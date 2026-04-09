Culture : le frein inattendu qui vous empêche d'aller au musée n'a rien à voir avec l'argent

La génération des plus de 50 ans est celle qui profite le plus de la culture selon l'étude Ifop © SeniorActu
Le grand paradoxe révélé par l'Ifop
86 % des Français considèrent la culture comme essentielle à leur bien-être. C'est plus que le sport (74 %), plus que le travail (77 %), presque autant que les moments entre amis (89 %).
Or une étude publiée hier par l'Ifop pour la fondation Art Explora vient documenter l'exact inverse : entre 2017 et 2025, toutes les pratiques culturelles des Français ont reculé, sans exception. L'enquête porte sur 4 012 personnes représentatives de la population adulte.
Nous n'avons jamais autant valorisé la culture et nous n'y avons jamais aussi peu participé. Un Français sur cinq n'a effectué aucune sortie culturelle en douze mois.
Pas un film, pas un musée, pas un concert. Et ce n'est pas un phénomène de niche : toutes les régions et toutes les catégories sociales sont touchées.
Reste que l'ampleur du recul varie selon les pratiques, et c'est là que les chiffres deviennent parlants.
Or une étude publiée hier par l'Ifop pour la fondation Art Explora vient documenter l'exact inverse : entre 2017 et 2025, toutes les pratiques culturelles des Français ont reculé, sans exception. L'enquête porte sur 4 012 personnes représentatives de la population adulte.
Nous n'avons jamais autant valorisé la culture et nous n'y avons jamais aussi peu participé. Un Français sur cinq n'a effectué aucune sortie culturelle en douze mois.
Pas un film, pas un musée, pas un concert. Et ce n'est pas un phénomène de niche : toutes les régions et toutes les catégories sociales sont touchées.
Reste que l'ampleur du recul varie selon les pratiques, et c'est là que les chiffres deviennent parlants.
Cinéma, livres, musées : l'ampleur du recul
Commençons par le cinéma, car la chute y est la plus spectaculaire. En 2017, 77 % des Français étaient allés au moins une fois en salle.
En 2025, ils ne sont plus que 57 %. Vingt points de perdus en huit ans.
La lecture suit le même chemin : 72 % ont lu au moins un livre en 2025, contre 85 % en 2017. C'est treize points de moins, dans un pays qui se revendique patrie de la littérature.
Les musées et expositions accusent dix-neuf points de baisse (de 62 % à 43 %), les monuments historiques vingt points (de 71 % à 51 %). Les bibliothèques ont perdu seize points.
Seuls les concerts résistent un peu mieux, avec huit points de baisse (de 40 % à 32 %). Résister mieux ne veut pas dire aller bien.
En moins d'une décennie, la France a décroché de sa propre vie culturelle. La question qui brûle les lèvres : pourquoi ?
En 2025, ils ne sont plus que 57 %. Vingt points de perdus en huit ans.
La lecture suit le même chemin : 72 % ont lu au moins un livre en 2025, contre 85 % en 2017. C'est treize points de moins, dans un pays qui se revendique patrie de la littérature.
Les musées et expositions accusent dix-neuf points de baisse (de 62 % à 43 %), les monuments historiques vingt points (de 71 % à 51 %). Les bibliothèques ont perdu seize points.
Seuls les concerts résistent un peu mieux, avec huit points de baisse (de 40 % à 32 %). Résister mieux ne veut pas dire aller bien.
2017 → 2025 📉 Le recul en chiffres
Cinéma
77 % → 57 % (−20 pts)
Monuments / sites historiques
71 % → 51 % (−20 pts)
Musées / expositions
62 % → 43 % (−19 pts)
Bibliothèques
49 % → 33 % (−16 pts)
Lecture (au moins 1 livre)
85 % → 72 % (−13 pts)
Concerts
40 % → 32 % (−8 pts)
En moins d'une décennie, la France a décroché de sa propre vie culturelle. La question qui brûle les lèvres : pourquoi ?
Le frein que personne n'avait anticipé
Si vous pensez que c'est une question d'argent, détrompez-vous. 66 % des Français jugent l'accès à la culture facile, un chiffre identique à celui de 2017.
Les salles sont là, les musées ouverts, les tarifs seniors existent. Le frein principal, celui que l'étude met en lumière, c'est le manque d'envie.
Pas le manque de moyens, pas le manque d'offre. Le manque d'envie. Et comme moi, vous trouvez sans doute ça plus inquiétant qu'un problème de pouvoir d'achat.
Les personnes interrogées pointent trois facteurs. L'agacement face à la nécessité de tout planifier à l'avance : réserver, choisir un créneau, se déplacer.
La lassitude devant des contenus perçus comme standardisés. Et le sentiment de participer à un événement commercial plutôt qu'à une expérience authentique.
Pendant ce temps-là, le canapé et la plateforme de streaming restent à portée de télécommande. 65 % des Français ont regardé au moins un film en ligne dans l'année, et 62 % une série.
La culture n'a pas disparu, elle a migré vers nos écrans. Et c'est justement là que la fracture générationnelle apparaît.
Les salles sont là, les musées ouverts, les tarifs seniors existent. Le frein principal, celui que l'étude met en lumière, c'est le manque d'envie.
Pas le manque de moyens, pas le manque d'offre. Le manque d'envie. Et comme moi, vous trouvez sans doute ça plus inquiétant qu'un problème de pouvoir d'achat.
Les personnes interrogées pointent trois facteurs. L'agacement face à la nécessité de tout planifier à l'avance : réserver, choisir un créneau, se déplacer.
La lassitude devant des contenus perçus comme standardisés. Et le sentiment de participer à un événement commercial plutôt qu'à une expérience authentique.
Pendant ce temps-là, le canapé et la plateforme de streaming restent à portée de télécommande. 65 % des Français ont regardé au moins un film en ligne dans l'année, et 62 % une série.
La culture n'a pas disparu, elle a migré vers nos écrans. Et c'est justement là que la fracture générationnelle apparaît.
Pourquoi ce frein ne vous concerne pas après 50 ans
Voici le chiffre que personne ne commente et qui change tout. Sur une échelle de 0 à 10, les 65 ans et plus attribuent à la culture une note de 7,1 sur 10.
C'est la note la plus élevée de toutes les tranches d'âge, loin devant les 18-24 ans qui plafonnent à 6,5. Ce résultat casse un préjugé tenace.
Les trois freins identifiés par l'étude (planification, lassitude, sentiment commercial) sont précisément ceux qui pèsent le moins sur votre génération. Et la raison tient en trois mots : temps, ancrage, envie.
Quand vous n'êtes plus tenu par un emploi du temps professionnel, la contrainte de la réservation à l'avance disparaît. La matinée d'un mardi, c'est le moment idéal pour visiter un musée sans la queue.
La lassitude face aux formats standardisés ? Elle touche surtout ceux qui consomment la culture sur écran. Or les 50+ ont grandi avec la culture physique : le livre en papier, la salle obscure, la visite du dimanche.
Cette habitude constitue un socle que le streaming n'a pas remplacé, mais complété. Quant au budget, les données Ifop le confirment : chez les catégories aisées et les diplômés du supérieur, la culture monte respectivement à 7,1 et 7,2/10.
Ces profils sont surreprésentés parmi les retraités qui disposent à la fois du capital culturel et des moyens d'en profiter. Le frein qui paralyse le reste de la France ne vous atteint pas.
C'est la note la plus élevée de toutes les tranches d'âge, loin devant les 18-24 ans qui plafonnent à 6,5. Ce résultat casse un préjugé tenace.
Les trois freins identifiés par l'étude (planification, lassitude, sentiment commercial) sont précisément ceux qui pèsent le moins sur votre génération. Et la raison tient en trois mots : temps, ancrage, envie.
Quand vous n'êtes plus tenu par un emploi du temps professionnel, la contrainte de la réservation à l'avance disparaît. La matinée d'un mardi, c'est le moment idéal pour visiter un musée sans la queue.
La lassitude face aux formats standardisés ? Elle touche surtout ceux qui consomment la culture sur écran. Or les 50+ ont grandi avec la culture physique : le livre en papier, la salle obscure, la visite du dimanche.
Cette habitude constitue un socle que le streaming n'a pas remplacé, mais complété. Quant au budget, les données Ifop le confirment : chez les catégories aisées et les diplômés du supérieur, la culture monte respectivement à 7,1 et 7,2/10.
Ces profils sont surreprésentés parmi les retraités qui disposent à la fois du capital culturel et des moyens d'en profiter. Le frein qui paralyse le reste de la France ne vous atteint pas.
Ce que la culture fait à ceux qui la pratiquent
L'étude ne se contente pas de mesurer les pratiques. Elle documente aussi ce que la culture produit chez ceux qui la pratiquent, et le résultat est sans appel.
Les personnes qui sortent régulièrement au musée, au cinéma ou au théâtre déclarent un meilleur équilibre physique et psychologique. Elles expriment une ouverture accrue aux autres, et un engagement plus affirmé dans la vie collective.
D'ailleurs, 89 % des pratiquants culturels jugent la culture essentielle, contre 75 % chez les non-pratiquants. La culture modifie la perception que vous avez de vous-même et de votre place dans la société.
Jugez-en plutôt : parmi les recommandations de l'étude, les auteurs proposent aux institutions de favoriser la spontanéité. Des événements sans réservation, des micro-expositions, des formats courts.
Exactement le type de sorties que vous pouvez vous offrir un mardi matin, quand le reste de la France est au bureau. Le paradoxe se retourne en opportunité.
Pendant que la majorité des Français s'éloigne des salles et des musées, ceux qui ont le temps, l'envie et l'habitude se retrouvent devant des œuvres sans la foule et des places disponibles sans réservation. La culture n'a jamais été aussi accessible pour ceux qui veulent encore y aller.
Les personnes qui sortent régulièrement au musée, au cinéma ou au théâtre déclarent un meilleur équilibre physique et psychologique. Elles expriment une ouverture accrue aux autres, et un engagement plus affirmé dans la vie collective.
D'ailleurs, 89 % des pratiquants culturels jugent la culture essentielle, contre 75 % chez les non-pratiquants. La culture modifie la perception que vous avez de vous-même et de votre place dans la société.
Jugez-en plutôt : parmi les recommandations de l'étude, les auteurs proposent aux institutions de favoriser la spontanéité. Des événements sans réservation, des micro-expositions, des formats courts.
Exactement le type de sorties que vous pouvez vous offrir un mardi matin, quand le reste de la France est au bureau. Le paradoxe se retourne en opportunité.
Pendant que la majorité des Français s'éloigne des salles et des musées, ceux qui ont le temps, l'envie et l'habitude se retrouvent devant des œuvres sans la foule et des places disponibles sans réservation. La culture n'a jamais été aussi accessible pour ceux qui veulent encore y aller.
CE QU'IL FAUT RETENIR
- Une étude Ifop portant sur 4 012 personnes, publiée le 8 avril 2026, révèle que toutes les pratiques culturelles des Français ont reculé entre 2017 et 2025, malgré le fait que 86 % d'entre eux jugent la culture essentielle.
- Le frein principal n'est pas financier : c'est le manque d'envie, aggravé par la contrainte de la planification et la concurrence des plateformes de streaming.
- Les 65 ans et plus attribuent la note la plus élevée à la culture (7,1/10) et cumulent le temps, l'envie et l'habitude pour en profiter dans les meilleures conditions.
- La pratique culturelle régulière est associée à un meilleur bien-être physique et psychologique, selon les données de l'enquête.
Sources :
- Ifop pour la fondation Art Explora, « Les pratiques culturelles des Français », enquête réalisée du 6 au 18 juin 2025 auprès de 4 012 personnes, publiée le 8 avril 2026
- Fondation internationale Art Explora, communiqué de presse du 8 avril 2026
- France Culture, exclusivité du 8 avril 2026
- Ifop pour la fondation Art Explora, « Les pratiques culturelles des Français », enquête réalisée du 6 au 18 juin 2025 auprès de 4 012 personnes, publiée le 8 avril 2026
- Fondation internationale Art Explora, communiqué de presse du 8 avril 2026
- France Culture, exclusivité du 8 avril 2026
Pour aller plus loin :
- Les seniors français et le tourisme : les principaux chiffres clés à connaître en 2025
- Les seniors français et le tourisme : les principaux chiffres clés à connaître en 2025