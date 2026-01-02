Retraite

Agirc-Arrco : votre virement du 2 janvier vient de tomber, voici comment vérifier si vous avez perdu de l'argent

C'est le jour J pour les 13 millions de retraités du privé. Le premier versement Agirc-Arrco de 2026 arrive sur les comptes ce jeudi 2 janvier. Mais attention : certains vont découvrir une mauvaise surprise en consultant leur relevé bancaire.



Pourquoi votre pension nette peut être inférieure à celle de décembre Si vous êtes affilié au régime Agirc-Arrco, vous recevez ce jeudi 2 janvier 2026 votre premier virement de l'année. Et pour de nombreux retraités, le montant affiché sur le compte bancaire risque d'être inférieur à celui du mois dernier.



La raison n'a rien à voir avec une erreur de la caisse de retraite. Chaque année, l'Agirc-Arrco recalcule automatiquement le taux de prélèvements sociaux appliqué à votre pension. Ce taux est déterminé par l'administration fiscale à partir de trois éléments : votre revenu fiscal de référence, votre nombre de parts et votre lieu de résidence.



Si votre situation fiscale a évolué en 2024, vous pouvez basculer dans une tranche supérieure de CSG. Et comme la pension brute Agirc-Arrco est gelée cette année (aucune revalorisation prévue jusqu'en novembre 2026), vous subissez une double peine : pas de hausse côté brut, et plus de prélèvements côté net.

Les trois scénarios possibles sur votre relevé

Scénario 1 : votre pension nette baisse. Votre taux de prélèvements sociaux a augmenté pour 2026. Cela signifie que votre revenu fiscal de référence a progressé ou que votre nombre de parts a diminué (départ d'un enfant du foyer, veuvage…). Vous observerez immédiatement une diminution du montant versé.

Votre taux de prélèvements sociaux a augmenté pour 2026. Cela signifie que votre revenu fiscal de référence a progressé ou que votre nombre de parts a diminué (départ d'un enfant du foyer, veuvage…). Vous observerez immédiatement une diminution du montant versé. Scénario 2 : votre pension reste identique. Votre situation fiscale n'a pas changé. Mais avec le gel de la revalorisation, vous ne gagnez rien face à l'inflation.

Votre situation fiscale n'a pas changé. Mais avec le gel de la revalorisation, vous ne gagnez rien face à l'inflation. Scénario 3 : votre pension nette augmente. Votre taux de prélèvements a baissé, par exemple suite à une diminution de vos revenus ou un mariage. Dans ce cas, le montant net versé progresse dès janvier. Dans sa communication officielle du 15 décembre 2025, l'Agirc-Arrco a détaillé les trois situations que les retraités peuvent rencontrer dès ce 2 janvier.

Comment vérifier votre situation en 5 minutes



Comparez ensuite avec votre avis d'imposition 2025 (portant sur vos revenus 2024). Le taux de CSG dépend de votre revenu fiscal de référence. Les prélèvements sociaux peuvent atteindre jusqu'à 10,1 % de votre pension brute, répartis ainsi :

CSG : 8,3 %, 6,6 % ou 3,8 % selon votre situation

CRDS : 0,5 %

CASA : 0,3 %

Assurance maladie : jusqu'à 1 % Si vous constatez une erreur, contactez votre caisse de retraite complémentaire ou l'Agirc-Arrco au 0 970 660 660 (appel non surtaxé). Pour savoir si vous êtes concerné par une baisse, connectez-vous à votre espace personnel sur le site agirc-arrco.fr . Vous y trouverez le détail de votre pension brute, des prélèvements appliqués et du montant net versé.Comparez ensuite avec votre avis d'imposition 2025 (portant sur vos revenus 2024). Le taux de CSG dépend de votre revenu fiscal de référence. Les prélèvements sociaux peuvent atteindre jusqu'àde votre pension brute, répartis ainsi :Si vous constatez une erreur, contactez votre caisse de retraite complémentaire ou l'Agirc-Arrco au(appel non surtaxé).

Ce que vous pouvez faire si votre pension a baissé Le recalcul des prélèvements est automatique. L'Agirc-Arrco applique le taux transmis par la Direction générale des finances publiques, sans marge de manœuvre.



Toutefois, si votre situation a changé en 2025 (baisse de revenus, nouveau mariage, décès du conjoint), vous pouvez demander une révision de votre taux auprès de votre caisse. Le nouveau taux sera alors recalculé et appliqué sur les prochains versements.



En cas de difficultés financières liées à cette baisse, l'Agirc-Arrco propose une aide sociale ponctuelle pour les retraités en situation de précarité. Renseignez-vous auprès de votre caisse ou sur votre espace personnel.



Prochain rendez-vous : le versement du 3 février 2026. D'ici là, surveillez votre relevé bancaire et n'hésitez pas à contacter un conseiller en cas de doute.

Sources

- Agirc-Arrco, En 2026, hausse ou baisse des prélèvements sociaux sur votre retraite ?, 15 décembre 2025

- Service-public.fr, Pensions de retraite de base : quelle revalorisation au 1er janvier 2026, 24 décembre 2025

- Instruction interministérielle DSS/3A/DB/6BRS/2025/174 du 15 décembre 2025