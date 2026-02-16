Bien-être Créer pour mieux vieillir : l'art-thérapie chez les seniors | Publié le 16/02/2026 à 08:09 Et si créer devenait un moyen de mieux vivre ses années seniors ? L'art-thérapie offre aux personnes âgées bien plus qu'un simple passe-temps créatif : c'est une véritable approche thérapeutique qui stimule le bien-être physique et émotionnel. Partager : W f X in @

L'art-thérapie, qu'est-ce que c'est exactement ? L'art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise le processus créatif comme vecteur d'expression et de soin. Peinture, sculpture, dessin, musique, danse ou théâtre : toutes ces disciplines se mettent au service du bien-être.



Contrairement aux ateliers créatifs traditionnels, l'art-thérapie poursuit des objectifs thérapeutiques précis. Le résultat artistique importe peu : c'est le processus de création qui compte et qui libère les émotions.



Cette approche connaît un succès croissant auprès des personnes âgées, particulièrement celles confrontées à des troubles cognitifs, des états dépressifs ou de l'anxiété liée au vieillissement.



Les séances peuvent se dérouler en groupe ou individuellement, en institution comme à domicile. Un art-thérapeute qualifié accompagne chaque personne en adaptant les activités à ses capacités et à ses préférences personnelles.

​Des bienfaits scientifiquement démontrés Les recherches scientifiques confirment l'impact positif de l'art-thérapie sur la santé des seniors. Plusieurs études ont révélé des effets significatifs sur le bien-être émotionnel des personnes âgées de plus de 70 ans.



Les bénéfices observés incluent une réduction du stress et de l'anxiété, une diminution de la pression artérielle et un soulagement des douleurs chroniques. La pratique régulière favorise également une meilleure qualité de sommeil.



Sur le plan cognitif, l'art-thérapie stimule la mémoire et la concentration. Des améliorations des capacités cognitives ont été constatées au-delà de quatre mois de pratique régulière, notamment lors de séances de théâtre.



Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, les résultats sont particulièrement encourageants. L'art-thérapie aide à ralentir la dégénérescence cérébrale et permet de raviver des souvenirs enfouis grâce aux sensations créatives.

​Renouer avec l'estime de soi par la création



L'art-thérapie offre un espace d'expression non verbale précieux. Pour les personnes ayant des difficultés à verbaliser leurs émotions ou atteintes de troubles du langage, c'est un moyen de communication alternatif essentiel.







Les ateliers collectifs favorisent également les interactions sociales et luttent contre l'isolement. Le partage d'une activité créative crée des liens entre participants et maintient une dynamique de groupe bénéfique. La pratique artistique redonne aux seniors un sentiment d'utilité et de fierté. Chaque création, aussi modeste soit-elle, valorise la personne et renforce sa confiance en ses capacités.L'art-thérapie offre un espace d'expression non verbale précieux. Pour les personnes ayant des difficultés à verbaliser leurs émotions ou atteintes de troubles du langage, c'est un moyen de communication alternatif essentiel. Artévie propose par exemple des formations spécialisées en art-thérapie adaptées aux besoins des personnes âgées. Ces approches personnalisées respectent le rythme et les capacités de chacun.Les ateliers collectifs favorisent également les interactions sociales et luttent contre l'isolement. Le partage d'une activité créative crée des liens entre participants et maintient une dynamique de groupe bénéfique.

​Une pratique accessible à tous les seniors L'art-thérapie ne nécessite aucun talent artistique préalable. C'est le geste créateur lui-même qui apporte les bienfaits thérapeutiques, pas la qualité esthétique de l'œuvre produite.



Les séances peuvent utiliser différentes médiations artistiques : peinture, argile, collage, musique, ou même coloriage. Chacun choisit le support qui lui correspond le mieux selon ses affinités et ses capacités physiques.



La durée des ateliers s'adapte aux capacités de concentration de chaque personne, variant de dix minutes à une heure. L'art-thérapeute ajuste continuellement sa pratique à l'évolution de la personne accompagnée.



De nombreux EHPAD et résidences seniors intègrent désormais l'art-thérapie dans leurs programmes d'activités.



Certains musées, comme le Louvre avec son programme "Le Louvre en tête", proposent également des ateliers adaptés aux seniors.

​Débuter un parcours en art-thérapie



L'adhésion volontaire du senior est essentielle pour que la thérapie réussisse. L'art-thérapeute prend le temps d'établir une relation de confiance et de comprendre les attentes de chaque personne avant de débuter.



Il existe peu de contre-indications à l'art-thérapie, si ce n'est en cas d'état de crise aiguë ou d'allergie à certains matériaux utilisés. C'est une approche complémentaire qui ne remplace jamais les soins médicaux.



En France, le titre d'art-thérapeute est inscrit au



L'art-thérapie représente une belle opportunité pour les seniors de s'inscrire dans une dynamique de vie positive. En créant, ils continuent à exister pleinement et à affirmer leur personnalité, prouvant que l'âge n'est en rien un frein à l'expression de soi. Pour commencer un suivi en art-thérapie, il est recommandé de consulter son médecin traitant. Il pourra évaluer si cette approche est adaptée à la situation et orienter vers un professionnel qualifié.L'adhésion volontaire du senior est essentielle pour que la thérapie réussisse. L'art-thérapeute prend le temps d'établir une relation de confiance et de comprendre les attentes de chaque personne avant de débuter.Il existe peu de contre-indications à l'art-thérapie, si ce n'est en cas d'état de crise aiguë ou d'allergie à certains matériaux utilisés. C'est une approche complémentaire qui ne remplace jamais les soins médicaux.En France, le titre d'art-thérapeute est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles , garantissant le sérieux de la formation. Des annuaires professionnels permettent de trouver des praticiens qualifiés près de chez soi.L'art-thérapie représente une belle opportunité pour les seniors de s'inscrire dans une dynamique de vie positive. En créant, ils continuent à exister pleinement et à affirmer leur personnalité, prouvant que l'âge n'est en rien un frein à l'expression de soi.

​FAQ L'art-thérapie est-elle remboursée par la Sécurité sociale ? Non, l'art-thérapie n'est pas prise en charge par l'Assurance Maladie. Toutefois, certaines mutuelles santé proposent des forfaits pour les médecines douces et thérapies complémentaires. Il est conseillé de se renseigner auprès de son organisme complémentaire.

Non, l'art-thérapie n'est pas prise en charge par l'Assurance Maladie. Toutefois, certaines mutuelles santé proposent des forfaits pour les médecines douces et thérapies complémentaires. Il est conseillé de se renseigner auprès de son organisme complémentaire. Quelle est la différence entre art-thérapie et atelier créatif ? L'atelier créatif vise principalement à réaliser une création artistique dans une ambiance conviviale. L'art-thérapie, elle, poursuit des objectifs thérapeutiques précis avec un accompagnement professionnel individualisé, où le processus créatif importe plus que le résultat final.

L'atelier créatif vise principalement à réaliser une création artistique dans une ambiance conviviale. L'art-thérapie, elle, poursuit des objectifs thérapeutiques précis avec un accompagnement professionnel individualisé, où le processus créatif importe plus que le résultat final. Faut-il savoir dessiner ou peindre pour faire de l'art-thérapie ? Absolument pas ! Aucune compétence artistique n'est requise. L'art-thérapie s'adresse à tous, même aux personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité créative. C'est le geste et l'expression qui comptent, pas la performance artistique.

Absolument pas ! Aucune compétence artistique n'est requise. L'art-thérapie s'adresse à tous, même aux personnes qui n'ont jamais pratiqué d'activité créative. C'est le geste et l'expression qui comptent, pas la performance artistique. Combien de temps faut-il pour observer des résultats ? Les effets varient selon les personnes et les objectifs. Certains seniors ressentent un apaisement dès la première séance, tandis que d'autres voient des améliorations progressives après plusieurs semaines de pratique régulière. La durée du suivi est toujours adaptée aux besoins individuels.

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