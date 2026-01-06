Argent et patrimoine

Crédit d'impôt 2026 : le piège du 15 janvier qui peut vous coûter 1 500 € en septembre

Le 15 janvier, 9 millions de foyers vont recevoir une avance de 60 % sur leur crédit d'impôt. Mais si vos dépenses 2025 ont baissé par rapport à 2024, vous devrez rembourser le trop-perçu en septembre. Voici comment éviter cette mauvaise surprise.



Le mécanisme du piège Chaque année, l'administration fiscale verse une avance de 60 % sur certains crédits et réductions d'impôt. En 2026, cette avance sera virée le 15 janvier sur le compte de 9 millions de contribuables, pour un montant moyen de 600 €.



Le problème : cette avance est calculée sur vos dépenses de 2024, déclarées au printemps 2025. Elle ne tient pas compte de ce que vous avez réellement dépensé en 2025.



Si vos dépenses 2025 sont inférieures à celles de 2024, vous allez recevoir une avance trop élevée. Et le fisc vous demandera de rembourser la différence en septembre 2026, lors de la régularisation.

Êtes-vous concerné ?

Arrêt de l'emploi à domicile : votre aide ménagère ou auxiliaire de vie a cessé de travailler pour vous (départ, licenciement, décès)

: votre aide ménagère ou auxiliaire de vie a cessé de travailler pour vous (départ, licenciement, décès) Passage en EHPAD : vous n'employez plus directement une aide à domicile

: vous n'employez plus directement une aide à domicile Fin de garde d'enfants : vos enfants sont entrés à l'école et ne sont plus gardés hors du domicile

: vos enfants sont entrés à l'école et ne sont plus gardés hors du domicile Baisse des dons : vous avez réduit vos dons aux associations par rapport à 2024

: vous avez réduit vos dons aux associations par rapport à 2024 Fin d'un investissement locatif : votre réduction Pinel ou Scellier est arrivée à terme Les crédits d'impôt concernés par l'avance de janvier sont : l'emploi à domicile, la garde d'enfants hors domicile, les dons aux œuvres, les cotisations syndicales, les investissements locatifs (Pinel, Denormandie, Scellier, Duflot) et les frais d'hébergement en EHPAD. Vous êtes particulièrement exposé si, en 2025, vous avez connu l'une de ces situations :Les crédits d'impôt concernés par l'avance de janvier sont : l'emploi à domicile, la garde d'enfants hors domicile, les dons aux œuvres, les cotisations syndicales, les investissements locatifs (Pinel, Denormandie, Scellier, Duflot) et les frais d'hébergement en EHPAD.

Combien risquez-vous de devoir rembourser ? Prenons un exemple concret. Marie employait une aide à domicile en 2024, pour un coût de 6 000 €. Son crédit d'impôt 2024 était donc de 3 000 € (50 % des dépenses).



En janvier 2026, elle va recevoir une avance de 60 % × 3 000 € = 1 800 €.



Mais en mars 2025, Marie a dû placer son mari en EHPAD. Elle n'a plus d'aide à domicile depuis cette date. Ses dépenses 2025 s'élèvent à seulement 1 500 €, soit un crédit d'impôt réel de 750 €.



Résultat : en septembre 2026, Marie devra rembourser 1 800 € - 750 € = 1 050 €. Une somme qu'elle n'avait pas anticipée.



Dans les cas les plus extrêmes (arrêt total des dépenses éligibles), le remboursement peut atteindre plusieurs milliers d'euros.

Comment éviter ce piège La bonne nouvelle : vous pouvez agir pour éviter ou limiter ce trop-perçu.



1. Modulez votre avance avant le 11 décembre

Chaque année, jusqu'au 11 décembre, vous pouvez modifier le montant de l'avance de janvier via votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Rubrique "Gérer mon prélèvement à la source", puis "Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt". Vous pouvez réduire le montant, voire le supprimer entièrement.



2. Si le 15 janvier est passé : provisionnez

Si vous recevez l'avance sans avoir pu la modifier, mettez de côté la somme que vous estimez devoir rembourser. Faites le calcul : (dépenses 2024 - dépenses 2025) × 50 % × 60 %.



3. Anticipez la déclaration 2026

Au printemps 2026, déclarez précisément vos dépenses réelles de 2025. La régularisation se fera automatiquement. Si vous devez rembourser, le prélèvement aura lieu en septembre 2026.



Bon à savoir : si vous bénéficiez de l'avance immédiate via Cesu+ ou Pajemploi, celle-ci est déduite automatiquement de votre avance de janvier. Vérifiez vos relevés pour éviter les doublons.

Sources

- impots.gouv.fr, décembre 2025

- Direction générale des Finances publiques (DGFiP), communiqué du 29 décembre 2025

- service-public.fr, "Avance sur les réductions et crédits d'impôt", janvier 2026