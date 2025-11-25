Actualité Médicale Ce marqueur sanguin partagé par de nombreux centenaires intrigue les chercheurs Par Senioractu.com | Publié le 25/11/2025 à 09:02 | mis à jour le 12/02/2026 à 16:40 De nouvelles analyses menées sur des groupes de centenaires dévoilent un élément intriguant : un marqueur sanguin, régulièrement observé chez celles et ceux qui dépassent les cent ans, semble jouer un rôle dans leur manière de vieillir. Encore en cours d’étude, cette découverte apporte un éclairage supplémentaire sur les mécanismes de longévité. Partager : W f X in @

Un signal biologique qui revient dans toutes les études Depuis une dizaine d’années, la recherche sur la longévité s’accélère et s’appuie sur l’observation de milliers de seniors suivis dans le temps. L’un des résultats les plus régulièrement mis en avant concerne un marqueur sanguin lié à l’inflammation.



Les chercheurs remarquent que, chez les centenaires, ce marqueur demeure étonnamment bas et stable, malgré les années. Une particularité qui suggère une meilleure résistance aux phénomènes inflammatoires chroniques, considérés comme l’un des moteurs du vieillissement et des maladies associées. Car de fait, les personnes qui franchissent le cap des cent ans possèdent souvent un équilibre immunitaire remarquablement préservé, qui les protège des dégradations progressives auxquelles la plupart des organismes sont exposés avec l’âge.



Ce constat, confirmé dans plusieurs pays, interroge directement la manière dont l’organisme régule les réactions inflammatoires tout au long de la vie. La présence de ce marqueur à un niveau faible ne constitue pas en soi une promesse de longévité, mais elle pourrait être le signe d’une capacité plus efficace à contenir de nombreux processus biologiques responsables du déclin fonctionnel.

Une stabilité métabolique qui protège sur le long terme Au-delà de la question inflammatoire, les chercheurs se sont intéressés à l’évolution générale des paramètres métaboliques. Chez les centenaires, un autre phénomène surprend : la stabilité des lipides sanguins. Leurs taux ne sont pas nécessairement plus bas que ceux de la population générale, mais ils varient beaucoup moins dans la durée. Cette constance semble jouer un rôle protecteur sur le système cardiovasculaire, réduisant l’apparition de plaques d’athérome ou d’accidents vasculaires, deux facteurs qui limitent fortement la longévité dans les tranches d’âge avancées.



Certains travaux suggèrent que cette stabilité pourrait résulter d’un ensemble de déterminants : des facteurs génétiques, bien sûr, mais aussi des habitudes de vie qui favorisent un équilibre métabolique durable. Dans plusieurs familles où les centenaires sont nombreux, cette combinaison apparaît comme un trait récurrent. Elle ouvre la voie à de futures recherches visant à mieux comprendre comment le métabolisme s’adapte à l’environnement et aux sollicitations du quotidien.

Une découverte prometteuse mais qui ne constitue pas une formule miracle Malgré l’intérêt scientifique, les spécialistes insistent sur la prudence. Un marqueur sanguin ne peut résumer à lui seul les mécanismes complexes du vieillissement. D’autres facteurs entrent en jeu : le mode de vie, l’activité physique, la nutrition, mais aussi les conditions sociales et l’accès aux soins. Vieillir longtemps résulte d’une combinaison d’éléments où la biologie ne représente qu’une partie de l’équation.



L’identification de ce marqueur chez les centenaires n’est donc pas une réponse définitive, mais une piste sérieuse pour comprendre pourquoi certains individus conservent une robustesse exceptionnelle après 90 ans. Il s’agit d’un indicateur précieux pour orienter les futures recherches, notamment dans le suivi longitudinal de seniors en bonne santé, afin d’observer comment ce paramètre évolue au fil des décennies.

Le sang, un terrain d’étude central pour comprendre le vieillissement Face à ces résultats, la biologie du vieillissement s’oriente de plus en plus vers l’analyse de marqueurs sanguins. Le sang reflète en temps réel l’état de l’organisme, sa capacité à gérer l’inflammation, à maintenir un métabolisme stable et à résister aux agressions extérieures. Suivre son évolution pourrait permettre d’identifier, bien plus tôt qu’aujourd’hui, les trajectoires de vieillissement les plus favorables. Les chercheurs espèrent ainsi mieux anticiper les risques de déclin fonctionnel, personnaliser les stratégies de prévention et proposer des recommandations adaptées aux seniors.



Pour les plus de 60 ans, ces avancées rappellent surtout une réalité essentielle : la prévention reste un levier majeur pour préserver la qualité de vie. Même si certains marqueurs semblent associés à une longévité exceptionnelle, les comportements quotidiens demeurent déterminants. Une bonne hygiène de vie, une surveillance médicale régulière et une activité physique adaptée restent, à ce jour, les outils les plus fiables pour soutenir un vieillissement en bonne santé.

Sources : Inserm, Santé publique France



Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Cadmium : l'Assemblée vote contre le gouvernement, un dépistage remboursé arrive le 16 juin Alzheimer : la réponse que personne ne donne aux familles qui demandent « c'est héréditaire ? »