Ce salon gratuit à Paris donne accès à des consultations retraite et notariales que des milliers de seniors ignorent

Salon des Seniors 2026 : comment profiter des consultations retraite et notariales gratuites © Salon des Seniors
Un événement national passé inaperçu chez beaucoup de retraités
Le Salon des Seniors revient pour sa 28e édition du 11 au 14 mars 2026, à Paris Expo – Porte de Versailles (Pavillon 5.2). Organisé par l'agence Quinze Mai en partenariat avec le magazine Notre Temps, c'est le plus grand événement de France dédié aux plus de 50 ans : plus de 210 exposants, 200 conférences et ateliers, et un accès 100 % gratuit sur simple inscription en ligne.
Cette année, le fil rouge annoncé par les organisateurs s'intitule « La santé au quotidien : comprendre, agir, cultiver ». Mais derrière ce thème santé, c'est un autre volet du salon qui mérite toute l'attention des lecteurs de SeniorActu : celui des consultations individuelles gratuites — retraite, patrimoine, droit — que la plupart des visiteurs potentiels ignorent tout simplement.
Cette année, le fil rouge annoncé par les organisateurs s'intitule « La santé au quotidien : comprendre, agir, cultiver ». Mais derrière ce thème santé, c'est un autre volet du salon qui mérite toute l'attention des lecteurs de SeniorActu : celui des consultations individuelles gratuites — retraite, patrimoine, droit — que la plupart des visiteurs potentiels ignorent tout simplement.
L'Assurance Retraite mobilise deux stands et quatre conférences
L'Assurance Retraite sera présente sur deux stands distincts pendant les quatre jours du salon. Le premier, le stand F50, est installé dans l'espace « Mes droits, ma retraite, mon patrimoine ». Des conseillers retraite y reçoivent les visiteurs sans rendez-vous pour faire le point sur leurs droits, leurs trimestres, et les accompagner dans leurs démarches.
Le second, le stand H42, réunit l'Assurance Retraite Île-de-France et le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France, le réseau de prévention santé des caisses de retraite). L'objectif ici est différent : il s'agit de conseils personnalisés pour préserver sa forme et sa santé, et de découvrir les aides et services disponibles pour bien vieillir au quotidien.
En parallèle, quatre conférences thématiques sont programmées en salle Marie Curie, chacune d'environ 45 minutes :
La conférence du jeudi est particulièrement stratégique pour les actifs de 55 à 62 ans qui hésitent entre plusieurs options de fin de carrière. La retraite progressive permet de travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension. Le cumul emploi-retraite autorise une activité rémunérée après la liquidation. Et la surcote majore la pension pour chaque trimestre cotisé au-delà de l'âge du taux plein. Ces trois dispositifs sont détaillés par des conseillers de l'Assurance Retraite.
À noter : ces conférences sont accessibles sans inscription supplémentaire — le badge d'entrée au salon suffit.
Le second, le stand H42, réunit l'Assurance Retraite Île-de-France et le PRIF (Prévention Retraite Île-de-France, le réseau de prévention santé des caisses de retraite). L'objectif ici est différent : il s'agit de conseils personnalisés pour préserver sa forme et sa santé, et de découvrir les aides et services disponibles pour bien vieillir au quotidien.
En parallèle, quatre conférences thématiques sont programmées en salle Marie Curie, chacune d'environ 45 minutes :
Mercredi 11 mars 16h15 – 17h
Thème
Quand et comment préparer ma retraite ?
Jeudi 12 mars 13h15 – 14h
Thème
Choisir une fin de carrière qui me ressemble (retraite progressive, cumul emploi-retraite, surcote)
Vendredi 13 mars 14h15 – 15h
Thème
Mes interruptions de carrière : quels impacts sur ma pension ?
Samedi 14 mars 11h15 – 12h
Thème
Quand et comment préparer ma retraite ? (session répétée)
La conférence du jeudi est particulièrement stratégique pour les actifs de 55 à 62 ans qui hésitent entre plusieurs options de fin de carrière. La retraite progressive permet de travailler à temps partiel tout en percevant une fraction de sa pension. Le cumul emploi-retraite autorise une activité rémunérée après la liquidation. Et la surcote majore la pension pour chaque trimestre cotisé au-delà de l'âge du taux plein. Ces trois dispositifs sont détaillés par des conseillers de l'Assurance Retraite.
À noter : ces conférences sont accessibles sans inscription supplémentaire — le badge d'entrée au salon suffit.
Stand F50 Droits & démarches
Espace
Mes droits, ma retraite, mon patrimoine
Conseillers
Assurance Retraite (régime général)
Pour qui
Actifs proches de la retraite, retraités avec questions sur leurs droits
Stand H42 Prévention & bien vieillir
Espace
Bien vieillir – Prévention santé
Conseillers
Assurance Retraite IDF + PRIF (Prévention Retraite Île-de-France)
Pour qui
Retraités souhaitant des conseils santé, prévention, aides au quotidien
Notaires, dépistages, prévention : les autres rendez-vous gratuits à ne pas manquer
L'Assurance Retraite n'est pas le seul service gratuit disponible sur le salon. Voici ce que beaucoup de visiteurs découvrent sur place, souvent par hasard.
Des consultations notariales et juridiques gratuites. Dans l'univers « Patrimoine & Retraite », des notaires et des avocats reçoivent les visiteurs pour des consultations individuelles sans frais. Succession, donation, protection du conjoint survivant, optimisation fiscale : autant de questions que vous pouvez poser en face à face, sans débourser un centime.
Des dépistages santé gratuits. Le salon propose des espaces dédiés à la prévention, notamment autour de l'audition, de la vision et de l'équilibre. La Fondation du Souffle, par exemple, sera présente sur le stand C10 pour proposer des mesures du souffle gratuites avec un spiromètre de poche, encadrées par des professionnels de santé bénévoles.
Plus de 200 conférences sur quatre jours. Le programme, élaboré par un comité éditorial de 8 experts coordonné par le sociologue Serge Guérin, couvre des sujets aussi variés que la prévention des chutes, l'alimentation après 60 ans, les droits des patients, l'inclusion numérique ou les alternatives aux EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
Le salon est organisé autour de 6 univers thématiques : santé et bien-être, forme et vitalité, loisirs et tourisme, patrimoine et retraite, vie active et engagement, habitat et services. Cette organisation permet de cibler directement les stands qui correspondent à vos préoccupations.
Des consultations notariales et juridiques gratuites. Dans l'univers « Patrimoine & Retraite », des notaires et des avocats reçoivent les visiteurs pour des consultations individuelles sans frais. Succession, donation, protection du conjoint survivant, optimisation fiscale : autant de questions que vous pouvez poser en face à face, sans débourser un centime.
Des dépistages santé gratuits. Le salon propose des espaces dédiés à la prévention, notamment autour de l'audition, de la vision et de l'équilibre. La Fondation du Souffle, par exemple, sera présente sur le stand C10 pour proposer des mesures du souffle gratuites avec un spiromètre de poche, encadrées par des professionnels de santé bénévoles.
Plus de 200 conférences sur quatre jours. Le programme, élaboré par un comité éditorial de 8 experts coordonné par le sociologue Serge Guérin, couvre des sujets aussi variés que la prévention des chutes, l'alimentation après 60 ans, les droits des patients, l'inclusion numérique ou les alternatives aux EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
Le salon est organisé autour de 6 univers thématiques : santé et bien-être, forme et vitalité, loisirs et tourisme, patrimoine et retraite, vie active et engagement, habitat et services. Cette organisation permet de cibler directement les stands qui correspondent à vos préoccupations.
Comment optimiser votre visite en quatre jours
Avec plus de 180 stands et 200 animations répartis sur quatre journées, il est facile de se perdre — ou de passer à côté de l'essentiel. Voici une stratégie de visite en fonction de votre profil.
Vous préparez votre départ à la retraite ? Rendez-vous prioritaire au stand F50 (Assurance Retraite) pour un point personnalisé sur vos droits. Complétez avec la conférence du jeudi 12 mars sur les dispositifs de fin de carrière, et profitez des consultations notariales gratuites pour anticiper la transmission de votre patrimoine.
Vous êtes déjà retraité et vous avez des questions santé ? Direction le stand H42 (Assurance Retraite IDF + PRIF) pour découvrir les aides disponibles et les ateliers de prévention. Faites un détour par les dépistages gratuits (audition, vision, souffle) et par l'Agora Santé pour les conférences médicales.
Vous êtes aidant familial ? Le salon propose des espaces dédiés à l'adaptation du logement, aux services à domicile et aux solutions d'habitat alternatives. Les notaires peuvent aussi vous renseigner sur les dispositifs de protection juridique (tutelle, curatelle, mandat de protection future).
Conseil pratique : le mercredi matin est généralement le jour le moins fréquenté — idéal pour obtenir des consultations individuelles sans trop d'attente. Le samedi, en revanche, est le jour d'affluence maximale.
Vous préparez votre départ à la retraite ? Rendez-vous prioritaire au stand F50 (Assurance Retraite) pour un point personnalisé sur vos droits. Complétez avec la conférence du jeudi 12 mars sur les dispositifs de fin de carrière, et profitez des consultations notariales gratuites pour anticiper la transmission de votre patrimoine.
Vous êtes déjà retraité et vous avez des questions santé ? Direction le stand H42 (Assurance Retraite IDF + PRIF) pour découvrir les aides disponibles et les ateliers de prévention. Faites un détour par les dépistages gratuits (audition, vision, souffle) et par l'Agora Santé pour les conférences médicales.
Vous êtes aidant familial ? Le salon propose des espaces dédiés à l'adaptation du logement, aux services à domicile et aux solutions d'habitat alternatives. Les notaires peuvent aussi vous renseigner sur les dispositifs de protection juridique (tutelle, curatelle, mandat de protection future).
Conseil pratique : le mercredi matin est généralement le jour le moins fréquenté — idéal pour obtenir des consultations individuelles sans trop d'attente. Le samedi, en revanche, est le jour d'affluence maximale.
Infos pratiques : accès, inscription et horaires
Dates : du mercredi 11 au samedi 14 mars 2026
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Lieu : Paris Expo – Porte de Versailles, Pavillon 5.2, 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
Tarif : entrée gratuite sur inscription préalable. Le badge est valable les 4 jours.
Comment s'y rendre : métro ligne 12 (station Porte de Versailles) ou ligne 8 (station Balard), tramway T2 et T3 (station Porte de Versailles – Parc des expositions), bus lignes 39, 80, 42 et 89. En voiture : sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres depuis le boulevard périphérique.
L'ensemble du salon est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des contrôles de sécurité sont prévus à l'entrée dans le cadre du plan Vigipirate.
Pour obtenir votre badge gratuit, rendez-vous sur la page d'inscription du Salon des Seniors.
Pour consulter le programme des conférences de l'Assurance Retraite, rendez-vous sur le site de l'Assurance Retraite Île-de-France.
Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Lieu : Paris Expo – Porte de Versailles, Pavillon 5.2, 1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris
Tarif : entrée gratuite sur inscription préalable. Le badge est valable les 4 jours.
Comment s'y rendre : métro ligne 12 (station Porte de Versailles) ou ligne 8 (station Balard), tramway T2 et T3 (station Porte de Versailles – Parc des expositions), bus lignes 39, 80, 42 et 89. En voiture : sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres depuis le boulevard périphérique.
L'ensemble du salon est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des contrôles de sécurité sont prévus à l'entrée dans le cadre du plan Vigipirate.
Pour obtenir votre badge gratuit, rendez-vous sur la page d'inscription du Salon des Seniors.
Pour consulter le programme des conférences de l'Assurance Retraite, rendez-vous sur le site de l'Assurance Retraite Île-de-France.
Sources :
- Salon des Seniors, site officiel (salondesseniors.com), consulté le 2 mars 2026
- L'Assurance Retraite Île-de-France, « Retrouvez-nous au Salon des Seniors ! », publié le 16 février 2026
- Communiqué de presse 28e édition du Salon des Seniors Paris 2026
- Salon des Seniors, site officiel (salondesseniors.com), consulté le 2 mars 2026
- L'Assurance Retraite Île-de-France, « Retrouvez-nous au Salon des Seniors ! », publié le 16 février 2026
- Communiqué de presse 28e édition du Salon des Seniors Paris 2026