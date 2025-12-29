Arnaques Arnaques bancaires : pourquoi les seniors s'en sortent souvent mieux que les jeunes Par Régis Mayer | Publié le 29/12/2025 à 06:00 | mis à jour le 31/12/2025 à 11:31 Contrairement aux idées reçues, les plus de 60 ans sont moins touchés par les fraudes bancaires que le reste de la population. Les chiffres officiels de juin 2025 révèlent des comportements exemplaires qui font toute la différence. Partager : W f X in @

Les seniors moins ciblés et moins victimes que la moyenne nationale Les préjugés ont la vie dure. On imagine souvent les personnes âgées comme des cibles faciles pour les escrocs du web. Les dernières données publiées par la Fédération bancaire française et la Banque de France en juin 2025 racontent une tout autre histoire.



Parmi les Français de 60 ans et plus, 44 % déclarent avoir été visés par une tentative d'arnaque aux données bancaires. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il est en réalité inférieur de 10 points à la moyenne nationale, qui s'établit à 54 %. Plus révélateur encore : seuls 9 % des seniors indiquent avoir été effectivement victimes d'une fraude, contre 11 % pour l'ensemble de la population.



Cette différence ne doit rien au hasard. Elle reflète des comportements de protection plus rigoureux, forgés par une méfiance saine envers les sollicitations non sollicitées et une relation de confiance avec leur établissement bancaire.

Des réflexes de protection supérieurs à la moyenne Le baromètre 2025 de la FBF, réalisé avec Harris Interactive, détaille les pratiques qui distinguent les plus de 60 ans. Les chiffres sont sans appel.



93 % des seniors ignorent systématiquement les appels d'origine inconnue ou inattendue, soit 5 points de plus que la moyenne des Français. Cette vigilance téléphonique constitue un premier rempart essentiel contre la fraude au faux conseiller bancaire, l'une des arnaques les plus répandues.



Côté mots de passe, 81 % des plus de 60 ans utilisent des combinaisons complexes, contre 77 % de la population générale. Ils sont également 79 % à consulter régulièrement les messages de sécurité envoyés par leur banque, un réflexe adopté par seulement 73 % des Français.



Autre comportement protecteur : les seniors limitent leur exposition en ligne. Seuls 14 % d'entre eux enregistrent leurs données bancaires sur des sites marchands, alors que 28 % des Français le font. Cette prudence réduit considérablement les risques en cas de piratage d'une plateforme.

Une réactivité exemplaire face aux tentatives de fraude Lorsqu'ils soupçonnent une sollicitation douteuse, les seniors adoptent le bon réflexe : ils contactent immédiatement leur banque. 81 % des plus de 60 ans appellent leur établissement en cas de doute, contre seulement 66 % pour l'ensemble des Français.



Cette réactivité fait toute la différence. Un appel rapide permet de bloquer une transaction suspecte, de signaler une tentative d'usurpation d'identité ou simplement de vérifier la légitimité d'une demande. Les conseillers bancaires disposent d'outils pour détecter les anomalies et protéger les comptes de leurs clients.



Paradoxalement, les seniors se perçoivent comme vulnérables : 82 % pensent que leur génération est davantage ciblée par les arnaques et 47 % estiment qu'ils savent moins bien se protéger que les jeunes. Les faits démontrent l'inverse.

Les règles d'or pour rester protégé jamais votre conseiller bancaire ne vous demandera un code, un mot de passe ou un identifiant. Il n'en a tout simplement pas besoin pour gérer votre compte.



Les bons réflexes à conserver :

Ne jamais communiquer ses codes bancaires par téléphone, SMS ou e-mail, même si l'interlocuteur prétend appeler de votre banque

Raccrocher en cas de doute et rappeler soi-même sa banque via le numéro habituel

Ne pas cliquer sur les liens reçus par SMS ou e-mail prétendant provenir d'un organisme officiel

Vérifier systématiquement l'adresse des sites avant de saisir des informations sensibles

Activer la double authentification sur ses comptes bancaires en ligne L'administration fiscale ne demande jamais de coordonnées bancaires par courriel. La Banque de France ne sollicite jamais la validation d'une opération. Ces rappels simples permettent de déjouer la grande majorité des tentatives de fraude. La campagne nationale lancée en juin 2025 par le ministère de l'Économie, la Banque de France et la FBF rappelle un principe fondamental :. Il n'en a tout simplement pas besoin pour gérer votre compte.Les bons réflexes à conserver :L'administration fiscale ne demande jamais de coordonnées bancaires par courriel. La Banque de France ne sollicite jamais la validation d'une opération. Ces rappels simples permettent de déjouer la grande majorité des tentatives de fraude.

Une vigilance à maintenir face aux nouvelles menaces Si les seniors affichent de meilleurs résultats que la moyenne, le risque demeure réel. La fraude par manipulation représente encore 179 millions d'euros au premier semestre 2024, même si ce montant a légèrement reculé de 2 % par rapport à l'année précédente.



L'intelligence artificielle générative inquiète particulièrement les autorités. Selon le baromètre FBF, 85 % des Français estiment que ces technologies pourraient favoriser des escroqueries plus sophistiquées. Les deepfakes vocaux permettent désormais de cloner une voix à partir de quelques secondes d'enregistrement, rendant les appels frauduleux plus crédibles.



Face à ces évolutions, la règle reste la même : ne jamais agir dans l'urgence. Un vrai conseiller bancaire ne mettra jamais la pression pour obtenir une validation immédiate. Prendre le temps de vérifier, c'est se donner les moyens de déjouer les pièges, aussi élaborés soient-ils.

Sources

- Banque de France, communiqué de presse « Fraudes aux moyens de paiement : les Français plus vigilants, mais le risque reste élevé », 18 juin 2025, https://www.banque-france.fr/fr/communiques-de-presse/fraudes-aux-moyens-de-paiement-les-francais-plus-vigilants-mais-le-risque-reste-eleve

- Fédération bancaire française, Baromètre « Les Français et la cybersécurité » - Vague 4, Toluna Harris Interactive, juin 2025

Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), statistiques de fraude 1er semestre 2024

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Arnaque au péage : c'est votre contrôle technique qui a donné votre n° d'immatriculation aux escrocs Arnaque au faux climatiseur : cinq marques, des publicités en masse, une même société