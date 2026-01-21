Art de vivre Bandol : le soleil, la mer et ses vins ! Nichée au bord de la Méditerranée, Bandol c’est un petit port plein de charme, c’est une côte que l’on aime parcourir au soleil levant, c’est le circuit du Castellet à quelques kilomètres mais, c’est surtout un vignoble qui révèle de véritables pépites. Implanté principalement dans la périphérie du village du Castellet, au Beausset ou à Saint Cyr, l’appellation Bandol est une AOC ancienne qui a vu le jour en 1941.



L’AOC de Bandol, c’est aussi 65 domaines et 3 coopératives qui se partagent les quelques 1.600 hectares de son vignoble.



En toute logique géographique, le rosé est majoritaire dans la production de Bandol. Celle-ci s’établit à 75% devant le rouge à 20% et le blanc à 5% seulement. Le mourvèdre, le grenache et le cinsault s’approprient la production du rouge mais également du rosé.



Attention ! Vin du sud ne veut pas dire vin facile. Les Bandol rouges sont des vins élaborés par des vignerons qui recherchent l’excellence en priorité. A la différence des rosés, les Bandol rouge se boivent toute l’année et accompagnent sans complexes les plus beaux plats de la gastronomie française.



Ils sont notamment parfaits avec des gibiers. Les Bandol rouge s’affichent à des tarifs autour d’une vingtaine d’euros ce qui est tout à fait raisonnable pour des vins de qualité.



Loin d’être exhaustive, voici un court aperçu en trois flacons de ce que proposent les vignerons de Bandol. Il s’agit de vins de garde qui pourront être redécouverts avec plaisir dans dix ou quinze ans.

Domaine de Maubernard rouge 2020



Proposé à 23€, ce vin est en conversion vers l’agriculture biologique ; en résumé, il est cultivé avec des méthodes traditionnelles où l’on retrouve une fertilisation organique, une absence de désherbant et de pesticides.



Pour ce millésime, on retrouve 80% de mourvèdre, 15% de grenache et 5% de syrah. Vendanges manuelles tout comme le tri.



Avec une robe d’un rouge intense aux reflets de prune, il dégage un nez puissant aux arômes de cassis et de mûres. En bouche, les épices et les fruits noirs s’imposent en premier et laissent la place à des notes de réglisse. Les tanins délicats sont élégants.



Domaine de Maubernard 2020, 23€.





Château Val d’Arenc rouge 2022



Cultivé sur un sol argilo-calcaire de la colline du Beausset, le Val d’Arenc rouge est un vin biologique qui bénéficie de l’appellation « ecocert ». Il intègre 90% de mourvèdre et 10% de grenache. Les vendanges sont effectuées à la main.



Ce millésime 2022 offre une intensité extrême proche du cassis. Un fruit que l’on retrouve dans le nez mais aussi en bouche avec des touches de mûres et d’épices. Une bouche complexe aux tannins délicats. La longueur en bouche est pleine de fraîcheur.



Parfait pour de belles pièces de viandes grillées.



Château Val d’Arenc 2022, 25 € chez les cavistes et au domaine en direct.





Les Luquettes 2023



Produit sur le territoire de La Cadière d’Azur, le domaine Les Luquettes est caractérisé par un assemblage de mourvèdre et de grenache cultivé sur un sol argilo-calcaire avec des vignes anciennes de plus de cinquante ans.



Tout en n’affichant pas de label agriculture bio ou autres, le domaine Les Luquettes travaille en agriculture écologique sans désherbage, avec des fertilisations organiques et des rendements maitrisés de 39 hl/ha.



En dégustation, il offre une robe pourpre presque violette. Le nez de fruits noirs laisse monter des arômes épicés. Des notes que l’on retrouve en bouche avec une mâche tannique mais élégante.



Sa puissance en fait un vin parfait pour des plats épicés, de la venaison ou tout simplement une omelette aux truffes.



Domaine Les Luquettes rouge 2023, 20€ chez les cavistes ou au domaine www.les-luquettes .com.



Des vins de garde parfaits pour constituer la base d’une cave à un prix raisonnable.



Joël Chassaing-Cuvillier



« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » Proposé à 23€, ce vin est en conversion vers l’agriculture biologique ; en résumé, il est cultivé avec des méthodes traditionnelles où l’on retrouve une fertilisation organique, une absence de désherbant et de pesticides.Pour ce millésime, on retrouve 80% de mourvèdre, 15% de grenache et 5% de syrah. Vendanges manuelles tout comme le tri.Avec une robe d’un rouge intense aux reflets de prune, il dégage un nez puissant aux arômes de cassis et de mûres. En bouche, les épices et les fruits noirs s’imposent en premier et laissent la place à des notes de réglisse. Les tanins délicats sont élégants.Domaine de Maubernard 2020, 23€. [email protected] Cultivé sur un sol argilo-calcaire de la colline du Beausset, le Val d’Arenc rouge est un vin biologique qui bénéficie de l’appellation « ecocert ». Il intègre 90% de mourvèdre et 10% de grenache. Les vendanges sont effectuées à la main.Ce millésime 2022 offre une intensité extrême proche du cassis. Un fruit que l’on retrouve dans le nez mais aussi en bouche avec des touches de mûres et d’épices. Une bouche complexe aux tannins délicats. La longueur en bouche est pleine de fraîcheur.Parfait pour de belles pièces de viandes grillées.Château Val d’Arenc 2022, 25 € chez les cavistes et au domaine en direct. [email protected] Produit sur le territoire de La Cadière d’Azur, le domaine Les Luquettes est caractérisé par un assemblage de mourvèdre et de grenache cultivé sur un sol argilo-calcaire avec des vignes anciennes de plus de cinquante ans.Tout en n’affichant pas de label agriculture bio ou autres, le domaine Les Luquettes travaille en agriculture écologique sans désherbage, avec des fertilisations organiques et des rendements maitrisés de 39 hl/ha.En dégustation, il offre une robe pourpre presque violette. Le nez de fruits noirs laisse monter des arômes épicés. Des notes que l’on retrouve en bouche avec une mâche tannique mais élégante.Sa puissance en fait un vin parfait pour des plats épicés, de la venaison ou tout simplement une omelette aux truffes.Domaine Les Luquettes rouge 2023, 20€ chez les cavistes ou au domaine www.les-luquettes .com.Des vins de garde parfaits pour constituer la base d’une cave à un prix raisonnable.Joël Chassaing-Cuvillier« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération »

| Publié le 21/01/2026 à 01:42



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