Cochons d'Inde de Sébastien Thiéry au Théâtre des Nouveautés : méfiez-vous des DAB !

L’histoire ? Un quadragénaire pressé, joué par Arnaud Ducret dans cette production, se fait avaler sa carte bleue dans un distributeur de billets et pénètre dans l’agence, qui s’avère être la sienne, pour la récupérer.



Mais rien ne se passe comme on pourrait l’imaginer. Alain Kraft –c’est son nom- est très vite accusé de profits démesurés par deux employés de la banque récemment rachetée, disent-ils, par des Indiens qui ne peuvent pardonner à cet homme d‘avoir ainsi changé de caste et trahi les siens.



S’en suit alors une mécanique cauchemardesque dont notre héros aura bien du mal à se sortir...



Le décor de Jean Haas restitue parfaitement l’ambiance « clean » et impersonnelle d’une agence bancaire, dont on devine bien vite qu’elle peut devenir glaçante.



La mise en scène de Julien Boisselier est alerte, les divers personnages se meuvent avec aisance sur le plateau, apparaissant et disparaissant au gré de l’avancement de l’action.



Seul Alain Kraft est toujours présent, totalement enfermé dans cet univers quasi carcéral dont on ignore qui possède réellement la clé.



Avec son physique imposant et son dynamisme sans faille, Arnaud Ducret donne à tout moment l’impression de pouvoir s’en sortir, sans pourtant y parvenir tant la machine qui le combat parait plus puissante que lui.



Les deux autres comédiens se délectent de la situation, Maxime d’Aboville en premier dans ce rôle d’employé modèle, soumis et résigné. A ses côtés, Emmanuelle Bougerol, implacable directrice d’agence temporaire, dévoile les failles d’un être humain, avec ses forces et ses faiblesses.



Mais, et c’est toute la force du texte, Sébastien Thiéry a choisi de nous divertir, et y parvient parfaitement.



Avec des répliques et des situations bien dans la veine du théâtre de divertissement, il n’entend pas nous délivrer de message, même si nos rires sont aussi parfois prémices à un questionnement plus sérieux : tout cela pourrait-il nous arriver un jour ?



Alex Kiev



Théâtre des Nouveautés

24 Boulevard Poissonnière 75009 Paris

Du mardi au vendredi 21h

Samedi 16h30 et 21h

Dimanche 16h