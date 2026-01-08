Alzheimer : l'erreur qui prive des milliers de familles d'une aide gratuite à domicile

L'intervention d'une ESA permet de ralentir la perte d'autonomie du malade et de retarder l'entrée en EHPAD. Selon France Alzheimer, les équipes aident la personne à « rester actrice de ce qu'elle peut encore faire » en stimulant ses capacités cognitives, motrices et de communication.



Pour l'aidant, le bénéfice est tout aussi concret : conseils personnalisés, repères pour accompagner la maladie au quotidien, prévention de l'épuisement. Un enjeu majeur quand on sait que 60 % des aidants reconnaissent risquer de devenir maltraitants au fil des années, selon un sondage BVA Xsight.



Sans cette aide, les familles se retrouvent seules face à la maladie, avec un coût humain et financier considérable. Le coût global de la prise en charge des démences en France est estimé à 32 milliards d'euros par an, dont 14 milliards pour l'aide non rémunérée des proches.