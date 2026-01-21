Retraite Agirc-Arrco : l'alerte sur ce contrôle qui bloque des milliers de pensions L'Agirc-Arrco intensifie ses contrôles d'existence et de situation, et des milliers de retraités voient leur pension suspendue faute de réponse. Un courrier ignoré ou une erreur de mise à jour, et le versement s'arrête sans préavis.

Un contrôle massif qui peut tout faire basculer Depuis 2025, l'Agirc-Arrco a enclenché une opération de vérification sans précédent. 400 000 retraités percevant une pension complémentaire et vivant à l'étranger vont être contrôlés d'ici 2031. L'objectif affiché : lutter contre la fraude aux pensions, estimée à 60 millions d'euros par an selon la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV).



Le mécanisme est redoutable. Les retraités concernés reçoivent une convocation de leur banque locale, partenaire de l'Agirc-Arrco. Ils doivent se présenter physiquement en agence avec leur pièce d'identité en cours de validité, un certificat de vie et parfois leur acte de naissance original. Sans réponse dans les délais, la pension est automatiquement suspendue.



Le problème, c'est que beaucoup de retraités ne prennent pas cette convocation au sérieux, ou la confondent avec une arnaque. Résultat : selon les chiffres de la Cour des comptes tirés des expérimentations menées entre 2020 et 2023, 40% des retraités convoqués ne se présentent pas dans les délais impartis.

Qui est vraiment concerné par ce contrôle ? Contrairement à ce que certains titres alarmistes laissent entendre, ce contrôle ne concerne pas tous les retraités français. Il vise exclusivement les bénéficiaires d'une pension Agirc-Arrco résidant à l'étranger, principalement dans une dizaine de pays identifiés comme prioritaires.



Les pays les plus concernés sont l'Algérie (où 60 000 retraités sont contrôlés chaque année), le Maroc, la Tunisie, la Turquie, mais aussi le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, le Royaume-Uni et Israël. Ces pays concentrent 77% des retraités français expatriés.



Sont particulièrement ciblés les bénéficiaires d'une pension de droit direct de plus de 75 ans dont le numéro de Sécurité sociale n'est pas certifié, ainsi que les titulaires d'une pension de réversion. Si vous vivez en France et percevez une retraite Agirc-Arrco, vous n'êtes pas concerné par ce dispositif spécifique de convocation bancaire.

Combien pouvez-vous perdre : les chiffres qui font froid dans le dos

40% Suspension ⚠️ Retraités ne se présentant pas Pension suspendue automatiquement ⏱️ Délai pour régulariser Plusieurs semaines à plusieurs mois 25% Suppression définitive ❌ Retraités introuvables Pension supprimée définitivement 💶 Perte estimée Plusieurs centaines d'euros/mois



La Cour des comptes estime que les fraudes au décès non déclaré coûtent entre 40 et 80 millions d'euros par an pour la seule Algérie, et environ 12 millions d'euros pour le Maroc. Ces chiffres justifient, aux yeux des autorités, la mise en place de ce dispositif strict. Les résultats des expérimentations menées par la Cour des comptes sont édifiants et révèlent l'ampleur du problème.La Cour des comptes estime que les fraudes au décès non déclaré coûtent entrepour la seule Algérie, et environpour le Maroc. Ces chiffres justifient, aux yeux des autorités, la mise en place de ce dispositif strict.

Les 3 erreurs fatales à ne surtout pas commettre



Erreur n°1 : Ignorer la convocation en pensant à une arnaque

Beaucoup de retraités reçoivent cette lettre de leur banque et la jettent, persuadés qu'il s'agit d'une tentative de fraude. Or, une convocation authentique comporte le logo Agirc-Arrco, un numéro de dossier et des coordonnées vérifiables. En cas de doute, appelez directement votre agence bancaire avec le numéro habituel.



Erreur n°2 : Dépasser le délai de réponse

Selon le site officiel de l'Agirc-Arrco, sans réponse sous 45 jours, le paiement de votre retraite risque d'être suspendu. Certains dispositifs accordent jusqu'à 3 mois, mais ne jouez pas avec les délais. Dès réception de la convocation, agissez immédiatement.



Erreur n°3 : Ne pas utiliser l'application biométrique

L'Agirc-Arrco a déployé l'application gratuite « Mon certificat de vie » qui permet de valider votre existence par reconnaissance faciale depuis votre smartphone, sans vous déplacer. Cette solution est acceptée pour tous les régimes de retraite français. À noter : Pour éviter de perdre votre pension complémentaire, voici les trois pièges dans lesquels tombent la majorité des retraités sanctionnés.Beaucoup de retraités reçoivent cette lettre de leur banque et la jettent, persuadés qu'il s'agit d'une tentative de fraude. Or, une convocation authentique comporte le logo Agirc-Arrco, un numéro de dossier et des coordonnées vérifiables. En cas de doute, appelez directement votre agence bancaire avec le numéro habituel.Selon le site officiel de l'Agirc-Arrco,, le paiement de votre retraite risque d'être suspendu. Certains dispositifs accordent jusqu'à 3 mois, mais ne jouez pas avec les délais. Dès réception de la convocation, agissez immédiatement.L'Agirc-Arrco a déployé l'application gratuitequi permet de valider votre existence par reconnaissance faciale depuis votre smartphone, sans vous déplacer. Cette solution est acceptée pour tous les régimes de retraite français. À noter : à partir du 1er janvier 2028, la preuve d'existence par biométrie deviendra obligatoire

Ce qu'il faut retenir pour protéger votre pension



En cas de suspension de votre pension, contactez immédiatement le 0970 660 660 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. La régularisation est possible avec effet rétroactif, mais elle nécessite des démarches parfois longues. Mieux vaut prévenir que guérir.



Pour plus d'informations sur le contrôle de vos droits, consultez Si vous êtes retraité Agirc-Arrco et vivez à l'étranger, la vigilance est de mise. Vérifiez régulièrement votre boîte aux lettres et votre espace personnel sur le site de l'Agirc-Arrco. Mettez à jour vos coordonnées postales et bancaires. Et surtout, ne laissez jamais une convocation sans réponse.En cas de suspension de votre pension, contactez immédiatement le(appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. La régularisation est possible avec effet rétroactif, mais elle nécessite des démarches parfois longues. Mieux vaut prévenir que guérir.Pour plus d'informations sur le contrôle de vos droits, consultez la page officielle de l'Agirc-Arrco sur la persistance des droits

Sources :

- Cour des comptes, rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale, mai 2025

- Agirc-Arrco, site officiel, janvier 2026

- Service-public.fr, certificat de vie, septembre 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 21/01/2026 à 14:43 | mis à jour le 02/02/2026 à 17:44



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