Société Ce que cherchent vraiment les Français qui se font tatouer pour la première fois à 70 ans Par Fabrice Crozier | Publié le 19/04/2026 à 08:49 Aux Sables-d'Olonne sans le salon d'un tatoueur, une femme de 83 ans repart avec un petit scorpion sur le bras. À Nantes, une autre femme de 59 ans passe cinq heures sous l'aiguille pour se faire tatouer des fleurs de cerisiers sur le dos. C'est son troisième tatouage en un an. Ce geste que toute une génération a appris à considérer comme marginal, elles le posent à l'âge où leur peau commence à leur échapper. Un chercheur vient d'expliquer en quelques pages ce que ces seniors cherchent en réalité. Partager : W f X in @

Un geste venu de la marge, posé à l'heure du bilan Dans le studio, on entend d'abord le bruit régulier de l'aiguille, puis on voit la peau qui rougit sous le dessin en train de naître. Arrive ensuite la phrase que tous finissent par prononcer avec un léger décalage dans la voix, une phrase qui dit "J'ai attendu toute ma vie".



Les tatoueurs français le voient depuis deux à trois ans. La moyenne d'âge au salon a changé.



Stéphanie Le Derf, qui organise le salon du tatouage de Nantes depuis vingt ans, confirme que la moyenne d'âge de ses 13 000 visiteurs attendus tourne autour de 40 ans. Elle observe surtout une proportion qui ne cesse d'augmenter de personnes en seconde partie de vie.



Ce qui frappe, ce n'est pas le chiffre : c'est la cohérence des profils qui poussent la porte.



On y retrouve des veuves récentes, des divorcé·es tardifs, des retraité·es qui viennent de finir quelque chose. Leur génération a grandi en entendant "le tatouage c'est pour les marins et les taulards", et c'est précisément à l'âge où la société les attend sages et rangés qu'elles et ils franchissent le seuil.

Ce que dit la recherche universitaire de 2024



En juillet 2025, la revue scientifique le tatouage serait un remède incorporé au vieillissement, voire à la mortalité, un remède certes ambivalent, mais un remède quand même.



Le mot-clé de l'article est un mot grec ancien : pharmakon. Le pharmakon, c'est à la fois le remède ET le poison.



Appliqué au tatouage tardif, ça donne un paradoxe que la recherche nomme enfin : on se fait tatouer à 70 ans pour fixer quelque chose qui résistera au temps. Mais ce qu'on fixe est inscrit dans une peau qui, elle, ne résiste pas.



L'encre bavera avec les années, les contours se brouilleront, le dessin s'enfoncera lentement dans les rides. Le tatouage tardif est un geste d'arrêt du temps qui porte sa propre défaite à l'intérieur de lui, et c'est exactement ce qui le rend si puissant pour celles et ceux qui le choisissent tard. Pendant des années, la sociologie française du corps s'est intéressée aux tatouages des jeunes, des adolescents, des marginaux. Le corps âgé tatoué, lui, restait un impensé.En juillet 2025, la revue scientifique Nouvelle revue d'esthétique met en ligne un article qui change la donne. Georges Iliopoulos y propose une thèse nette :Le mot-clé de l'article est un mot grec ancien :. Le, c'est à la fois le remède ET le poison.Appliqué au tatouage tardif, ça donne un paradoxe que la recherche nomme enfin :. Mais ce qu'on fixe est inscrit dans une peau qui, elle, ne résiste pas.L'encre bavera avec les années, les contours se brouilleront, le dessin s'enfoncera lentement dans les rides. Le tatouage tardif est un geste d'arrêt du temps qui porte sa propre défaite à l'intérieur de lui, et c'est exactement ce qui le rend si puissant pour celles et ceux qui le choisissent tard.

Trois scènes, trois raisons d'y aller enfin



Il y a d'abord celles et ceux qui inscrivent un nom. Le prénom d'un conjoint décédé, d'un petit-enfant qui vient de naître ou d'un enfant que la vie a pris. Ceux ensuite qui choisissent plutôt une date ou une citation. Et enfin les seniors qui décident d'opter pour quelque chose de plus artistique, de plus visible ou plus symbolique.



Aux Sables-d'Olonne, le tatoueur Bruno Guyard témoigne que "certains aspirent à un changement de vie parce qu'ils se sont séparés ou parce qu'ils ont perdu leurs moitiés". Il ajoute qu'"ils font quelque chose pour symboliser un renouveau".



Au Québec, l'artiste Michel "Greenwood" Boisvert, trente-sept ans d'expérience, raconte cette nonagénaire dont le mari défunt s'était opposé au tatouage toute sa vie. Trois mois après l'enterrement, elle est entrée dans le salon et, juste avant que l'aiguille ne démarre, elle a levé les yeux au ciel en disant "Je m'en fous, Harold, je le fais pareil".

Figure 1 — Le nom 💚 Inscription ✏️ Motif fréquent Prénom d'un conjoint disparu ou d'un petit-enfant 💬 Ce que le geste dit "Je garde avec moi ce que la vie a pris" Figure 2 — La promesse tenue ⭐ Différé ⏳ Motif fréquent Un dessin rêvé à 18 ans, interdit par les parents ou la société 💬 Ce que le geste dit "Je termine enfin ce que ma jeunesse avait commencé" Figure 3 — La libération 🧡 Rupture 🔓 Motif fréquent Premier geste pleinement à soi après un divorce, un deuil, une fin de carrière 💬 Ce que le geste dit "À partir de maintenant, je décide de ce qui s'inscrit sur moi" Les témoignages recueillis par la presse française et québécoise convergent sur trois grandes figures du tatouage tardif. Ces motivations ne s'excluent pas, elles se croisent souvent chez une même personne.Il y a d'abord celles et ceux qui inscrivent un nom. Le prénom d'un conjoint décédé, d'un petit-enfant qui vient de naître ou d'un enfant que la vie a pris. Ceux ensuite qui choisissent plutôt une date ou une citation. Et enfin les seniors qui décident d'opter pour quelque chose de plus artistique, de plus visible ou plus symbolique.Aux Sables-d'Olonne, le tatoueur Bruno Guyard témoigne que "certains aspirent à un changement de vie parce qu'ils se sont séparés ou parce qu'ils ont perdu leurs moitiés". Il ajoute qu'"ils font quelque chose pour symboliser un renouveau".Au Québec, l'artiste Michel "Greenwood" Boisvert, trente-sept ans d'expérience, raconte cette nonagénaire dont le mari défunt s'était opposé au tatouage toute sa vie. Trois mois après l'enterrement, elle est entrée dans le salon et, juste avant que l'aiguille ne démarre, elle a levé les yeux au ciel en disant "Je m'en fous, Harold, je le fais pareil".

Ce que la sociologie du corps âgé avait toujours manqué



En février 2025, il contribue à l'ouvrage collectif Ce que ces travaux permettent de comprendre, c'est que tatouer un corps âgé n'est pas du tout le même geste que tatouer un corps jeune.



À vingt ans, on se tatoue pour afficher une appartenance, un style, une rébellion. La peau est encore lisse, elle porte le dessin sans résistance.



À soixante-dix ans, la peau a déjà des histoires écrites dessus : les cicatrices, les taches, les relâchements, les souvenirs que le corps a inscrits sans qu'on le lui demande.



Se faire tatouer à cet âge-là, c'est reprendre la main sur une peau qui a longtemps été écrite par d'autres, par la vie, par le travail, par les grossesses, par les opérations. Le tatouage volontaire devient alors une signature reposée sur un texte qu'on n'avait pas choisi. Le sociologue français David Le Breton, figure majeure de l'anthropologie du corps, travaille depuis plus de vingt ans sur les marques corporelles. Son livre Signes d'identité : tatouages, piercing et autres marques corporelles (Métaillé, 2002) reste une référence mondiale.En février 2025, il contribue à l'ouvrage collectif Les affects du vieillir , dirigé par Philippe Gutton et Jean-Marc Talpin (In Press), qui rassemble seize cliniciens et chercheurs autour de ce que le corps qui change produit comme expérience intérieure.À vingt ans, on se tatoue pour afficher une appartenance, un style, une rébellion. La peau est encore lisse, elle porte le dessin sans résistance.À soixante-dix ans, la peau a déjà des histoires écrites dessus : les cicatrices, les taches, les relâchements, les souvenirs que le corps a inscrits sans qu'on le lui demande.Se faire tatouer à cet âge-là, c'est, par la vie, par le travail, par les grossesses, par les opérations. Le tatouage volontaire devient alors une signature reposée sur un texte qu'on n'avait pas choisi.

Le geste qui porte sa propre défaite, et c'est ce qui le rend bouleversant Voilà le point où Iliopoulos pousse sa démonstration le plus loin, et c'est celui qui résonne le plus fort avec l'âge du geste. Le tatouage, écrit-il, est la seule œuvre d'art dont le support est vivant.



La peinture d'un maître peut être restaurée, un marbre peut être rénové, un texte peut être réimprimé. Un tatouage, lui, se délite avec le corps qui le porte.



Sa beauté finale est précisément qu'il n'y a pas de beauté finale, juste un long dialogue entre le dessin et la peau qui le déforme chaque jour. Se faire tatouer à 70 ans, c'est donc accepter un pacte étrange.



Je fixe quelque chose sur moi, je sais que ce quelque chose va se défaire en même temps que moi, et je le veux quand même. Ce n'est pas un geste contre la mort, c'est un geste qui l'accompagne en face, sans mentir.



Vous comprenez maintenant pourquoi la nonagénaire de Montréal, juste avant que l'aiguille ne commence, a levé les yeux au ciel et parlé à son mari mort. Elle ne cherchait pas à le convoquer, elle lui montrait qu'elle savait où elle allait, et qu'elle y allait à sa façon.

Ce qu'il faut retenir

Les salons de tatouage français voient arriver de plus en plus de personnes en seconde partie de vie, une bascule confirmée par les professionnels depuis deux à trois ans.

Un article peer-reviewed publié en ligne en juillet 2025 dans la Nouvelle revue d'esthétique nomme pour la première fois ce que cherchent ces tatoués tardifs : un pharmakon , un remède ambivalent contre le vieillissement et la mortalité.

nomme pour la première fois ce que cherchent ces tatoués tardifs : un , un remède ambivalent contre le vieillissement et la mortalité. Trois grandes figures structurent les motivations : l'inscription d'un nom (conjoint disparu, petit-enfant), la promesse tenue (dessin rêvé à 18 ans enfin réalisé), la libération (premier geste pleinement à soi après une rupture de vie).

Le tatouage tardif est un geste qui accepte sa propre défaite, puisque l'encre se défera avec la peau qui la porte, et c'est précisément ce qui lui donne sa force.

Sources :

- Iliopoulos Georges, "La temporalité du tatouage : un pharmakon incorporé ?", Nouvelle revue d'esthétique, 2024/2 n° 34, p.183-190, mis en ligne sur Cairn.info le 29 juillet 2025, DOI 10.3917/nre.034.0183

- Le Breton David, Signes d'identité : tatouages, piercing et autres marques corporelles, Paris, Métaillé, 2002

- Gutton Philippe et Talpin Jean-Marc (dir.), Les affects du vieillir, Paris, In Press, collection "Psychanalyse Vivante", février 2025 (avec une contribution de David Le Breton)

- Rolle Valérie, L'Art de tatouer. La Pratique d'un métier créatif, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, collection "Ethnologie de la France", 2013

- France Bleu (ici Nantes), reportage Nantes Tattoo Convention, 12-14 septembre 2025

- Virage magazine (Québec), "Le tatouage à tout âge", novembre 2024

- Linfo.re, reportage salons de tatouage Les Sables-d'Olonne



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