Actualité Médicale Cancer après 65 ans : profitez-vous de ces 4 dépistages gratuits ? Par Fabrice Crozier | Publié le 01/02/2026 à 11:15 La Sécurité sociale prend intégralement en charge plusieurs dépistages du cancer pour les personnes de 50 ans et plus. Pourtant, moins d'un Français sur deux y participe. Voici la liste complète des examens gratuits auxquels vous avez droit, les âges concernés et les démarches pour en bénéficier.

Ce qu'il faut retenir

Quatre dépistages du cancer sont pris en charge à 100% par l'Assurance maladie, sans avance de frais Le dépistage du cancer du sein concerne les femmes de 50 à 74 ans, avec une mammographie gratuite tous les 2 ans Le dépistage du cancer colorectal concerne hommes et femmes de 50 à 74 ans, avec un test à faire chez soi tous les 2 ans Le dépistage du cancer du col de l'utérus concerne les femmes de 25 à 65 ans Un nouveau programme pilote de dépistage du cancer du poumon est lancé en 2025-2026 pour les fumeurs et ex-fumeurs de 50 à 74 ans Détecté tôt, le cancer se guérit dans 9 cas sur 10 pour le sein et le colorectal Le kit de dépistage colorectal peut être commandé gratuitement en ligne sur monkit.depistage-colorectal.fr

Pourquoi ces dépistages sont cruciaux après 50 ans Chaque année en France, plus de 430 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués. Parmi eux, une large majorité survient après 50 ans. C'est précisément pour cette raison que l'Assurance maladie a mis en place des programmes de dépistage organisé, entièrement gratuits et sans avance de frais.



L'enjeu est considérable : détecté à un stade précoce, un cancer se soigne beaucoup plus facilement. Pour le cancer du sein comme pour le cancer colorectal, le taux de guérison atteint 9 cas sur 10 lorsque la maladie est repérée tôt. Les traitements sont également moins lourds et les séquelles moins importantes.



Pourtant, les chiffres de participation restent très insuffisants. Selon Santé publique France, seules 46,3% des femmes concernées ont participé au dépistage du cancer du sein en 2023-2024. Pour le cancer colorectal, ce taux chute à 29,6%, bien en dessous de l'objectif européen de 45%.

Les 4 dépistages pris en charge à 100%

Sein Femmes 50-74 ans 🏥 Examen pratiqué Mammographie + examen clinique 📅 Fréquence recommandée Tous les 2 ans 💶 Prise en charge 100% sans avance de frais Colorectal Hommes et femmes 50-74 ans 🏥 Examen pratiqué Test de recherche de sang dans les selles 📅 Fréquence recommandée Tous les 2 ans 💶 Prise en charge 100% sans avance de frais Col utérus Femmes 25-65 ans 🏥 Examen pratiqué Frottis / Test HPV 📅 Fréquence recommandée Tous les 3 à 5 ans selon l'âge 💶 Prise en charge 100% sans avance de frais Poumon Fumeurs 50-74 ans (pilote 2025-2026) 🏥 Examen pratiqué Scanner thoracique à faible dose 📅 Fréquence recommandée 2 scanners à 1 an d'intervalle puis tous les 2 ans 💶 Prise en charge 100% (programme pilote IMPULSION) Voici les quatre programmes de dépistage du cancer auxquels vous pouvez prétendre gratuitement en France.

Comment bénéficier de ces dépistages gratuits Pour le cancer du sein, les femmes de 50 à 74 ans reçoivent automatiquement un courrier d'invitation de l'Assurance maladie tous les deux ans. Il suffit de présenter cette lettre chez un radiologue agréé pour bénéficier de la mammographie gratuite. Si vous n'avez pas reçu votre invitation, contactez votre CPAM.



Pour le cancer colorectal, hommes et femmes de 50 à 74 ans reçoivent également une invitation par courrier. Le kit de dépistage peut être retiré chez votre médecin traitant, en pharmacie, ou



Pour le cancer du col de l'utérus, les femmes de 25 à 65 ans n'ayant pas fait de frottis depuis plus de 3 ans reçoivent un courrier les invitant à consulter leur médecin, gynécologue ou sage-femme. L'examen et son analyse sont pris en charge à 100%.



Pour le cancer du poumon, le programme pilote IMPULSION est en cours de déploiement depuis fin 2025. Il concerne les fumeurs et ex-fumeurs (sevrés depuis moins de 15 ans) âgés de 50 à 74 ans, avec une consommation d'au moins 20 paquets-années. Le recrutement se fait via les professionnels de santé participants. , les femmes de 50 à 74 ans reçoivent automatiquement un courrier d'invitation de l'Assurance maladie tous les deux ans. Il suffit de présenter cette lettre chez un radiologue agréé pour bénéficier de la mammographie gratuite. Si vous n'avez pas reçu votre invitation, contactez votre CPAM., hommes et femmes de 50 à 74 ans reçoivent également une invitation par courrier. Le kit de dépistage peut être retiré chez votre médecin traitant, en pharmacie, ou commandé en ligne sur le site officiel monkit.depistage-colorectal.fr . Le test se fait chez soi : il suffit de prélever un échantillon de selles et de l'envoyer gratuitement au laboratoire., les femmes de 25 à 65 ans n'ayant pas fait de frottis depuis plus de 3 ans reçoivent un courrier les invitant à consulter leur médecin, gynécologue ou sage-femme. L'examen et son analyse sont pris en charge à 100%., le programme pilote IMPULSION est en cours de déploiement depuis fin 2025. Il concerne les fumeurs et ex-fumeurs (sevrés depuis moins de 15 ans) âgés de 50 à 74 ans, avec une consommation d'au moins 20 paquets-années. Le recrutement se fait via les professionnels de santé participants.

Que faire si le résultat est positif Un résultat positif au dépistage ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Il indique qu'une anomalie a été détectée et qu'il faut réaliser des examens complémentaires pour en déterminer l'origine.



Pour le dépistage colorectal par exemple, seuls 4% des tests révèlent la présence de sang. Parmi eux, dans plus de la moitié des cas, la coloscopie de contrôle ne trouve aucune anomalie cancéreuse. Dans environ 30% des cas, il s'agit de polypes (excroissances bénignes) qui sont retirés pendant l'examen, évitant ainsi qu'ils ne se transforment en cancer.



L'essentiel est de ne pas ignorer ces résultats et de suivre les recommandations de votre médecin pour les examens complémentaires. C'est précisément l'intérêt du dépistage : agir avant que la maladie ne se développe.

Les erreurs à éviter Attendre d'avoir des symptômes est la première erreur. Le cancer évolue souvent de façon silencieuse pendant des années. Quand les symptômes apparaissent, la maladie est souvent plus avancée et plus difficile à traiter.



Jeter les courriers d'invitation est également fréquent. Ces lettres ne sont pas de la publicité : elles vous donnent accès à un dépistage gratuit qui peut vous sauver la vie. Si vous les avez perdues, vous pouvez contacter votre caisse d'assurance maladie pour en obtenir de nouvelles.



Repousser le dépistage année après année est risqué. La régularité est essentielle pour détecter une éventuelle anomalie le plus tôt possible. Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n'avez pas fait de dépistage depuis plus de 2 ans, prenez rendez-vous dès maintenant.

Sources :

- Institut national du cancer (INCa), Panorama des cancers en France, 2024

- Santé publique France, Taux de participation aux dépistages organisés, mai 2025

- Assurance maladie (ameli.fr), janvier 2026

- Ministère de la Santé, Programmes de dépistage des cancers, 2025





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