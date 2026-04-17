Actualité Médicale Cannabis après 50 ans : ce que trois études révèlent sur le cerveau des seniors Par Fabrice Crozier | Publié le 17/04/2026 à 15:51 On a longtemps dit que le cannabis "grillait les neurones". C'était surtout vrai pour les cerveaux jeunes, encore en construction. Sur les cerveaux matures, trois études publiées ces derniers mois dessinent un tableau radicalement différent. Et parfois déconcertant pour les préjugés établis. Partager : W f X in @

Un cerveau qui ne réagit pas comme on le pensait Aux États-Unis, le cannabis est devenu la substance dont la consommation progresse le plus vite chez les plus de 65 ans. Aux anciens consommateurs nostalgiques se sont ajoutés des seniors qui découvrent le CBD ou les produits à base de THC pour soulager des douleurs chroniques, des troubles du sommeil ou de l'anxiété.



Et c'est justement là que la recherche commence à nous surprendre. Le cerveau d'un senior qui consomme aujourd'hui ne se comporte pas comme on l'imaginait il y a dix ans.



La frontière ne passe pas entre consommateurs et abstinents, mais entre ceux qui ont commencé jeunes et ceux qui ont commencé tard.

L'étude britannique qui bouscule les certitudes En décembre dernier, une équipe de l'Université du Colorado et de Georgia Tech a publié dans le Journal of Studies on Alcohol and Drugs les résultats d'une analyse menée sur la UK Biobank. Les chercheurs ont examiné les données cérébrales par IRM de près de 26 000 participants âgés de 40 à 70 ans.



Le résultat qu'ils rapportent va à contre-courant de tout ce qu'on pensait savoir. Les consommateurs réguliers présentent des volumes cérébraux supérieurs aux non-consommateurs dans plusieurs zones-clés : caudé, putamen, hippocampe et amygdale.



Or ces régions ont une particularité. Elles sont riches en récepteurs CB1, les récepteurs sur lesquels agissent les molécules du cannabis.



Et ce sont précisément les zones qui rétrécissent avec l'âge, ce rétrécissement étant lui-même associé au déclin cognitif.



Les auteurs avancent donc une hypothèse qu'ils qualifient eux-mêmes de prudente : chez l'adulte mature, le cannabis pourrait exercer un effet neuroprotecteur en préservant ces zones vulnérables. C'est la première fois qu'une étude de cette ampleur pointe dans cette direction.

Tout dépend de l'âge auquel on a commencé l'âge de début de consommation change tout.



Chez ceux qui ont commencé pendant l'adolescence, alors que le cerveau est encore en développement, on observe des modifications de la substance blanche associées à des difficultés de contrôle des impulsions et d'inhibition. L'adolescence reste une période de vulnérabilité particulière.



À l'inverse, chez ceux qui ont commencé après 25 ans, une fois le cerveau structurellement mûr, l'effet sur le volume cérébral s'inverse dans l'étude britannique. C'est un résultat qui interpelle d'autant plus que les baby-boomers qui consomment aujourd'hui à 60 ou 70 ans étaient, pour beaucoup, des jeunes adultes quand ils ont touché au cannabis pour la première fois.

Avant 16 ans ⚠️ Vulnérabilité forte ⚠️ Ce que montrent les études Modifications de la substance blanche, difficultés exécutives 📊 Risque psychiatrique Augmenté en cas d'antécédents familiaux Entre 16 et 25 ans ℹ️ Zone intermédiaire ℹ️ Ce que montrent les études Données mixtes selon fréquence et durée 📊 Point de bascule Maturation cérébrale complète vers 25 ans Après 25 ans ✅ Effet inversé dans l'étude UK Biobank ✅ Ce que montrent les études Volume cérébral préservé dans zones CB1 📊 Hypothèse des chercheurs Effet neuroprotecteur via récepteurs CB1 Attention, ce résultat ne doit surtout pas être lu comme un blanc-seing ! Les mêmes chercheurs insistent sur une dimension que l'on oublie trop souvent :Chez ceux qui ont commencé pendant l'adolescence, alors que le cerveau est encore en développement, on observe des modifications de la substance blanche associées à des difficultés de contrôle des impulsions et d'inhibition. L'adolescence reste une période deÀ l'inverse, chez ceux qui ont commencé après, une fois le cerveau structurellement mûr, l'effet sur le volume cérébral s'inverse dans l'étude britannique. C'est un résultat qui interpelle d'autant plus que les baby-boomers qui consomment aujourd'hui à 60 ou 70 ans étaient, pour beaucoup, des jeunes adultes quand ils ont touché au cannabis pour la première fois.

La mémoire de travail, elle, reste une ombre au tableau Tout n'est pas rose pour autant. En janvier 2025, la plus vaste étude jamais menée sur cannabis et fonction cérébrale, publiée dans JAMA Network Open, a analysé l'activité cérébrale de 1 003 adultes.



Les chercheurs ont observé que 63 % des gros consommateurs à vie présentaient une activité cérébrale réduite pendant les exercices de mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est celle qui vous permet de retenir un numéro de téléphone le temps de le composer, ou de suivre une recette de cuisine pas à pas.



Un bémol toutefois : cette étude portait sur des jeunes adultes, de 22 à 36 ans. Les chercheurs reconnaissent qu'il faudra des travaux de long terme pour savoir si ces effets persistent chez les seniors.



Il existe donc bien, dans la littérature scientifique, une ligne d'ombre autour de la mémoire immédiate chez les consommateurs réguliers. Et chez les boomers qui consomment depuis cinquante ans, la question mérite d'être posée.

Anxiété, dépression, sommeil : la douche froide du Lancet Beaucoup de seniors se tournent aujourd'hui vers le cannabis thérapeutique ou le CBD pour soulager anxiété, troubles du sommeil ou symptômes dépressifs. C'est même la première raison d'usage médical déclarée aux États-Unis et au Canada.



Or la revue publiée en mars dernier dans The Lancet Psychiatry par une équipe de l'Université de Sydney vient sérieusement doucher cet espoir. Cette méta-analyse a passé au crible 54 essais cliniques randomisés sur 45 ans de recherche.



Le verdict est net : les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve d'efficacité des cannabinoïdes sur l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique ou les troubles psychotiques.



Pire, concernant la dépression, ils soulignent un trou béant : il n'existe tout simplement aucun essai clinique randomisé sur le sujet. Aucun.



Alors que la dépression est l'une des premières indications pour lesquelles le cannabis médical est prescrit.



Le soulagement ressenti à court terme est bien réel, les auteurs le reconnaissent. Mais il peut masquer un problème de fond qui s'aggrave à bas bruit.

Ce que la science sait, ce qu'elle ignore Une méta-analyse publiée en mars dans la revue Addiction, portant sur 77 études et près de 73 000 participants, ajoute une nuance importante. Elle confirme, sans être alarmiste, que les consommateurs présentent en moyenne une amygdale légèrement réduite.



L'amygdale, c'est cette petite région impliquée dans le traitement des émotions et de la peur.



Au final, que retenir de ce paysage scientifique en mouvement ? Le cannabis n'est ni le poison cérébral systématique que certains décrivent, ni la substance anodine que d'autres voudraient vendre.



Il agit différemment selon l'âge de début, la fréquence, la dose, et probablement la forme sous laquelle il est consommé.



Une prudence particulière reste de mise chez les seniors. Le cerveau vieillissant est plus sensible aux substances psychoactives, les risques de chute en sont un exemple concret.



Et la question de la polymédication se pose immédiatement : la plupart des seniors prennent déjà plusieurs traitements, et les interactions avec les cannabinoïdes sont encore mal connues.



Un échange avec votre médecin traitant reste donc indispensable avant toute consommation, même du CBD en vente libre. Rappelons par ailleurs que le cannabis reste illégal en France, à l'exception de produits dérivés strictement encadrés.

Ce qu'il faut retenir

Une étude britannique sur 26 000 adultes de 40 à 70 ans suggère un possible effet neuroprotecteur du cannabis chez ceux qui ont commencé après 25 ans

Le cerveau en développement, avant 25 ans et surtout avant 16 ans, reste très vulnérable aux effets du cannabis

La mémoire de travail peut rester affectée chez les consommateurs réguliers de longue date, y compris chez les seniors

La revue Lancet Psychiatry conclut à l'absence de preuve d'efficacité du cannabis sur l'anxiété, la dépression et le stress post-traumatique

Toute consommation chez un senior justifie un échange avec son médecin, en raison notamment des interactions avec les traitements en cours

Sources :

- Guha A. et al., "Lifetime Cannabis Use Is Associated with Brain Volume and Cognitive Function in Middle-Aged and Older Adults", Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 11 décembre 2025

- Gowin J.L. et al., "Brain Function Outcomes of Recent and Lifetime Cannabis Use", JAMA Network Open, 28 janvier 2025

- Wilson J. et al., "The efficacy and safety of cannabinoids for the treatment of mental disorders and substance use disorders", The Lancet Psychiatry, 16 mars 2026

- Sawyer K. et al., "Associations of cannabis use, tobacco use and co-use with brain volume", Addiction, 19 mars 2026

- Han B.H. et al., "Trends in Past-Month Cannabis Use Among Older Adults", JAMA Internal Medicine, juillet 2025

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