Actualité Médicale Cures thermales ALD : le remboursement à 100% officiellement maintenu en 2026, ce qu'il faut savoir Après des semaines d'incertitude en fin d'année 2025, le remboursement des cures thermales reste finalement inchangé en 2026. Les patients en ALD conservent leur prise en charge à 100%. Une victoire pour les 500 000 curistes français et les territoires thermaux.

Le projet de déremboursement définitivement abandonné Le mardi 16 décembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2026, avec une bonne nouvelle pour les curistes : le texte final ne contient finalement aucune mesure de déremboursement des cures thermales !



Le Conseil national des établissements thermaux (CNETh) l'a confirmé dans son communiqué du 17 décembre 2025 : le remboursement des cures thermales est maintenu aux taux actuels pour 2026. Les patients en affection de longue durée (ALD) conservent donc leur prise en charge à 100%.



Cette décision avait mis fin à plusieurs mois d'inquiétude. Le 5 novembre 2025, la ministre déléguée Charlotte Parmentier-Lecocq avait confirmé au Sénat deux mesures : abaisser le remboursement du forfait thermal de 65% à 15% pour les curistes classiques, et supprimer la prise en charge à 100% pour les patients en ALD, qui auraient été alignés sur le régime commun à 65%. Face à une mobilisation massive ayant recueilli 116 000 signatures, le gouvernement a finalement renoncé à ces mesures.

Pourquoi cette menace avait alarmé les patients chroniques Le projet initial visait à réaliser 200 millions d'euros d'économies sur le budget de l'Assurance maladie. Si la mesure avait été adoptée, les conséquences auraient été lourdes pour les patients souffrant de pathologies chroniques.



Pour les curistes en ALD, le passage de 100% à 65% de remboursement aurait représenté un reste à charge supplémentaire de 250 à 300 euros par cure en moyenne. Un frein majeur pour des personnes déjà fragilisées par leur maladie, qui auraient pu renoncer à ce traitement complémentaire reconnu pour ses bienfaits sur les douleurs chroniques, l'arthrose ou les affections respiratoires.



La mobilisation a réuni établissements thermaux, élus locaux, médecins, parlementaires et patients. Tous ont rappelé le rôle essentiel du thermalisme dans la prise en charge des maladies chroniques. Le secteur représente 25 000 emplois et génère 4,8 milliards d'euros de retombées économiques pour les territoires ruraux.

Les taux de remboursement maintenus en 2026

65% Forfait thermal Base de remboursement Tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) Soins concernés Soins thermaux quotidiens selon l'orientation 70% Surveillance médicale Tarif conventionnel 80 € (médecin conventionné) Prestations incluses 3 consultations du médecin thermal 100% Patients en ALD Exonération Ticket modérateur supprimé Condition Cure liée à l'ALD exonérante



Le complément tarifaire facturé par l'établissement et les frais d'hébergement restent à la charge du curiste ou de sa mutuelle. Pour 2026, les taux de remboursement des cures thermales restent identiques à ceux de 2025. Voici ce que prend en charge l'Assurance maladie :Le complément tarifaire facturé par l'établissement et les frais d'hébergement restent à la charge du curiste ou de sa mutuelle.

Ce que les curistes doivent retenir pour 2026 prescrite par votre médecin pour l'une des 12 orientations thérapeutiques reconnues et durer 18 jours de soins dans un établissement conventionné.



Les frais de transport et d'hébergement peuvent être partiellement pris en charge sous conditions de ressources. Le plafond est fixé à 14 664,38 euros de revenus annuels pour une personne seule.



Le CNETh appelle toutefois à la vigilance. Si le PLFSS 2026 ne contient aucune mesure de déremboursement, le secteur demande des garanties écrites pour exclure toute possibilité de décret ultérieur remettant en cause cette prise en charge. Plus d'informations sur les démarches et le remboursement sont disponibles sur Si vous prévoyez une cure thermale en 2026, les règles de prise en charge ne changent pas. La cure doit toujours êtrepour l'une des 12 orientations thérapeutiques reconnues et durerdans un établissement conventionné.Les frais de transport et d'hébergement peuvent être partiellement pris en charge sous conditions de ressources. Le plafond est fixé àde revenus annuels pour une personne seule.Le CNETh appelle toutefois à la vigilance. Si le PLFSS 2026 ne contient aucune mesure de déremboursement, le secteur demande des garanties écrites pour exclure toute possibilité de décret ultérieur remettant en cause cette prise en charge. Plus d'informations sur les démarches et le remboursement sont disponibles sur le site LesCuristes.fr

Sources :

- Conseil national des établissements thermaux (CNETh), communiqué du 17 décembre 2025

- LesCuristes.fr, 18 décembre 2025

- Assemblée nationale, PLFSS 2026, 16 décembre 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 18/01/2026 à 09:26



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