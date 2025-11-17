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Belgique : une septuagénaire ruinée par un faux Pierre Garnier, symptôme inquiétant des nouvelles arnaques aux sentiments

Par Senioractu.com | Publié le 17/11/2025 à 19:41 | mis à jour le 03/12/2025 à 11:42

Depuis plus d’un an, une femme de 70 ans, veuve et résidant dans le Centre de la Belgique, est persuadée de vivre une histoire d’amour avec Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy. En réalité, derrière l’écran, se cache un escroc qui a déjà réussi à lui soutirer plus de 7 000 euros, au point qu’elle vivrait désormais sans chauffage, tout en continuant à lui envoyer l’essentiel de sa pension. L’affaire, révélée par le média belge Sudinfo et largement reprise par plusieurs rédactions françaises, met en lumière la puissance des arnaques sentimentales qui ciblent en priorité les personnes isolées et âgées. Évidemment, le jeune artiste est lui aussi une victime collatérale de cette usurpation d'identité.



Une romance virtuelle qui vire à l’emprise financière L’histoire commence en 2024 sur un groupe de fans dédié au jeune chanteur, créé sur les réseaux sociaux. L’escroc y utilise des photos de Pierre Garnier, reprend son identité, et aborde la septuagénaire comme s’il s’agissait d’un contact privilégié avec “la star”. Peu à peu, les échanges se déplacent en privé, le ton devient intime, puis amoureux. La victime est veuve ; lui se présente comme un artiste “mal payé”, incompris par son entourage, souvent en déplacement et difficilement joignable.



Très vite, le scénario classique de l’arnaque aux sentiments se met en place : demandes d’argent pour des frais urgents, difficultés bancaires prétendument temporaires, promesse d’une vie commune à court terme à condition de “débloquer” sa situation. Selon la famille, au moins 7 000 euros auraient déjà été envoyés, via virements sur plusieurs comptes et achat de coupons prépayés de type Paysafecard, un mode de transfert apprécié des escrocs car difficile à tracer.



Une famille impuissante face à une victime sous emprise

Les proches découvrent la situation en observant les mouvements bancaires et le changement de comportement de la septuagénaire. Ils tentent d’abord de la convaincre qu’elle est victime d’une arnaque. Sans effet : la relation numérique est devenue, pour elle, la preuve d’un sentiment “authentique”, plus fort que les alertes de ses enfants.



Selon leurs témoignages, l’escroc serait allé jusqu’à lui demander de couper les ponts avec sa famille, un mécanisme bien documenté dans les escroqueries sentimentales : isoler la victime de tout regard extérieur qui pourrait fissurer la fiction. La septuagénaire aurait bloqué certains numéros de ses proches et poursuivi les versements malgré l’alerte des forces de l’ordre. Car, en droit, une personne majeure conserve la libre disposition de son argent, même si ses décisions paraissent manifestement contraires à ses intérêts.



La famille a déposé plainte pour escroquerie via internet et transmis aux enquêteurs des éléments concrets : numéros de compte, coordonnées téléphoniques, captures d’écran de messages et de demandes d’argent. Mais l’identification et la poursuite de ce type d’escrocs, souvent situés à l’étranger ou utilisant des identités de prête-noms, restent complexes.

Des “brouteurs” aux faux Brad Pitt : un phénomène massif et structuré L’affaire du faux Pierre Garnier n’est pas isolée. Depuis plusieurs années, les autorités françaises et belges alertent sur la montée des “escroqueries sentimentales”, ou “arnaques aux sentiments”, dans lesquelles des escrocs tissent une relation amoureuse ou amicale en ligne dans le seul objectif de soutirer de l’argent. La police fédérale belge rappelle que ces “brouteurs” – terme passé dans le langage courant – exploitent systématiquement la solitude, la confiance et la vulnérabilité affective de leurs cibles, souvent des femmes de plus de 50 ans.



En France, la plateforme gouvernementale Cybermalveillance.gouv.fr détaille précisément le mécanisme : la relation débute sur un site de rencontre ou un réseau social, se renforce par des déclarations de plus en plus intenses, puis se transforme en engrenage financier – prétextes médicaux, obstacles administratifs, blocages de comptes bancaires, billets d’avion à payer, etc. Les sommes peuvent aller de quelques centaines à plusieurs centaines de milliers d’euros.



Les escrocs recourent de plus en plus à l’usurpation d’identité de célébrités – acteurs, chanteurs, personnalités de la télévision – afin de rendre leur profil plus crédible. Des affaires très médiatisées ont déjà impliqué des sosies numériques de Brad Pitt ou d’autres artistes, parfois aidés par des montages photo et vidéo dopés à l’intelligence artificielle.

Comment se protéger : vérifier, parler, signaler



En cas de doute, le conseil central reste de ne pas rester seul : en parler à un proche, à son banquier ou à un professionnel, peut suffire à briser l’emprise. Les victimes – ou leurs familles – sont invitées à conserver toutes les preuves (échanges de messages, relevés, justificatifs de transferts) et à déposer plainte. En France, la plateforme Les autorités françaises et belges convergent sur une série de réflexes de base. D’abord, ne jamais envoyer d’argent à une personne rencontrée uniquement en ligne, quelle que soit l’intensité supposée de la relation. Ensuite, vérifier systématiquement l’identité de l’interlocuteur : recherche inversée d’images, cohérence des informations biographiques, présence sur plusieurs réseaux, prudence face aux profils trop parfaits ou récemment créés. Le SPF Économie belge recommande également de se méfier des histoires “trop romanesques” qui s’accompagnent très vite d’une demande d’argent.En cas de doute, le conseil central reste de ne pas rester seul : en parler à un proche, à son banquier ou à un professionnel, peut suffire à briser l’emprise. Les victimes – ou leurs familles – sont invitées à conserver toutes les preuves (échanges de messages, relevés, justificatifs de transferts) et à déposer plainte. En France, la plateforme 17Cyber et le service Cybermalveillance.gouv.fr orientent vers les bons interlocuteurs (police, gendarmerie, services de signalement). En Belgique, Safeonweb et la police fédérale proposent des outils de prévention et de signalement spécifiques aux fraudes en ligne.

Une affaire emblématique du risque numérique pour les seniors L’arnaque au faux Pierre Garnier concentre plusieurs tendances lourdes : montée de la fraude en ligne, exploitation de la notoriété des célébrités, isolement d’une partie des seniors face au numérique. Au-delà du préjudice financier, c’est la rupture des liens familiaux et la perte de confiance qui marquent durablement les victimes.



Pour les autorités comme pour les associations de défense des consommateurs, l’enjeu est désormais double : renforcer l’éducation au numérique des publics fragiles – notamment les personnes âgées – et faire connaître les dispositifs d’alerte et d’accompagnement existants. Car tant que ces escroqueries resteront rentables, les brouteurs continueront à cibler celles et ceux qui, comme cette septuagénaire belge, ne demandent qu’à croire à une histoire d’amour.