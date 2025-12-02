Art de vivre Champagnes Ayala et Palmer : la plaisir et la raison | Publié le 02/12/2025 à 02:00 | mis à jour le 06/03/2026 à 02:47 Faire plaisir sans pour autant exploser son budget c’est encore possible en offrant une bouteille de champagne. Comme il est d’usage lors d’une invitation à dîner d’apporter à ses hôtes une bouteille, un flacon de champagne est toujours apprécié. D’autant que certains cavistes ont le bon goût de proposer des bouteilles conservées en réfrigérateur. Partager : W f X in @

Loin des tarifs de certaines cuvées d’exception, les grandes marques ont compris l’importance de garder dans leurs catalogues des vins de champagne de qualité à prix contenus.



C’est le cas des maisons Ayala et Palmer avec leur cuvée Brut Majeur pour la première et La Réserve pour la seconde.



Chez Ayala, le Brut Majeur peut être considéré comme l’accès aux produits de la maison. C’est un vin plein de jeunesse et de saveur.



Simple, il donne envie d’y revenir. Une simplicité qui n’interdit pas l’élégance de ses arômes et surtout qui est un hommage à la première cuvée à dosage réduit élaborée en 1865.



Cet hommage remonte maintenant à 2007 avec la première cuvée Zéro dosage et nommée Brut Nature. Non millésimée, cette cuvée est un assemblage de chardonnay à 52%, de pinot noir à 25% et de meunier à 23% avec 40% de vins de réserve de 2016 à 2019.



Un vieillissement de quatre années compense l’absence de sucre dans cette cuvée. Le nez d’agrumes est délicat et laisse monter des notes poirées. En bouche, on aime sa fraîcheur et une minéralité qui domine des touches de yuzu.



Un champagne parfait pour accompagner des fruits de mer iodés comme les oursins, les huîtres ou des saint Jacques crues. Champagne Ayala Brut Nature, 45€ chez les cavistes.



Autre champagne qui associe qualité et prix contenu, le Brut Réserve de la maison Palmer & Co. Avec un dosage plus classique de 6,5 à 8gr/l cette Réserve Brut est un assemblage de chardonnay à 50-55%, de pinot noir à 35-40% et de meunier à 10-15% avec 25 à35% de vins de réserve.



Des éléments qui permettent l’élaboration d’un vin particulièrement mature et d’une grande élégance. Son nez balance entre les arômes d’agrumes, de poire et d’épices.



En bouche, des bulles fines annoncent une fraîcheur vive où les petits fruits se conjuguent au pamplemousse dans la longueur.



Un champagne équilibré qui sera parfait pour un apéritif ou un plateau de fruits de mer. Brut Réserve de Palmer & Co, 38€ chez les cavistes.





Joël Chassaing-Cuvillier



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

Champagne et protection de l’environnement

Comme de nombreuses entreprises, la maison Ayala est en perpétuelle recherche afin de réduire ses émissions de CO2 dans son cycle de production.



Dans un premier temps cela se traduite par l’introduction d’une nouvelle bouteille destinée à sa cuvée Le Blanc de Blancs.



Celle-ci réalisée conjointement avec l’entreprise Veralia subit une légère cure d’amaigrissement et passe de 870 à 820gr.



En outre ce flacon est fabriqué avec 30% de verre recyclé cela dans un four électrique unique au monde. Une combinaison qui réduit l’impact environnemental de 66%.



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > RinQuinQuin, l'apéro des souvenirs... Du Champagne pour les fêtes de printemps