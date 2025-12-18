Emploi et Cumul Emploi-Retraite Cumul emploi-retraite 2027 : le nouveau plafond de 7 000 € qui va réduire votre pension Par Fabrice Crozier | Publié le 18/12/2025 à 08:03 | mis à jour le 23/12/2025 à 08:31 C'est un coup de tonnerre pour les retraités qui envisagent de reprendre une activité professionnelle. Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, définitivement adopté le 16 décembre 2025, prévoit une transformation radicale des règles du cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Jusqu'ici très avantageux, le dispositif se dote d'un nouveau mécanisme d'écrêtage particulièrement dissuasif pour la tranche d'âge 64-67 ans. Un plafond de revenus d'activité fixé à environ 7 000 € par an devient le juge de paix : au-delà, votre pension de retraite pourra être amputée de moitié. SeniorActu décrypte ce nouveau "système à trois étages" et vous explique comment éviter de travailler... pour rien. Partager : W f X in @

Un système à trois étages selon votre âge



Désormais, le paysage se divise en trois zones distinctes :

Avant 64 ans (âge légal) : Le cumul intégral devient quasiment impossible. Pour les retraités précoces (carrières longues), tout revenu d'activité perçu réduira la pension euro pour euro. Une mesure radicale pour décourager les départs anticipés suivis d'une reprise d'activité.

Le cumul intégral devient quasiment impossible. Pour les retraités précoces (carrières longues), tout revenu d'activité perçu réduira la pension euro pour euro. Une mesure radicale pour décourager les départs anticipés suivis d'une reprise d'activité. Entre 64 et 67 ans : C'est la zone critique. Le cumul est autorisé, mais il devient "partiel". Un plafond annuel de revenus d'activité est instauré.

C'est la zone critique. Le cumul est autorisé, mais il devient "partiel". Un plafond annuel de revenus d'activité est instauré. À partir de 67 ans : Le cumul redeviendrait totalement libre et intégral, comme nous le connaissions jusqu'alors, avec l'avantage de générer de nouveaux droits à la retraite. Cette réforme s'inscrit dans une volonté de maîtrise des dépenses publiques, l'État estimant que le dispositif actuel était devenu trop coûteux et ne favorisait pas assez le maintien dans l'emploi des seniors avant l'âge du taux plein automatique. La grande nouveauté réside dans la segmentation stricte du cumul emploi-retraite en fonction de l'âge de l'assuré. Le gouvernement a souhaité mettre fin au "tout ou rien" pour introduire une dégressivité visant à inciter les seniors à prolonger leur activité jusqu'à 67 ans, âge de l'annulation automatique de la décote.Désormais, le paysage se divise en trois zones distinctes :Cette réforme s'inscrit dans une volonté de, l'État estimant que le dispositif actuel était devenu trop coûteux et ne favorisait pas assez le maintien dans l'emploi des seniors avant l'âge du taux plein automatique.

Important : qui est concerné ? Ces nouvelles règles s'appliquent uniquement aux assurés dont la première pension de retraite de base prendra effet à compter du 1er janvier 2027. Si vous avez déjà liquidé votre retraite avant cette date, vous conservez les règles actuelles du cumul emploi-retraite. Cette précision est essentielle pour ne pas créer d'inquiétude inutile chez les retraités déjà en activité.

Le plafond de 7 000 € et la règle de l'écrêtage à 50 % Pour les retraités âgés de 64 à 67 ans, le calcul devient une véritable équation mathématique. Le texte officiel prévoit qu'au-delà d'un seuil fixé par décret autour de 7 000 € annuels (soit environ 583 € par mois), la pension de retraite sera réduite.



Le mécanisme choisi est celui de l'écrêtage à 50 %. Concrètement, si vos revenus professionnels dépassent ce plafond de 7 000 €, la caisse de retraite (Cnav ou Carsat) déduira de votre pension une somme égale à la moitié du dépassement.



Prenons un exemple concret : un retraité qui perçoit une mission rémunérée 15 000 € sur l'année. Le dépassement par rapport au plafond est de 8 000 € (15 000 - 7 000). La caisse de retraite appliquera une retenue de 50 % sur ce dépassement, soit 4 000 € de moins sur sa pension annuelle. Pour beaucoup de seniors, cet "impôt" sur le travail rend la reprise d'activité nettement moins attractive. Ce calcul s'applique sur la retraite de base, mais des ajustements similaires sont attendus pour les complémentaires Agirc-Arrco afin de maintenir une cohérence globale du système.

La fin du délai de carence : une (maigre) consolation Tout n'est pas sombre dans cette réforme. Pour compenser la dureté de l'écrêtage, le législateur a acté la suppression ou l'assouplissement du délai de carence pour ceux qui souhaitent reprendre une activité chez leur dernier employeur. Jusqu'à présent, un retraité devait souvent attendre six mois avant de pouvoir retravailler pour son ancienne entreprise sous peine de voir sa pension suspendue.



Dès 2026, cette contrainte s'efface pour favoriser la transmission des compétences. Un salarié qui part à la retraite un vendredi pourra, en théorie, revenir en tant que consultant ou vacataire dès le lundi suivant, sans délai de six mois. C'est un levier précieux pour les entreprises confrontées à des pénuries de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans l'industrie ou la santé. Cependant, cette liberté retrouvée doit être pesée à l'aune du nouveau plafond de 7 000 €. Avant d'accepter un contrat, il est impératif de demander une simulation à votre caisse pour ne pas voir votre pouvoir d'achat stagner malgré les heures travaillées.

Comment déclarer vos revenus pour éviter les sanctions La mise en œuvre de ce nouveau dispositif repose sur une déclaration de revenus stricte. Les retraités en cumul emploi-retraite ont l'obligation légale d'informer leur caisse de retraite de toute reprise d'activité. Avec l'interconnexion croissante des fichiers entre l'Urssaf, le fisc et l'Assurance Retraite, les "oublis" sont désormais détectés quasi instantanément.



Pour 2026, la procédure se digitalise davantage. Vous devrez déclarer vos revenus prévisionnels sur votre espace personnel. Si vous dépassez le seuil en cours d'année, l'écrêtage pourra être appliqué de manière rétroactive, ce qui peut générer des trop-perçus importants et difficiles à rembourser pour un petit budget.



Notre conseil : optez pour une gestion prudente. Si vous prévoyez une mission ponctuelle dépassant les 7 000 €, mettez de côté une partie de votre salaire pour anticiper la baisse de votre pension qui interviendra inévitablement. Enfin, n'oubliez pas que le cumul emploi-retraite continue de vous ouvrir de nouveaux droits à la retraite (une seconde pension), mais uniquement si vous avez liquidé votre première pension au taux plein.

Ce qu'il faut retenir pour votre reprise d'activité En résumé, le cumul emploi-retraite 2026 devient un outil de gestion fine de votre fin de carrière. Si vous avez plus de 67 ans, vous restez dans le "monde d'avant" : travaillez autant que vous le souhaitez, votre pension est sanctuarisée. Si vous avez entre 64 et 67 ans, la prudence est de mise. L'objectif caché de cette réforme est clair : pousser les Français à ne liquider leur retraite qu'une fois le taux plein atteint, sans passer par la case "cumul partiel". Avant de signer tout nouveau contrat de travail en 2026, une analyse de votre revenu net global (pension + salaire - écrêtage - impôts) est plus que jamais indispensable pour vérifier la rentabilité réelle de votre effort.

Sources :

- Vie-Publique.fr : "Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026".

- Légifrance : Article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale (modifié par la loi de financement 2026).

- Assemblée Nationale : Texte définitif du PLFSS 2026, adopté le 16 décembre 2025.

- Site officiel de l'Assurance Retraite : "Travailler et percevoir sa retraite : les nouvelles règles".

- Site officiel de l'Assurance Retraite : "Loi de financement de la Sécurité sociale adoptée : les principales mesures retraite", décembre 2025.

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Cumul emploi-retraite 2027 : votre médecin de campagne gardera sa pension intacte, pas vous Retraite : 63 % des Français veulent partir au plus vite, mais pas pour la raison que vous croyez