Alzheimer : l'erreur qui prive des milliers de familles d'une aide gratuite à domicile

Un dispositif gratuit qui reste dans l'ombre
Les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) existent depuis 2008. Elles interviennent directement au domicile des malades pour les aider à maintenir leurs capacités et soulager leurs proches. Le problème : ce dispositif n'est presque jamais proposé spontanément lors du diagnostic.
Concrètement, une ESA permet de bénéficier de 12 à 15 séances réparties sur trois mois, animées par des ergothérapeutes, psychomotriciens et assistants de soins en gérontologie. Ces professionnels évaluent la situation à domicile, proposent des activités adaptées et peuvent recommander des aménagements du logement.
Le plus surprenant : cette prestation est intégralement prise en charge par l'Assurance maladie. Aucune avance de frais pour la famille. Et pourtant, selon une étude de la Fondation Recherche Alzheimer, 4 à 8 proches aidants sur 10 ignorent les aides financières auxquelles ils ont droit.
Concrètement, une ESA permet de bénéficier de 12 à 15 séances réparties sur trois mois, animées par des ergothérapeutes, psychomotriciens et assistants de soins en gérontologie. Ces professionnels évaluent la situation à domicile, proposent des activités adaptées et peuvent recommander des aménagements du logement.
Le plus surprenant : cette prestation est intégralement prise en charge par l'Assurance maladie. Aucune avance de frais pour la famille. Et pourtant, selon une étude de la Fondation Recherche Alzheimer, 4 à 8 proches aidants sur 10 ignorent les aides financières auxquelles ils ont droit.
Êtes-vous concerné ?
Le dispositif s'adresse aux personnes qui remplissent ces critères :
Les chiffres sont éloquents : 3 malades d'Alzheimer sur 4 vivent chez eux, et la moitié d'entre eux sans conjoint ni enfant à domicile. En France, 1,4 million de personnes sont atteintes de la maladie, et plus de 3,5 millions sont directement concernées si l'on compte les proches aidants.
Autre réalité méconnue : seulement 35 % des malades seraient diagnostiqués. Beaucoup de familles affrontent donc la maladie sans accompagnement adapté, faute d'avoir été orientées vers les bons dispositifs.
- Avoir reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée
- Être à un stade léger ou modéré de la maladie
- Vivre à domicile
- Conserver une mobilité et des capacités d'attention suffisantes
Autre réalité méconnue : seulement 35 % des malades seraient diagnostiqués. Beaucoup de familles affrontent donc la maladie sans accompagnement adapté, faute d'avoir été orientées vers les bons dispositifs.
Ce que vous perdez en ignorant ce dispositif
L'intervention d'une ESA permet de ralentir la perte d'autonomie du malade et de retarder l'entrée en EHPAD. Selon France Alzheimer, les équipes aident la personne à « rester actrice de ce qu'elle peut encore faire » en stimulant ses capacités cognitives, motrices et de communication.
Pour l'aidant, le bénéfice est tout aussi concret : conseils personnalisés, repères pour accompagner la maladie au quotidien, prévention de l'épuisement. Un enjeu majeur quand on sait que 60 % des aidants reconnaissent risquer de devenir maltraitants au fil des années, selon un sondage BVA Xsight.
Sans cette aide, les familles se retrouvent seules face à la maladie, avec un coût humain et financier considérable. Le coût global de la prise en charge des démences en France est estimé à 32 milliards d'euros par an, dont 14 milliards pour l'aide non rémunérée des proches.
Pour l'aidant, le bénéfice est tout aussi concret : conseils personnalisés, repères pour accompagner la maladie au quotidien, prévention de l'épuisement. Un enjeu majeur quand on sait que 60 % des aidants reconnaissent risquer de devenir maltraitants au fil des années, selon un sondage BVA Xsight.
Sans cette aide, les familles se retrouvent seules face à la maladie, avec un coût humain et financier considérable. Le coût global de la prise en charge des démences en France est estimé à 32 milliards d'euros par an, dont 14 milliards pour l'aide non rémunérée des proches.
Comment bénéficier de cette aide dès maintenant
La démarche est simple mais nécessite une prescription médicale. Voici les étapes à suivre :
1. Demandez une prescription à votre médecin traitant, neurologue ou gériatre. Si le dispositif n'a pas été proposé lors du diagnostic, vous êtes en droit de le solliciter.
2. Trouvez l'ESA proche de chez vous en consultant l'annuaire des services autonomie à domicile sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr (filtre « Équipe spécialisée Alzheimer ») ou en contactant le CLIC de votre département.
3. Bénéficiez de l'accompagnement : un ergothérapeute ou psychomotricien réalise d'abord un bilan à domicile, puis les séances sont mises en place. L'accompagnement peut être renouvelé chaque année.
Si la démarche vous semble difficile, France Alzheimer peut vous aider à identifier l'ESA la plus proche et à préparer la demande auprès du médecin traitant.
Bonne nouvelle : la loi de financement de la Sécurité sociale 2026, adoptée le 16 décembre 2025, prévoit le doublement du nombre d'ESA sur le territoire et leur élargissement aux autres maladies neurodégénératives. Une mesure attendue pour améliorer l'accès à ce dispositif trop longtemps resté confidentiel.
1. Demandez une prescription à votre médecin traitant, neurologue ou gériatre. Si le dispositif n'a pas été proposé lors du diagnostic, vous êtes en droit de le solliciter.
2. Trouvez l'ESA proche de chez vous en consultant l'annuaire des services autonomie à domicile sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr (filtre « Équipe spécialisée Alzheimer ») ou en contactant le CLIC de votre département.
3. Bénéficiez de l'accompagnement : un ergothérapeute ou psychomotricien réalise d'abord un bilan à domicile, puis les séances sont mises en place. L'accompagnement peut être renouvelé chaque année.
Si la démarche vous semble difficile, France Alzheimer peut vous aider à identifier l'ESA la plus proche et à préparer la demande auprès du médecin traitant.
Bonne nouvelle : la loi de financement de la Sécurité sociale 2026, adoptée le 16 décembre 2025, prévoit le doublement du nombre d'ESA sur le territoire et leur élargissement aux autres maladies neurodégénératives. Une mesure attendue pour améliorer l'accès à ce dispositif trop longtemps resté confidentiel.
Sources :
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026
- France Alzheimer, septembre 2025
- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, 16 décembre 2025
- Fondation Recherche Alzheimer / BVA Xsight, 2023
- Pour-les-personnes-agees.gouv.fr, janvier 2026
- France Alzheimer, septembre 2025
- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, 16 décembre 2025
- Fondation Recherche Alzheimer / BVA Xsight, 2023