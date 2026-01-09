Cumul emploi-retraite : pourquoi liquider sa retraite avant le 1er janvier 2027 peut vous faire économiser des milliers d'euros

Prenons l'exemple de Jean, 64 ans, qui perçoit une pension de 1 400 € par mois et souhaite compléter ses revenus avec un emploi à temps partiel rapportant 800 € mensuels.



S'il liquide sa retraite en 2026 (anciennes règles) : Jean peut cumuler librement pension et salaire dès lors qu'il a le taux plein. Il perçoit donc 2 200 € par mois (1 400 € + 800 €), soit 26 400 € par an.



S'il liquide sa retraite en 2027 (nouvelles règles) : ses revenus annuels de 9 600 € (800 € x 12) dépassent le seuil de 7 000 €. Le dépassement de 2 600 € entraîne un écrêtement de sa pension de 1 300 € sur l'année. Il ne perçoit plus que 25 100 € par an.



La différence : 1 300 € de perte annuelle. Sur 5 ans de cumul emploi-retraite, cela représente 6 500 € d'économies pour ceux qui auront anticipé leur départ. Et ce montant peut être bien supérieur pour les revenus d'activité plus élevés : avec 15 000 € de revenus annuels, l'écrêtement atteindrait 4 000 € par an, soit 20 000 € sur 5 ans.