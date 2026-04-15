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Andropause après 50 ans : cette ménopause au masculin que votre médecin ne dépiste presque jamais

Si vous avez passé la cinquantaine, vous connaissez ces matins où la fatigue résiste au café. Où l'énergie flanche sans raison apparente. Les femmes ont la ménopause, les hommes ont son équivalent, mais presque personne n'en parle. Et surtout, presque aucun médecin ne le recherche spontanément lors de vos consultations.



Sommaire

Une pathologie que la plupart des hommes découvrent trop tard Pourquoi votre médecin passe à côté Les signaux que votre corps vous envoie Une prise de sang, et la réponse tombe Ce que vous pouvez obtenir de votre médecin dès la prochaine consultation

Une pathologie que la plupart des hommes découvrent trop tard Vous connaissez la ménopause. Tout le monde en parle, des magazines aux salles d'attente.



Or il existe un phénomène équivalent chez les hommes, et il porte un nom : andropause, ou plus exactement déficit androgénique lié à l'âge (DALA) dans le vocabulaire médical.



Le principe est simple : à partir de 30 ans, votre taux de testostérone baisse d'environ 1 % par an, selon l'Association française d'urologie. Ce déclin est lent, progressif, et ne concerne pas tous les hommes de la même façon.



Sauf que contrairement à la ménopause, l'andropause n'est ni brutale ni universelle. Vous pouvez perdre de la testostérone sans jamais ressentir le moindre symptôme.



Et c'est justement ce qui complique tout, car lorsque les symptômes arrivent, ni vous ni votre médecin ne pensez prioritairement à l'andropause.



D'après une vaste étude européenne (EMAS, publiée dans le New England Journal of Medicine), seuls 2 % des hommes de 40 à 79 ans présentent une andropause symptomatique.



Le reste de la population masculine vit avec, sans le savoir.

Pourquoi votre médecin passe à côté Il faut bien comprendre que le problème ne vient pas d'un manque de compétence mais plutôt d'un manque de réflexe.



En effet, si la ménopause fait l'objet d'un suivi gynécologique systématique, l'andropause, elle, n'apparaît dans aucun protocole de médecine générale en France.



Résultat : quand vous consultez pour de la fatigue ou des troubles de l'humeur après 50 ans, votre médecin pense au stress, à la dépression, parfois à la thyroïde. Le dosage de testostérone n'est tout simplement pas dans la liste des examens de routine.



Et comme les symptômes ressemblent à ceux du vieillissement ordinaire, nous passons tous à côté, patients comme praticiens.



Le Dr Marc Galiano, chirurgien urologue et andrologue à Paris, le confirme dans son ouvrage paru chez Flammarion en janvier 2026 : la majorité de ses patients ignoraient ce qu'était l'andropause avant leur première consultation. La plupart avaient attendu des années avant de pousser la porte d'un spécialiste.



Ainsi d'après UroFrance, si la prévalence de l'andropause atteint 10 % à 60 ans et 25 % à 80 ans, le sujet reste quasi invisible en consultation de médecine générale.

Les signaux que votre corps vous envoie



De fait, le tableau est plus large qu'un simple problème de libido. La fatigue persistante, la perte de masse musculaire, la prise de graisse abdominale, les troubles du sommeil, les baisses de moral inexpliquées, voire les bouffées de chaleur (oui, chez les hommes aussi) font partie du spectre.

À 50 ans ℹ️ Début possible 📊 Prévalence symptomatique Environ 5 % des hommes (UroFrance) ⚠️ Symptômes dominants Fatigue, baisse d'énergie, récupération plus lente À 60 ans ⚠️ Zone de vigilance 📊 Prévalence symptomatique 10 % des hommes (UroFrance) ⚠️ Symptômes dominants Troubles érectiles, baisse de libido, prise de poids abdominale, troubles de l'humeur À 70-80 ans 📈 Risque accru 📊 Prévalence symptomatique 15 % à 70 ans, 26 % à 80 ans (UroFrance) ⚠️ Symptômes dominants Perte de masse musculaire et osseuse, fatigue marquée, risque d'ostéoporose



Reste que le piège le plus fréquent, c'est la confusion avec la dépression. Les symptômes se recoupent largement, et sans prise de sang, votre médecin risque de vous prescrire un antidépresseur alors que le problème est hormonal. L'andropause ne se résume pas aux troubles de l'érection, même si c'est souvent le premier motif de consultation chez l'urologue. En réalité, la baisse de testostérone touche le corps tout entier, et ses manifestations débordent largement la sphère sexuelle.De fait, le tableau est plus large qu'un simple problème de libido. La fatigue persistante, la perte de, la prise de, les troubles du sommeil, les baisses de moral inexpliquées, voire les bouffées de chaleur (oui, chez les hommes aussi) font partie du spectre.Reste que le piège le plus fréquent, c'est la confusion avec la dépression. Les symptômes se recoupent largement, et sans prise de sang, votre médecin risque de vous prescrire un antidépresseur alors que le problème est hormonal.

Une prise de sang, et la réponse tombe dosage de la testostérone dans le sang, réalisé le matin à jeun (car le taux est naturellement plus élevé au réveil et baisse au fil de la journée). Si votre testostérone totale descend en dessous de 3,5 ng/mL, un déficit est suspecté, mais un second dosage est nécessaire pour confirmer le diagnostic.



Il existe même un outil d'auto-évaluation en amont, le questionnaire ADAM (pour Androgen Deficiency in Aging Men) : dix questions simples sur votre énergie, votre humeur, votre libido. Si vous répondez "oui" à la question sur la baisse de désir sexuel, ou à celle sur la perte d'énergie, ou encore à trois questions sur dix, le signal est clair : il est temps d'en parler à votre médecin.

Étape 1 📝 Auto-évaluation 📝 Questionnaire ADAM 10 questions simples — si oui à Q1 (libido) ou Q7 (énergie) ou à 3 questions → consulter Étape 2 🩺 Prise de sang 🩺 Dosage testostérone totale Le matin à jeun — seuil de suspicion : inférieur à 3,5 ng/mL Étape 3 ✅ Confirmation ✅ Second dosage + bilan complet 2e prise de sang de confirmation, dépistage prostate, bilan cardio et hépatique



Et c'est justement là que nous pouvons tous agir. Car le frein n'est pas médical, il est culturel.



Les femmes ont appris à parler de la ménopause ; pour les hommes, le sujet reste un tabou, surtout quand il touche à la sexualité et à l'image de la virilité. Le Dr Galiano le résume ainsi : parler d'andropause, pour beaucoup d'hommes, revient encore à parler de perte de virilité. Le diagnostic de l'andropause repose sur un geste accessible : undans le sang, réalisé le matin à jeun (car le taux est naturellement plus élevé au réveil et baisse au fil de la journée). Si votredescend en dessous de, un déficit est suspecté, mais unest nécessaire pour confirmer le diagnostic.Il existe même un outil d'auto-évaluation en amont, le(pour Androgen Deficiency in Aging Men) : dix questions simples sur votre énergie, votre humeur, votre libido. Si vous répondez "oui" à la question sur la baisse de désir sexuel, ou à celle sur la perte d'énergie, ou encore à trois questions sur dix, le signal est clair : il est temps d'en parler à votre médecin.Et c'est justement là que nous pouvons tous agir. Car le frein n'est pas médical, il est culturel.Les femmes ont appris à parler de la ménopause ; pour les hommes, le sujet reste un tabou, surtout quand il touche à la sexualité et à l'image de la virilité. Le Dr Galiano le résume ainsi : parler d'andropause, pour beaucoup d'hommes, revient encore à parler de perte de virilité.

Ce que vous pouvez obtenir de votre médecin dès la prochaine consultation traitement hormonal substitutif à base de testostérone peut être envisagé. Mieux encore : les effets sur l'énergie, l'humeur et la fonction érectile se font sentir en quelques semaines à quelques mois.

Gel cutané ✅ Quotidien ✅ Application Gel hydroalcoolique sur la peau, chaque jour — non remboursé Injections ✅ Périodique ✅ Administration Voie intramusculaire, toutes les 2 à 4 semaines selon le protocole Comprimés ✅ Oral ✅ Prise Voie orale, sous surveillance médicale stricte



Le traitement n'est pas anodin, toutefois. Avant toute prescription, votre médecin doit d'abord dépister le cancer de la prostate (premier cancer masculin en France, 60 000 nouveaux cas par an), vérifier le terrain cardiovasculaire et le système hépatique.



La surveillance est régulière, et le dosage du PSA fait partie du suivi.



En parallèle, l'hygiène de vie joue un rôle considérable. L'activité physique régulière, une alimentation riche en protéines et en zinc, un sommeil de qualité et la réduction du stress contribuent à maintenir un taux de testostérone plus stable, même sans traitement hormonal.



Fin de l'histoire ? Pas tout à fait : l'andropause est réversible en partie, ce qui la distingue encore de la ménopause.



Le premier geste est le plus simple : lors de votre prochaine consultation, demandez un dosage de testostérone. Votre médecin n'y pensera probablement pas tout seul.



Mais vous, maintenant, vous savez. Si le diagnostic est posé et que les symptômes altèrent votre quotidien, unà base de testostérone peut être envisagé. Mieux encore : les effets sur l'énergie, l'humeur et la fonction érectile se font sentir en quelques semaines à quelques mois.Le traitement n'est pas anodin, toutefois. Avant toute prescription, votre médecin doit d'abord dépister le(premier cancer masculin en France,), vérifier le terrain cardiovasculaire et le système hépatique.La surveillance est régulière, et le dosage du PSA fait partie du suivi.En parallèle, l'hygiène de vie joue un rôle considérable. L'activité physique régulière, une alimentation riche en protéines et en zinc, un sommeil de qualité et la réduction du stress contribuent à maintenir un taux de testostérone plus stable, même sans traitement hormonal.Fin de l'histoire ? Pas tout à fait : l'andropause est réversible en partie, ce qui la distingue encore de la ménopause.Le premier geste est le plus simple : lors de votre prochaine consultation, demandez un. Votre médecin n'y pensera probablement pas tout seul.Mais vous, maintenant, vous savez.

CE QU'IL FAUT RETENIR

L' andropause (ou déficit androgénique lié à l'âge) touche 10 à 25 % des hommes après 50 ans, mais seule une infime minorité est diagnostiquée.

(ou déficit androgénique lié à l'âge) touche 10 à 25 % des hommes après 50 ans, mais seule une infime minorité est diagnostiquée. Elle se manifeste par une fatigue persistante, des troubles de l'érection, une perte de masse musculaire, des troubles de l'humeur et parfois des bouffées de chaleur.

Un simple dosage de testostérone le matin à jeun suffit à poser le diagnostic (seuil : testostérone totale inférieure à 3,5 ng/mL).

le matin à jeun suffit à poser le diagnostic (seuil : testostérone totale inférieure à 3,5 ng/mL). Un traitement hormonal substitutif existe (gel, injections, comprimés), sous surveillance médicale stricte incluant un dépistage du cancer de la prostate.

existe (gel, injections, comprimés), sous surveillance médicale stricte incluant un dépistage du cancer de la prostate. L'activité physique, l'alimentation et le sommeil peuvent à eux seuls améliorer sensiblement les symptômes.

Sources :

- Santé.fr, « L'andropause est-elle une ménopause au masculin ? », septembre 2025

- Association française d'urologie (AFU / UroFrance), données de prévalence

- Questionsexualite.fr (Santé publique France), « Tout savoir sur l'andropause »

- Dr Marc Galiano, Andropause, éditions Flammarion, janvier 2026

- Vidal.fr, « Andropause : mythe ou réalité ? », janvier 2025

Pour aller plus loin :



- Santé intime après 50 ans : les solutions thérapeutiques innovantes pour retrouver harmonie et plaisir