Argent et patrimoine 3 règles d'or en décembre 2025 pour donner de l'argent à Noël sans payer d'impôts Par Fabrice Crozier | Publié le 17/12/2025 à 16:51 À l'approche des fêtes de fin d'année, de nombreux retraités souhaitent glisser un chèque ou des billets sous le sapin pour leurs petits-enfants. Mais attention : entre le présent d'usage et le don manuel taxable, la frontière est parfois mince aux yeux de l'administration fiscale. Voici comment gâter vos proches en toute légalité et sans déclaration fastidieuse. Partager : W f X in @

Le présent d'usage : la solution de liberté pour les fêtes de fin d'année La question revient chaque année au mois de décembre dans les familles françaises : peut-on donner 50, 100 ou même 1 000 euros à ses proches sans que le fisc ne s'en mêle ? La réponse réside dans une notion juridique précise inscrite dans le Code civil (article 852) : le présent d'usage.



Contrairement au don manuel classique, le présent d'usage n'est pas considéré comme une donation officielle. Cela signifie qu'il n'est pas rapportable à la succession et, surtout, qu'il est totalement exonéré de droits de mutation. Pour les seniors, c'est l'outil idéal pour soutenir le pouvoir d'achat des jeunes générations sans entamer les abattements fiscaux légaux.



Cependant, pour que cette somme soit qualifiée de "cadeau" et non de "don", elle doit répondre à deux critères cumulatifs stricts. Le premier est le caractère exceptionnel de l'événement. Noël, un anniversaire, une réussite à un examen ou un mariage sont des occasions parfaitement valables. Le second critère, plus subjectif, concerne la proportionnalité du montant par rapport à votre fortune et à vos revenus habituels.

Quel montant maximum pouvez-vous donner sans déclaration aux impôts ? C'est ici que le doute s'installe souvent. Il n'existe pas de plafond chiffré unique dans la loi française pour définir un présent d'usage. L'administration fiscale et la jurisprudence analysent chaque situation au cas par cas. L'article 852 du Code civil précise simplement que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.



Pour un retraité percevant une pension confortable et disposant d'un patrimoine mobilier solide, un cadeau de 2 000 euros peut être considéré comme un présent d'usage. Pour un autre foyer plus modeste, la même somme pourrait être requalifiée en don manuel. En règle générale, la jurisprudence administrative admet souvent qu'un cadeau représentant entre 1 % et 2 % de votre patrimoine ou de vos revenus annuels ne soulèvera aucune difficulté avec le fisc.



Il est donc essentiel de garder à l'esprit que ce qui compte est votre train de vie. Si le chèque de Noël n'entraîne pas un appauvrissement significatif de votre patrimoine, il reste dans la sphère privée. En revanche, si vous vous démunissez d'une part importante de vos économies pour aider un petit-enfant à financer un premier achat immobilier, la prudence recommande de passer par une déclaration de don manuel officielle.

Les risques de la requalification fiscale pour les héritiers requalification en don manuel. Si l'administration fiscale estime que le montant versé est disproportionné, elle exigera le paiement de droits de donation, assortis d'intérêts de retard.



Mais le risque est également civil au moment de la succession. Un présent d'usage n'est jamais pris en compte lors du calcul de la "part de réserve" de vos héritiers. À l'inverse, un don manuel non déclaré doit être "rapporté" à la succession. Cela signifie que si vous avez été beaucoup plus généreux avec un enfant qu'avec un autre sous couvert de cadeaux de Noël excessifs, cela pourrait créer des tensions, voire des litiges judiciaires entre vos héritiers après votre départ.



Pour sécuriser vos transmissions de fin d'année, voici les bonnes pratiques recommandées :

Mentionnez l'occasion sur le libellé de votre virement bancaire (ex : "Noël 2025" ou "Anniversaire Lucie").

sur le libellé de votre virement bancaire (ex : "Noël 2025" ou "Anniversaire Lucie"). Conservez une trace de vos revenus au moment du don pour prouver la proportionnalité.

de vos revenus au moment du don pour prouver la proportionnalité. Évitez les versements trop réguliers tous les mois, qui pourraient être assimilés à une pension alimentaire ou une rente déguisée. Pourquoi est-il si important de bien distinguer ces deux notions ? Le risque principal en cas de contrôle est la. Si l'administration fiscale estime que le montant versé est disproportionné, elle exigera le paiement de droits de donation, assortis d'intérêts de retard.Mais le risque est également civil au moment de la succession. Un présent d'usage n'est jamais pris en compte lors du calcul de la "part de réserve" de vos héritiers. À l'inverse, un don manuel non déclaré doit être "rapporté" à la succession. Cela signifie que si vous avez été beaucoup plus généreux avec un enfant qu'avec un autre sous couvert de cadeaux de Noël excessifs, cela pourrait créer des tensions, voire des litiges judiciaires entre vos héritiers après votre départ.Pour sécuriser vos transmissions de fin d'année, voici les bonnes pratiques recommandées :

Don familial de sommes d'argent : l'alternative fiscale de l'article 790 G don familial de sommes d'argent (dispositif "Sarkozy").



Selon le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP), chaque parent ou grand-parent peut donner jusqu'à 31 865 euros tous les 15 ans à chaque enfant, petit-enfant (ou arrière-petit-enfant), en totale exonération d'impôts. Ce plafond s'ajoute aux abattements classiques de 100 000 euros par enfant.



Pour en bénéficier, deux conditions doivent être remplies :

Le donateur doit avoir moins de 80 ans au jour du don.

Le bénéficiaire doit être majeur (ou émancipé). Ce don doit impérativement être déclaré à l'administration fiscale dans le mois qui suit le versement, via le formulaire n°2735, même si aucun impôt n'est dû. C'est une excellente stratégie pour transmettre son patrimoine de son vivant tout en profitant de l'esprit de Noël pour aider ses proches à concrétiser leurs projets de vie. Si vous souhaitez donner une somme plus importante que ce que permet le présent d'usage (par exemple 10 000 ou 20 000 euros), sachez qu'il existe un dispositif spécifique très avantageux pour les seniors de moins de 80 ans : le(dispositif "Sarkozy").Selon le, chaque parent ou grand-parent peut donner jusqu'àtous les 15 ans à chaque enfant, petit-enfant (ou arrière-petit-enfant), en totale exonération d'impôts. Ce plafond s'ajoute aux abattements classiques de 100 000 euros par enfant.Pour en bénéficier, deux conditions doivent être remplies :Ce don doit impérativement être déclaré à l'administration fiscale dans le mois qui suit le versement, via le formulaire n°2735, même si aucun impôt n'est dû. C'est une excellente stratégie pour transmettre son patrimoine de son vivant tout en profitant de l'esprit de Noël pour aider ses proches à concrétiser leurs projets de vie.

Sources : - Code civil, article 852 : Définition et régime juridique du présent d'usage (consultable sur Légifrance). - Code général des impôts, article 790 G : Exonération des dons familiaux de sommes d'argent. - BOFiP-Impôts (BOI-ENR-DMTG-20-20-20) : Précisions de l'administration fiscale sur la distinction entre présent d'usage et don manuel. - Service-Public.fr : Guide pratique sur la déclaration des dons manuels et les plafonds d'abattement.

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