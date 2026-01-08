EHPAD et Résidences Seniors

250 millions pour les EHPAD : le calcul qui inquiète les directeurs d'établissement

Le gouvernement annonce 250 millions d'euros pour recruter 4 500 professionnels en EHPAD. Mais un calcul simple révèle les limites de ce plan : répartis sur 7 500 établissements, cela représente moins d'un poste supplémentaire par structure. Décryptage.



Le mécanisme derrière les chiffres L'annonce semble généreuse : 250 millions d'euros pour recruter 4 500 professionnels en EHPAD. Mais rapporté au nombre d'établissements, le résultat est moins spectaculaire.



La France compte environ 7 500 EHPAD. Si l'on répartit les 4 500 postes de manière égale, chaque structure bénéficierait de 0,6 poste supplémentaire. En termes de budget, cela représente environ 33 300 euros par établissement pour l'année, soit à peine le coût d'un demi-poste d'aide-soignant charges comprises.



Ce calcul théorique ne tient pas compte de la répartition réelle, qui sera décidée par les Agences régionales de santé selon les besoins locaux. Certains établissements recevront plus, d'autres moins, voire rien.

Pourquoi les directeurs restent sceptiques Les professionnels du secteur accueillent cette mesure avec prudence. La Fédération hospitalière de France (FHF) rappelle que 77 % des EHPAD publics sont déjà en déficit. Le Synerpa, qui représente les EHPAD privés, estime que le secteur devra recruter 400 000 professionnels d'ici 2030 pour faire face au vieillissement de la population et aux départs à la retraite.



Face à ces besoins colossaux, les 4 500 postes de 2026 apparaissent comme une goutte d'eau. D'autant que le taux de postes vacants atteint déjà 15 % dans le secteur, et que 50 % du personnel subit un turnover permanent selon le Synerpa.

Ce que cela signifie pour votre proche en EHPAD Concrètement, les familles ne doivent pas s'attendre à une transformation immédiate de la prise en charge. Le ratio d'encadrement actuel, de 3,7 soignants pour 10 résidents, n'augmentera que marginalement avec ce plan.



À titre de comparaison, l'objectif gouvernemental de 50 000 recrutements d'ici 2030 permettrait d'atteindre un ratio de 4,5 soignants pour 10 résidents. Mais à raison de 4 500 postes par an, il faudrait plus de 11 ans pour atteindre cet objectif, soit bien au-delà de 2030.



Les familles peuvent toutefois bénéficier d'une amélioration si leur établissement fait partie des priorités régionales.

Comment vérifier la situation de votre EHPAD

Consulter la note de l'établissement sur Qualiscope , le site de la Haute Autorité de santé qui publie les évaluations depuis septembre 2025

, le site de la Haute Autorité de santé qui publie les évaluations depuis septembre 2025 Demander au directeur le taux d'encadrement actuel et les recrutements prévus

actuel et les recrutements prévus Vérifier si l'établissement fait partie des priorités de l'ARS de votre région

de votre région Participer au conseil de vie sociale pour suivre l'évolution des effectifs Ces démarches permettent d'avoir une vision réaliste de ce que les familles peuvent attendre de ce plan de recrutement. Plusieurs actions permettent aux familles de s'informer sur la situation réelle de l'établissement de leur proche :Ces démarches permettent d'avoir une vision réaliste de ce que les familles peuvent attendre de ce plan de recrutement.

Sources :

- LFSS 2026, Vie-publique.fr, janvier 2026

- Fédération hospitalière de France (FHF), enquête financière 2023

- Synerpa, enquête satisfaction juin 2025

- Rapport du Sénat sur la situation des EHPAD, 2023