindre le plafond Pour atteindre et même dépasser le montant de 159 325 euros évoqué pour 2026, il faut intégrer l'assurance-vie dans votre stratégie globale de transmission. Les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie avant l'âge de 70 ans bénéficient d'un abattement spécifique de 152 500 euros par bénéficiaire lors du décès.



En combinant les dons manuels immédiats (pour répondre à un besoin urgent du petit-enfant, comme l'achat d'une résidence principale) et la désignation de ce même petit-enfant comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, vous optimisez chaque euro de votre patrimoine.



En 2026, plus que jamais, la transmission de patrimoine devient un outil de solidarité familiale face à l'augmentation du coût de la vie pour les jeunes générations. SeniorActu vous rappelle qu'une bonne transmission est une transmission anticipée : ne tardez pas à faire les calculs pour vos petits-enfants, car le temps est votre meilleur allié fiscal.

Sources

- Code général des impôts (Article 779 et Article 790 G)

- Service-Public.fr (Droits de donation : abattements et tarifs)

- Direction générale des Finances publiques (Brochure pratique 2026)

- Conseil Supérieur du Notariat (La donation-partage transgénérationnelle)

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