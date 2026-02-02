Cette décision méconnue peut changer le bénéficiaire de votre assurance-vie

Vous êtes concerné si vous détenez un contrat d'assurance-vie. Avec 20 millions de détenteurs en France et un encours total de 2 107 milliards d'euros fin 2025, le sujet touche une majorité de seniors. Êtes-vous dans l'un de ces cas ? Vous avez souscrit votre contrat il y a plusieurs années sans jamais revoir la clause bénéficiaire. Vous avez divorcé, vous êtes remarié ou un enfant est né depuis la souscription. Vous avez rédigé un courrier pour changer de bénéficiaire sans le transmettre à l'assureur. Ou à l'inverse, un proche a pu rédiger un document modifiant votre statut de bénéficiaire sans que l'assureur le sache. Dans tous ces cas, la nouvelle règle vous concerne directement.