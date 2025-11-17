Belgique : une septuagénaire ruinée par un faux Pierre Garnier, symptôme inquiétant des nouvelles arnaques aux sentiments

Image fictive générée par IA, pour représenter une femme senior abusée par un escroc se faisant passer pour Pierre Garnier © Senioractu.com (Image générée par IA)
Une romance virtuelle qui vire à l’emprise financière
L’histoire commence en 2024 sur un groupe de fans dédié au jeune chanteur, créé sur les réseaux sociaux. L’escroc y utilise des photos de Pierre Garnier, reprend son identité, et aborde la septuagénaire comme s’il s’agissait d’un contact privilégié avec “la star”. Peu à peu, les échanges se déplacent en privé, le ton devient intime, puis amoureux. La victime est veuve ; lui se présente comme un artiste “mal payé”, incompris par son entourage, souvent en déplacement et difficilement joignable.
Très vite, le scénario classique de l’arnaque aux sentiments se met en place : demandes d’argent pour des frais urgents, difficultés bancaires prétendument temporaires, promesse d’une vie commune à court terme à condition de “débloquer” sa situation. Selon la famille, au moins 7 000 euros auraient déjà été envoyés, via virements sur plusieurs comptes et achat de coupons prépayés de type Paysafecard, un mode de transfert apprécié des escrocs car difficile à tracer.
Très vite, le scénario classique de l’arnaque aux sentiments se met en place : demandes d’argent pour des frais urgents, difficultés bancaires prétendument temporaires, promesse d’une vie commune à court terme à condition de “débloquer” sa situation. Selon la famille, au moins 7 000 euros auraient déjà été envoyés, via virements sur plusieurs comptes et achat de coupons prépayés de type Paysafecard, un mode de transfert apprécié des escrocs car difficile à tracer.