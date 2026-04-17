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Alzheimer : cette étude Inserm change ce que vous devriez mettre dans votre assiette

À Nantes, dans une cour d'hôpital, un laboratoire fait dialoguer gastro-entérologues et chercheurs autour d'un pari scientifique étrange. Et si la maladie d'Alzheimer commençait non pas dans le cerveau, mais dans l'intestin ? Les résultats publiés en mars 2026 dans Mol Psychiatry renversent le dogme, et ils pointent droit vers votre assiette.



Ce que l'équipe nantaise vient de démontrer Le laboratoire TENS (unité 1235 Inserm/Nantes Université) a suivi pendant des mois des souris génétiquement prédisposées à la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs cherchaient à savoir si la bêta-amyloïde, cette protéine toxique qui encrasse les neurones, pouvait apparaître ailleurs que dans le cerveau.



Le verdict est net. Les dépôts de bêta-amyloïde commencent à s'accumuler dans l'intestin des animaux dès le deuxième mois de vie, alors que les pertes de mémoire ne surviennent qu'au sixième mois.



Soit quatre mois d'avance pour l'intestin sur le cerveau.



Or le même phénomène a été retrouvé dans des biopsies intestinales humaines issues de patients atteints d'Alzheimer. La zone la plus précocement touchée : le côlon.

Le mécanisme : l'intestin parle au cerveau, pas l'inverse Pour comprendre pourquoi cette découverte change tout, il faut abandonner l'idée que l'intestin est un simple tuyau digestif. Les chercheurs parlent désormais d'axe intestin-cerveau, deux organes reliés en permanence par le nerf vague et par des signaux chimiques.



Dans l'étude nantaise, l'amyloïdose intestinale s'accompagne d'une perte de connexions nerveuses locales dans le système nerveux entérique, d'une inflammation chronique et de troubles digestifs. Autrement dit, le désordre part d'en bas, monte, et finit par atteindre le cortex.



Cette séquence biologique pose une question qui concerne tout le monde. Si l'intestin tire le signal d'alarme avec quatre mois d'avance chez la souris, peut-on agir à ce niveau-là pour ralentir le processus ?



La réponse que l'équipe Cissé donne est prudente mais très concrète, et elle se joue dans un acide gras au nom presque banal.

Le butyrate, l'acide gras qui pourrait tout changer fermentant les fibres alimentaires que vous avalez, celles qui ne sont pas digérées en amont.



Dans l'expérience nantaise, les chercheurs ont supplémenté les souris Alzheimer avec du butyrate à un stade précoce de la maladie. Le résultat est spectaculaire.



L'accumulation de bêta-amyloïde dans l'intestin a été empêchée, les connexions neuronales locales ont été préservées et l'inflammation a reculé. Moustapha Cissé, chercheur Inserm qui pilote l'équipe, parle désormais de biomarqueurs intestinaux pour prédire et diagnostiquer Alzheimer très précocement.



Quels sont les aliments que votre côlon transforme en butyrate ? La recherche scientifique a identifié plusieurs familles, et la plupart sont déjà dans les rayons du marché.

Légumineuses ✅ Champion fibres ✅ Aliments Lentilles, pois chiches, haricots rouges, fèves 📈 Atout Fibres solubles + amidon résistant = production butyrate maximale Légumes racines et fibreux ✅ Quotidien ✅ Aliments Artichaut, asperge, poireau, oignon, ail, topinambour, panais 📈 Atout Inuline et pectine, prébiotiques naturels des bonnes bactéries Féculents et fruits ℹ️ Spécifiques ℹ️ Aliments Flocons d'avoine, banane verte, pomme de terre cuite puis refroidie 📈 Atout Amidon résistant, nourriture directe des bactéries productrices Aliments fermentés ℹ️ Appoint ℹ️ Aliments Yaourt, kéfir, choucroute crue, miso, légumes lactofermentés 📈 Atout Apport direct de bactéries qui enrichissent le microbiote Le butyrate est un acide gras à chaîne courte. Les bonnes bactéries de votre côlon le fabriquent enque vous avalez, celles qui ne sont pas digérées en amont.Dans l'expérience nantaise, les chercheurs ont supplémenté les souris Alzheimer avec du butyrate à un stade précoce de la maladie. Le résultat est spectaculaire.L'accumulation de bêta-amyloïde dans l'intestin a été, les connexions neuronales locales ont été préservées et l'inflammation a reculé. Moustapha Cissé, chercheur Inserm qui pilote l'équipe, parle désormais depour prédire et diagnostiquer Alzheimer très précocement.Quels sont les aliments que votre côlon transforme en butyrate ? La recherche scientifique a identifié plusieurs familles, et la plupart sont déjà dans les rayons du marché.

La France mange beaucoup moins de fibres qu'il y a 50 ans Le problème est simple à formuler. Les fibres sont la matière première du butyrate, et les Français en consomment en moyenne bien moins que ce que l'ANSES recommande, soit 25 à 30 grammes par jour pour un adulte.



La faute revient à la place prise par les aliments ultra-transformés dans nos assiettes depuis quarante ans. Le pain blanc a largement supplanté le pain complet, les légumineuses sont devenues l'exception quand elles étaient le quotidien de nos grands-parents.



Résultat mécanique : le microbiote intestinal s'appauvrit, les bactéries productrices de butyrate diminuent, et la muqueuse intestinale perd sa principale source d'énergie. Or le butyrate fournit à lui seul jusqu'à 70 % de l'énergie des cellules du côlon, que les chercheurs appellent colonocytes.



L'enjeu dépasse la seule question du transit. L'union France Alzheimer estime à 1,4 million le nombre de personnes atteintes de la maladie ou de pathologies apparentées en France en 2025, avec une projection à 2,2 millions en 2050.



Remettre des fibres dans l'assiette, ce n'est donc pas seulement une affaire digestive. C'est nourrir un écosystème qui protège l'intestin, et, si l'hypothèse nantaise se confirme, le cerveau avec lui.

Ce que la science sait, ce qu'elle ne sait pas encore



Les prochains travaux du laboratoire TENS visent précisément à tester le butyrate à des stades plus avancés de la maladie, pour voir s'il permet d'inverser les symptômes intestinaux et cérébraux. L'équipe espère aussi identifier des biomarqueurs intestinaux pour diagnostiquer Alzheimer très précocement.



Ce que l'on sait déjà avec certitude : une alimentation riche en fibres variées nourrit un microbiote diversifié, qui produit davantage de butyrate, qui à son tour soutient la barrière intestinale et freine l'inflammation. Chaque maillon de la chaîne est documenté.



Ce que l'on ne sait pas encore : si cela suffit à retarder l'apparition d'Alzheimer chez l'homme, ni de combien d'années. La réponse viendra d'études épidémiologiques de grande ampleur.



En attendant, l'équipe Cissé rejoint une famille de recherches internationales qui pointent toutes dans la même direction. Le régime méditerranéen, celui que recommande depuis longtemps le professeur Harry Sokol de l'AP-HP, coche la plupart des cases : fruits et légumes, légumineuses, poisson, aliments fermentés, zéro ultra-transformé.

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Alzheimer : une étude révèle que 6 patients sur 10 retrouvent la mémoire avant de mourir La prudence reste de mise, et les chercheurs eux-mêmes la réclament. L'étude nantaise a été menée sur un modèle murin, c'est-à-dire sur des souris génétiquement prédisposées, pas encore sur l'homme malade.Les prochains travaux du laboratoire TENS visent précisément à tester le butyrate à des stades plus avancés de la maladie, pour voir s'il permet d'inverser les symptômes intestinaux et cérébraux. L'équipe espère aussi identifier despour diagnostiquer Alzheimer très précocement.Ce que l'on sait déjà avec certitude : une alimentation riche en fibres variées nourrit un microbiote diversifié, qui produit davantage de butyrate, qui à son tour soutient la barrière intestinale et freine l'inflammation. Chaque maillon de la chaîne est documenté.Ce que l'on ne sait pas encore : si cela suffit à retarder l'apparition d'Alzheimer chez l'homme, ni de combien d'années. La réponse viendra d'études épidémiologiques de grande ampleur.En attendant, l'équipe Cissé rejoint une famille de recherches internationales qui pointent toutes dans la même direction. Le régime méditerranéen, celui que recommande depuis longtemps le professeur Harry Sokol de l'AP-HP, coche la plupart des cases : fruits et légumes, légumineuses, poisson, aliments fermentés, zéro ultra-transformé.

Ce qu'il faut retenir

Une étude Inserm publiée le 5 mars 2026 dans Mol Psychiatry montre que l'intestin de souris Alzheimer s'abîme quatre mois avant que la mémoire flanche.

que la mémoire flanche. Le côlon humain a été identifié comme la zone touchée le plus précocement par les dépôts de bêta-amyloïde chez les patients malades.

La supplémentation en butyrate , un acide gras produit par la fermentation des fibres, a protégé les souris de l'amyloïdose intestinale et de l'inflammation.

, un acide gras produit par la fermentation des fibres, a protégé les souris de l'amyloïdose intestinale et de l'inflammation. Les fibres alimentaires qui nourrissent ce butyrate : légumineuses , artichaut, asperge, poireau, oignon, ail, flocons d'avoine, pomme de terre refroidie, aliments fermentés.

, artichaut, asperge, poireau, oignon, ail, flocons d'avoine, pomme de terre refroidie, aliments fermentés. L'ANSES recommande 25 à 30 grammes de fibres par jour ; la plupart des Français en consomment beaucoup moins.

Sources :

- Inserm, actualité du 16 avril 2026 : "Alzheimer : traiter le système gastrointestinal pourrait ralentir l'évolution de la maladie"

- Brossaud R. et coll., "The short-chain fatty acid butyrate prevents gut-brain amyloid-β pathology and neuroinflammation in an Alzheimer mouse model", Molecular Psychiatry, 5 mars 2026 (DOI : 10.1038/s41380-026-03522-6)

- France Alzheimer, communiqué du 13 mars 2025 sur la prévalence

- Santé publique France, surveillance épidémiologique des maladies neurodégénératives

- Fondation Médéric Alzheimer, chiffres clés 2024

Pour aller plus loin :



- Alzheimer : une étude révèle que 6 patients sur 10 retrouvent la mémoire avant de mourir