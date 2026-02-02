Actualité Médicale Alzheimer : pourquoi votre cerveau brouille vos souvenirs pendant le sommeil Par Fabrice Crozier | Publié le 02/02/2026 à 12:54 Une étude sur modèle animal publiée ce jeudi 29 janvier 2026 dans la revue Current Biology observe que le cerveau touché par Alzheimer continue de « rejouer » les expériences récentes pendant le repos, mais de façon désordonnée. Les chercheurs de l'University College London (UCL) rapportent une association entre ce dysfonctionnement et les troubles de la mémoire, sans établir de lien de cause à effet direct. Une piste qui pourrait, à terme, aider au diagnostic précoce de la maladie, dont souffrent plus d'un million de Français.

Ce qu'il faut retenir

Le cerveau « rejoue » normalement nos expériences récentes pendant le repos pour les ancrer dans la mémoire. Dans un modèle animal d'Alzheimer, ce processus est désorganisé. Les chercheurs de l'UCL ont observé que la rediffusion cérébrale n'est pas absente chez les souris Alzheimer : elle a lieu aussi souvent, mais les signaux sont brouillés. Cette perturbation est associée à une instabilité des neurones de la mémoire et à de moins bonnes performances dans les tests d'orientation. Les chercheurs explorent une piste via l'acétylcholine, un messager chimique déjà ciblé par des traitements existants contre Alzheimer. Cette découverte pourrait aider à développer de nouveaux outils de diagnostic précoce, avant que les dégâts cérébraux ne soient trop étendus.

Quand le cerveau « rejoue » les souvenirs : un mécanisme essentiel perturbé



C'est précisément ce mécanisme que des chercheurs de l'University College London (UCL, université de Londres) ont étudié. jeudi 29 janvier 2026 dans la revue scientifique Current Biology, apporte un éclairage nouveau sur la façon dont Alzheimer perturbe la mémoire. Et la conclusion est surprenante : le cerveau malade n'arrête pas de rejouer les souvenirs. Il les rejoue mal.



Pour comprendre cette découverte, il faut d'abord s'intéresser aux « cellules de lieu ». Ces neurones, découverts par le Pr John O'Keefe (Prix Nobel de médecine, UCL), s'activent chacun lorsque l'on se trouve à un endroit précis. Lorsqu'on se déplace, ces cellules s'activent les unes après les autres, dans un ordre précis. Plus tard, pendant le repos, elles se réactivent normalement dans le même ordre, aidant ainsi le cerveau à Quand nous nous reposons ou dormons, notre cerveau ne s'éteint pas. Au contraire, il « rediffuse » les expériences de la journée, un peu comme un magnétoscope qui rembobine et rejoue les événements vécus. Ce processus, que les scientifiques appellent le « replay hippocampique », se déroule dans l'hippocampe, une petite zone du cerveau qui gère la mémoire et l'orientation dans l'espace.C'est précisément ce mécanisme que des chercheurs de l'University College London (UCL, université de Londres) ont étudié. Leur étude , publiée cedans la revue scientifique, apporte un éclairage nouveau sur la façon dont Alzheimer perturbe la mémoire. Et la conclusion est surprenante : le cerveau malade n'arrête pas de rejouer les souvenirs. Il les rejoue mal.Pour comprendre cette découverte, il faut d'abord s'intéresser aux « cellules de lieu ». Ces neurones, découverts par le Pr John O'Keefe (Prix Nobel de médecine, UCL), s'activent chacun lorsque l'on se trouve à un endroit précis. Lorsqu'on se déplace, ces cellules s'activent les unes après les autres, dans un ordre précis. Plus tard, pendant le repos, elles se réactivent normalement dans le même ordre, aidant ainsi le cerveau à stocker durablement le souvenir

Ce que les chercheurs de l'UCL ont découvert chez les souris Pour mener cette étude, les chercheurs ont travaillé avec des souris génétiquement modifiées pour développer les plaques amyloïdes caractéristiques d'Alzheimer. Ces protéines toxiques s'accumulent dans le cerveau et sont responsables de la détérioration progressive des fonctions cognitives.



Grâce à des électrodes spécialisées, les scientifiques ont pu surveiller simultanément environ 100 cellules de lieu dans l'hippocampe de chaque souris, pendant qu'elles exploraient un labyrinthe, puis pendant leurs phases de repos.



Le Dr Sarah Shipley, co-autrice de l'étude (UCL Cell & Developmental Biology), résume la démarche : les chercheurs voulaient comprendre comment le fonctionnement des cellules cérébrales évolue à mesure que la maladie progresse, afin d'identifier ce qui provoque les symptômes.



Le résultat est inattendu. Chez les souris malades, la « rediffusion » des souvenirs se produit aussi souvent que chez les souris saines. Mais sa structure interne est profondément altérée. Au lieu de reproduire fidèlement l'ordre dans lequel les cellules se sont activées pendant l'exploration, les signaux sont brouillés, désorganisés. Les chercheurs ont également observé que les cellules de lieu des souris malades devenaient instables au fil du temps : elles cessaient de représenter les mêmes endroits de manière fiable, en particulier après les phases de repos, c'est-à-dire précisément au moment où la rediffusion aurait dû renforcer ces représentations.

Des conséquences visibles sur la mémoire et l'orientation



Le Pr Caswell Barry, co-auteur de l'étude, souligne un point essentiel : la rediffusion cérébrale ne s'arrête pas dans le cerveau malade. Elle perd sa cohérence. Le cerveau continue d'essayer de consolider les souvenirs, mais le processus lui-même est défaillant.



Cette observation est associée à un cercle vicieux. La rediffusion désordonnée est liée à l'instabilité croissante des cellules de lieu. Et plus ces cellules deviennent instables, moins les souvenirs parviennent à se fixer durablement. C'est comme si le cerveau tentait d'enregistrer un film, mais que la bande s'emmêlait à chaque lecture : au lieu de renforcer le souvenir, chaque « rediffusion » l'altère un peu plus.

🧠 Cerveau sain 🔄 Rediffusion pendant le repos Organisée et structurée 📍 Cellules de lieu Stables (codent les mêmes endroits) 🧩 Résultat sur la mémoire Souvenirs consolidés durablement 🧠 Cerveau Alzheimer (modèle animal) 🔄 Rediffusion pendant le repos (association) Aussi fréquente, mais désorganisée 📍 Cellules de lieu (association) Instables (changent de « carte ») 🧩 Résultat observé sur la mémoire Souvenirs mal fixés, oublis fréquents Cette perturbation a des effets concrets et mesurables. Les souris atteintes obtenaient de moins bons résultats dans le labyrinthe. Elles revisitaient fréquemment des chemins déjà empruntés et semblaient incapables de se souvenir des endroits déjà explorés. Ce comportement rappelle un symptôme bien connu chez les personnes atteintes d'Alzheimer : la difficulté à s'orienter dans des environnements pourtant familiers.Le Pr Caswell Barry, co-auteur de l'étude, souligne un point essentiel : la rediffusion cérébrale ne s'arrête pas dans le cerveau malade. Elle perd sa cohérence. Le cerveau continue d'essayer de consolider les souvenirs, mais le processus lui-même est défaillant.Cette observation est associée à un cercle vicieux. La rediffusion désordonnée est liée à l'instabilité croissante des cellules de lieu. Et plus ces cellules deviennent instables, moins les souvenirs parviennent à se fixer durablement. C'est comme si le cerveau tentait d'enregistrer un film, mais que la bande s'emmêlait à chaque lecture : au lieu de renforcer le souvenir, chaque « rediffusion » l'altère un peu plus.

Vers un diagnostic plus précoce et de meilleurs traitements ?



La première concerne le diagnostic précoce. Si des anomalies dans la rediffusion cérébrale apparaissent tôt dans l'évolution de la maladie, il serait envisageable de développer de nouveaux tests capables de repérer ces signaux avant que les dégâts cérébraux ne soient trop étendus. Un enjeu majeur quand on sait qu'en France, un malade sur deux ignore qu'il est atteint, selon l'Inserm.



La seconde piste concerne les traitements. Le Pr Barry indique que son équipe explore désormais la possibilité de manipuler la rediffusion cérébrale par l'intermédiaire de l'acétylcholine, un messager chimique du cerveau essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Or, cette molécule est déjà la cible des médicaments « anticholinestérasiques » — le donépézil, la rivastigmine et la galantamine — prescrits depuis plus de vingt ans contre les symptômes d'Alzheimer, même s'ils ont été déremboursés en France depuis août 2018.



En comprenant mieux comment le processus de rediffusion se dérègle, les chercheurs espèrent rendre les traitements ciblant l'acétylcholine plus efficaces. Un espoir pour les 1,2 à 1,4 million de Français touchés par la



Important : cette étude a été menée sur des souris, pas sur des êtres humains. Si les résultats sont prometteurs, ils doivent encore être confirmés par des recherches complémentaires chez l'homme avant de déboucher sur des applications cliniques. Au-delà de la compréhension de la maladie, cette découverte ouvre deux pistes concrètes.La première concerne le. Si des anomalies dans la rediffusion cérébrale apparaissent tôt dans l'évolution de la maladie, il serait envisageable de développer de nouveaux tests capables de repérer ces signaux avant que les dégâts cérébraux ne soient trop étendus. Un enjeu majeur quand on sait qu'en France,, selon l'Inserm.La seconde piste concerne les. Le Pr Barry indique que son équipe explore désormais la possibilité de manipuler la rediffusion cérébrale par l'intermédiaire de l'acétylcholine, un messager chimique du cerveau essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Or, cette molécule est déjà la cible des médicaments « anticholinestérasiques » — le donépézil, la rivastigmine et la galantamine — prescrits depuis plus de vingt ans contre les symptômes d'Alzheimer, même s'ils ont été déremboursés en France depuis août 2018.En comprenant mieux comment le processus de rediffusion se dérègle, les chercheurs espèrent rendre les traitements ciblant l'acétylcholine plus efficaces. Un espoir pour lestouchés par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée , et pour les millions de proches aidants qui les accompagnent au quotidien.cette étude a été menée sur des souris, pas sur des êtres humains. Si les résultats sont prometteurs, ils doivent encore être confirmés par des recherches complémentaires chez l'homme avant de déboucher sur des applications cliniques.

Sources :

- University College London (UCL), communiqué de presse, 29 janvier 2026

- ScienceDaily, 1er février 2026

- Shipley S., Abrate M.P., Hayman R., Chan D., Barry C., « Disrupted hippocampal replay is associated with reduced offline map stabilization in an Alzheimer's mouse model », Current Biology, 2026 (DOI : 10.1016/j.cub.2025.12.061)

- Inserm, dossier « Maladie d'Alzheimer »

- France Alzheimer, « Prévalence de la maladie d'Alzheimer : 1,4 million de personnes malades en 2025 », septembre 2025





La rédaction vous conseille < > Genou : cette opération que 100 000 Français subissent chaque année pourrait empirer leur arthrose Alzheimer : la France a déremboursé ce médicament en 2018, mais une découverte récente peut tout changer