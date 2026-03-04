Charges locatives : la liste officielle que votre propriétaire espère que vous ne consulterez jamais

Certains propriétaires laissent passer des années sans régulariser les charges. Puis, un beau jour, le locataire reçoit une facture portant sur deux ou trois exercices — parfois plusieurs centaines d'euros d'un coup.



La loi a prévu ce cas. Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, lorsque la régularisation n'a pas été effectuée avant la fin de l'année civile suivant l'année d'exigibilité des charges, le locataire peut exiger un étalement du paiement sur 12 mois. Il suffit d'en faire la demande par écrit.



Par ailleurs, le propriétaire ne peut plus réclamer d'arriérés de charges au-delà de 3 ans en arrière (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR). Au-delà, les charges sont prescrites. Ce délai court aussi pour le locataire : si vous découvrez aujourd'hui que vous avez trop payé, vous pouvez demander le remboursement sur les trois dernières années — mais pas au-delà.



Attention, un réflexe à éviter absolument : même en cas de désaccord sur les charges, ne cessez jamais de payer. Un locataire qui suspend le paiement de ses charges s'expose à une procédure de résiliation du bail. On conteste par écrit, avec des preuves — jamais en retenant l'argent.



Au total, ces mécanismes de protection existent depuis des décennies. Mais ils ne fonctionnent que si le locataire les connaît et les active. Chaque année qui passe sans vérification, c'est potentiellement de l'argent perdu — et une fois le délai de trois ans dépassé, il n'y a plus de recours.