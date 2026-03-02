Ce salon gratuit à Paris donne accès à des consultations retraite et notariales que des milliers de seniors ignorent

Avec plus de 180 stands et 200 animations répartis sur quatre journées, il est facile de se perdre — ou de passer à côté de l'essentiel. Voici une stratégie de visite en fonction de votre profil.



Vous préparez votre départ à la retraite ? Rendez-vous prioritaire au stand F50 (Assurance Retraite) pour un point personnalisé sur vos droits. Complétez avec la conférence du jeudi 12 mars sur les dispositifs de fin de carrière, et profitez des consultations notariales gratuites pour anticiper la transmission de votre patrimoine.



Vous êtes déjà retraité et vous avez des questions santé ? Direction le stand H42 (Assurance Retraite IDF + PRIF) pour découvrir les aides disponibles et les ateliers de prévention. Faites un détour par les dépistages gratuits (audition, vision, souffle) et par l'Agora Santé pour les conférences médicales.



Vous êtes aidant familial ? Le salon propose des espaces dédiés à l'adaptation du logement, aux services à domicile et aux solutions d'habitat alternatives. Les notaires peuvent aussi vous renseigner sur les dispositifs de protection juridique (tutelle, curatelle, mandat de protection future).



Conseil pratique : le mercredi matin est généralement le jour le moins fréquenté — idéal pour obtenir des consultations individuelles sans trop d'attente. Le samedi, en revanche, est le jour d'affluence maximale.