Bien choisir sa maison de retraite

La qualité des soins et de l’accompagnement

Lors de la visite, observez la présence du personnel, sa disponibilité et la manière dont il s’adresse aux résidents.



Un bon établissement ne se résume pas à une plaquette ou à un site bien présenté : il se reconnaît aussi à la qualité du suivi, à la coordination entre l’équipe médicale et à la clarté des réponses apportées aux familles.

Le cadre de vie et les activités

L’ambiance générale donne souvent une indication immédiate. Une structure lumineuse, calme, propre et vivante inspire davantage confiance qu’un lieu impersonnel.



Il est utile de s’intéresser aux activités proposées, aux espaces communs, à la place laissée à la vie sociale et au respect des habitudes de chacun



La qualité de vie passe aussi par les échanges quotidiens, l’écoute et le sentiment de ne pas être simplement "pris en charge" mais réellement intégré et accompagné

Les repas et le quotidien

Les repas méritent une attention particulière car l’alimentation influence directement la santé, le confort et le moral.



Demandez s'il est possible d'avoir des menus adaptés aux besoins spécifiques du résident, comment se passent les repas et si le rythme de vie des résidents est respecté.