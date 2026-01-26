Bien-être Bien vieillir : ces 5 habitudes que vous pensez bonnes accélèrent le déclin Faire de longues siestes, se reposer davantage, manger léger… Des comportements qui semblent favoriser un vieillissement serein. Pourtant, la science révèle que certaines de ces habitudes, adoptées par des millions de seniors, peuvent accélérer le déclin cognitif et physique. Voici lesquelles éviter et comment les corriger.

Les longues siestes : un signal d'alerte ignoré Faire une sieste après le déjeuner semble être une habitude saine, voire recommandée. Pourtant, les études scientifiques révèlent une réalité plus nuancée. Une recherche menée sur 1 401 personnes âgées dans le cadre du Rush Memory and Aging Project montre que les seniors faisant une sieste de plus d'une heure par jour présentent un risque accru de 40 % de développer la maladie d'Alzheimer.



L'allongement progressif des siestes constitue même un marqueur précoce du déclin cognitif. Selon l'Académie américaine de médecine du sommeil (étude SLEEP 2025), les siestes de moins de 30 minutes offrent un effet protecteur, tandis que celles dépassant deux heures accélèrent le déclin mental. La sieste elle-même n'est pas le problème, c'est sa durée excessive qui signale un déséquilibre sous-jacent.



Ce qu'il faut faire : limiter les siestes à 20-30 minutes maximum, idéalement en début d'après-midi. En cas de somnolence excessive persistante, consultez votre médecin pour rechercher d'éventuels troubles du sommeil.

L'isolement social : l'ennemi silencieux du cerveau Rester chez soi pour se reposer et éviter la fatigue des sorties peut sembler raisonnable. Or, l'isolement social représente l'un des facteurs de risque les plus documentés du déclin cognitif. Une étude publiée dans Nature Mental Health en octobre 2024 révèle que la solitude chronique augmente de 31 % le risque de démence.



Les chiffres français sont alarmants. Selon le baromètre des Petits Frères des Pauvres publié en septembre 2025, 750 000 personnes de plus de 60 ans vivent en situation de "mort sociale", soit une hausse de 150 % en dix ans. L'INSERM confirme qu'une absence de lien social régulier augmente de 40 % le risque de déclin cognitif après 65 ans.



Ce qu'il faut faire : maintenir des contacts réguliers avec famille, amis ou voisins. Les associations comme les Petits Frères des Pauvres proposent des visites à domicile. Les ateliers collectifs en résidence autonomie ou les clubs seniors offrent également des occasions de créer du lien.

La télévision : le piège de la passivité Regarder la télévision permet de se détendre et de s'informer. Pourtant, au-delà d'un certain seuil, cette activité passive nuit gravement aux fonctions cognitives. L'étude ELSA (English Longitudinal Study of Ageing), menée sur 3 700 personnes de 50 ans et plus, démontre que regarder la télévision plus de 3h30 par jour entraîne un déclin de 8 à 10 % de la mémoire verbale, contre 4 à 5 % pour les téléspectateurs modérés.



Une étude de l'Université de Californie publiée dans PNAS va plus loin : chez les plus de 60 ans, la télévision excessive est associée à un risque de démence accru de 28 %. Paradoxalement, l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet réduit ce risque de 30 %, car ces activités sollicitent activement le cerveau.



Ce qu'il faut faire : limiter le temps de télévision à 2-3 heures par jour. Privilégier les activités stimulantes : lecture, mots croisés, jeux de société, navigation sur Internet, appels vidéo avec les proches.

Le repos excessif : quand la sédentarité détruit le corps 4ème rang des facteurs de risque de décès au niveau mondial. Rester assis plus de 3 heures par jour serait responsable de 430 000 décès annuels dans 54 pays.



Selon l'ANSES (2022), 95 % des adultes français sont exposés à un risque pour leur santé par manque d'activité physique ou sédentarité excessive. Chez les seniors, cette inactivité accélère la perte de masse musculaire, rigidifie les articulations et augmente paradoxalement le risque de chutes. La Fondation Vaincre Alzheimer confirme qu'une activité physique régulière réduit de 20 à 30 % le risque de déclin cognitif.



Ce qu'il faut faire : bouger au moins 30 minutes par jour, même de façon modérée : marche, jardinage, ménage. Se lever et marcher quelques minutes toutes les 2 heures. Les Se ménager pour éviter la fatigue ou les chutes paraît prudent. Pourtant, l'excès de repos produit l'effet inverse. L'Organisation mondiale de la Santé classe la sédentarité auau niveau mondial. Rester assis plus de 3 heures par jour serait responsable dedans 54 pays.Selon l'ANSES (2022),sont exposés à un risque pour leur santé par manque d'activité physique ou sédentarité excessive. Chez les seniors, cette inactivité accélère la perte de masse musculaire, rigidifie les articulations et augmente paradoxalement le risque de chutes. La Fondation Vaincre Alzheimer confirme qu'une activité physique régulière réduit dele risque de déclin cognitif.bouger au moins, même de façon modérée : marche, jardinage, ménage. Se lever et marcher quelques minutes toutes les 2 heures. Les Maisons Sport-Santé proposent un accompagnement personnalisé.

Les régimes restrictifs : le piège de la dénutrition



La dénutrition touche plus de 2 millions de Français chaque année selon l'INRAE, et le risque de mortalité des personnes dénutries est multiplié par 4. Les régimes trop stricts en sel, calories ou sucre peuvent provoquer fonte musculaire, fragilité osseuse, affaiblissement immunitaire et troubles cognitifs. Le site officiel



Ce qu'il faut faire : ne jamais s'imposer de restriction alimentaire sans avis médical. Se peser régulièrement et alerter son médecin en cas de perte de plus de 2-3 kg. Enrichir son alimentation avec des protéines (œufs, viande, poisson, produits laitiers) et ne pas sauter de repas. Manger moins pour maigrir ou suivre un régime sans sel strict semble relever du bon sens médical. Chez les seniors, ces restrictions alimentaires présentent pourtant des risques majeurs. Contrairement aux idées reçues, les besoins nutritionnels ne diminuent pas avec l'âge et les protéines deviennent même plus difficiles à assimiler.La dénutrition touchechaque année selon l'INRAE, et le risque de mortalité des personnes dénutries est. Les régimes trop stricts en sel, calories ou sucre peuvent provoquer fonte musculaire, fragilité osseuse, affaiblissement immunitaire et troubles cognitifs. Le site officiel Pour les personnes âgées recommande de bannir le terme "régime" au profit d'"alimentation adaptée".ne jamais s'imposer de restriction alimentaire sans avis médical. Se peser régulièrement et alerter son médecin en cas de perte de plus de 2-3 kg. Enrichir son alimentation avec des protéines (œufs, viande, poisson, produits laitiers) et ne pas sauter de repas.

Sources :

- Étude Rush Memory and Aging Project, Alzheimer's & Dementia, 2022

- American Academy of Sleep Medicine, SLEEP 2025

- Nature Mental Health, octobre 2024

- Baromètre Petits Frères des Pauvres, septembre 2025

- ELSA (English Longitudinal Study of Ageing)

- ANSES, 2022

- Ministère de la Santé, sante.gouv.fr

- INRAE

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 26/01/2026 à 09:21



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