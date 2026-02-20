17 millions de retraités, 255 € d'épargne par mois en moyenne mais 0 € pour les plus modestes : les disparités qui amputent le pouvoir d'achat des seniors

Ce qu'il faut retenir
- Les retraités épargnent 255 € par mois en moyenne, mais les 20 % les plus modestes ne mettent que 30 € de côté, voire rien du tout
- Le taux d'épargne varie de 10 % à 35 % selon l'ancien métier — un ancien cadre épargne 7 800 € par an, un ancien employé s'endette
- 82 % des Français sont désormais défiants sur le rendement de leur épargne, contre 33 % un an plus tôt
- 46 % des détenteurs ont fermé ou cessé d'alimenter leur Livret A depuis la baisse du taux à 1,5 %
- Les femmes retraitées perçoivent une pension inférieure de 38 % à celle des hommes, ce qui creuse encore l'écart d'épargne