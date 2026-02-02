Cette décision méconnue peut changer le bénéficiaire de votre assurance-vie

Ce que la Cour de cassation a changé
Jusqu'à cet arrêt, modifier le bénéficiaire de son assurance-vie supposait d'en informer l'assureur avant son décès. Sans cette notification, le changement était considéré comme nul. La Cour de cassation vient de supprimer cette exigence (arrêt n° 23-13.803). Désormais, une seule condition compte : que la volonté du souscripteur soit exprimée de manière certaine et non équivoque. Un simple courrier daté et signé suffit. Un testament aussi. Même un document manuscrit peut être retenu, sans que l'assureur en ait jamais eu connaissance.
Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : la dernière version de votre clause bénéficiaire correspond-elle vraiment à vos souhaits actuels ? Et surtout, avez-vous laissé une trace écrite claire de votre volonté ?
Concrètement, voici ce que vous devez vérifier : la dernière version de votre clause bénéficiaire correspond-elle vraiment à vos souhaits actuels ? Et surtout, avez-vous laissé une trace écrite claire de votre volonté ?
Êtes-vous concerné ?
Vous êtes concerné si vous détenez un contrat d'assurance-vie. Avec 20 millions de détenteurs en France et un encours total de 2 107 milliards d'euros fin 2025, le sujet touche une majorité de seniors. Êtes-vous dans l'un de ces cas ? Vous avez souscrit votre contrat il y a plusieurs années sans jamais revoir la clause bénéficiaire. Vous avez divorcé, vous êtes remarié ou un enfant est né depuis la souscription. Vous avez rédigé un courrier pour changer de bénéficiaire sans le transmettre à l'assureur. Ou à l'inverse, un proche a pu rédiger un document modifiant votre statut de bénéficiaire sans que l'assureur le sache. Dans tous ces cas, la nouvelle règle vous concerne directement.
222 080 euros versés à la mauvaise personne
Les conséquences sont concrètes. Le cas jugé par la Cour de cassation l'illustre. Un souscripteur avait modifié sa clause bénéficiaire en 2014 au profit d'un seul de ses enfants. Puis, en janvier 2015, il avait rempli un nouveau formulaire attribuant 50 % à un autre de ses enfants et le reste à neuf autres bénéficiaires. L'assureur n'a jamais reçu ce second document. Au décès du souscripteur en 2019, la totalité du capital, soit plus de 220 000 euros, a été versée au premier bénéficiaire désigné en 2014. La Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, ouvrant la voie à une restitution du capital.
Avant Jusqu'au 3 avril 2025
Changement de bénéficiaire valable si
Assureur informé avant le décès
Risque principal
Modification ignorée = annulée
Après Depuis le 3 avril 2025
Changement de bénéficiaire valable si
Volonté certaine et non équivoque
Conséquence pratique
Courrier, testament ou tout écrit clair suffit
Ce que vous devez faire maintenant
Première démarche : relisez votre clause bénéficiaire actuelle. Vous pouvez la retrouver sur votre espace client ou en contactant votre assureur. Vérifiez que le nom du bénéficiaire correspond à vos souhaits. Si vous avez changé de situation familiale depuis la souscription, une mise à jour s'impose. Pour modifier votre clause, adressez un courrier daté et signé à votre assureur avec les références du contrat, l'identité complète du nouveau bénéficiaire (nom, prénom, date et lieu de naissance) et la répartition souhaitée. Vous pouvez aussi passer par un testament ou un avenant notarié. Prévoyez toujours des bénéficiaires de second rang en ajoutant "à défaut mes héritiers" pour éviter que le capital tombe dans la succession.
Le revers de cette nouvelle liberté
Attention : cette nouvelle liberté comporte un revers. Si un souscripteur a rédigé un document modifiant sa clause sans jamais en informer l'assureur, ce document peut désormais être opposé aux bénéficiaires initiaux. Un simple courrier retrouvé après un décès peut suffire à remettre en cause la totalité du versement. La preuve de la volonté du souscripteur sera désormais au cœur de tous les litiges. Les juges du fond apprécieront au cas par cas si cette volonté était "certaine et non équivoque". Avez-vous vérifié qu'aucun document de ce type n'existe dans les papiers de vos proches ?
Ce qu'il faut retenir
Ce qu'il faut retenir
- Depuis le 3 avril 2025, changer de bénéficiaire en assurance-vie ne nécessite plus d'informer l'assureur pour que le changement soit valide.
- La seule condition : exprimer sa volonté de manière certaine et non équivoque, par tout moyen écrit (courrier, testament, acte notarié).
- Un document retrouvé après un décès peut désormais remettre en cause un versement déjà effectué. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes.
- Relisez votre clause bénéficiaire et mettez-la à jour si elle ne correspond plus à votre situation familiale.
- Prévoyez toujours des bénéficiaires de second rang et terminez votre clause par "à défaut mes héritiers".
Sources
- Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt du 3 avril 2025, n° 23-13.803
- Service-public.fr, modification clause bénéficiaire assurance-vie
- France Assureurs, bilan du marché de l'assurance-vie 2025, novembre 2025