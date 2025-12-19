Actualité Médicale 12 soins et médicaments : la liste noire des déremboursements au 1er janvier 2026 Par Fabrice Crozier | Publié le 19/12/2025 à 09:07 Alors que le budget de la Sécurité sociale pour 2026 vient d'être définitivement adopté, les retraités se retrouvent en première ligne face à de nouvelles mesures d'économies. Entre la baisse du taux de prise en charge de certains médicaments courants et l'augmentation des franchises médicales, SeniorActu fait le point complet sur ce qui ne sera plus, ou moins bien, remboursé dès le 1er janvier prochain. Un coup de rabot qui nécessite une vigilance accrue sur vos contrats de mutuelle. Partager : W f X in @

Un budget de la Sécurité sociale sous le signe de l'austérité Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, dont les textes officiels ont été publiés au Journal Officiel, confirme une tendance lourde : le transfert d’une partie de la charge de santé vers les ménages et leurs complémentaires. Pour les seniors, qui consomment en moyenne trois fois plus de soins que les actifs, l'impact financier est immédiat.



Cette année, le gouvernement a choisi de cibler plusieurs catégories de produits de santé dont le service médical rendu est jugé « modéré » ou « faible », mais qui restent pourtant essentiels pour le confort de vie au quotidien. L’objectif affiché par le ministère de la Santé est d’économiser plus de 1,2 milliard d’euros sur le poste des produits de santé.



SeniorActu a décortiqué les décrets pour vous lister les principaux changements. Il ne s'agit pas seulement d'une baisse de remboursement, mais parfois d'un arrêt total de la prise en charge par l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), laissant le reste à charge intégralement à votre mutuelle ou à votre poche.

La liste des 12 catégories de soins et médicaments impactés Dès le 1er janvier 2026, la liste des produits de santé subissant une modification de leur prise en charge s'allonge. Voici les 12 points de friction identifiés par nos experts :



1. Les médicaments à vignette bleue : Le taux de remboursement passe de 30 % à 15 % pour une série de traitements contre les troubles circulatoires mineurs.



2. Les veinotoniques : Souvent utilisés par les seniors pour l'insuffisance veineuse, ces traitements ne seront plus du tout pris en charge par le régime obligatoire.



3. Certains antalgiques de niveau 1 : Plusieurs références de paracétamol associé à des adjuvants voient leur prix limite de vente modifié, entraînant un reste à charge plus élevé.



4. Le transport sanitaire : La participation forfaitaire pour les trajets en ambulance ou VSL augmente de deux euros par trajet.



5. Les dispositifs de pansements spécifiques : Les pansements hydrocolloïdes pour les plaies chroniques subissent une baisse de base de remboursement de 10 %.



6. Les solutions de lavage nasal : Les sprays à base d'eau de mer prescrits en post-opératoire ou pour les sinusites chroniques sortent définitivement de la liste des produits remboursables.



7. Certains compléments nutritionnels oraux : Les critères d'attribution pour les seniors dénutris deviennent plus restrictifs, limitant la prise en charge aux cas de pathologie lourde.



8. La biologie préventive : Certains examens de sang de routine non liés à une ALD (Affection Longue Durée) voient leur ticket modérateur augmenter.



9. Le matériel d'aide à la marche : Les cannes et déambulateurs d'entrée de gamme subissent une révision de leur prix de base de remboursement.



10. Les soins dentaires prothétiques : Le panier "100 % Santé" est maintenu, mais les tarifs des prothèses hors panier subissent une hausse mécanique liée aux taxes sur les matériaux.



11. Les médicaments de l'homéopathie : Déjà peu remboursés, ils quittent totalement le circuit de la prescription prise en charge.



12. Les franchises médicales : Le montant déduit de chaque boîte de médicaments passe de 0,50 € à 1,00 €, doublant ainsi ce prélèvement invisible sur vos remboursements.

Quel impact sur votre reste à charge réel ? L'inquiétude majeure pour les retraités réside dans l'effet cumulé de ces mesures. Selon les simulations basées sur les données de l'INSEE concernant la consommation de soins des 65 ans et plus, le reste à charge annuel pourrait augmenter en moyenne de 180 à 250 euros par personne dès 2026.



Pour les personnes souffrant de pathologies chroniques mais n'étant pas encore reconnues en ALD, la facture pourrait s'avérer encore plus salée. Il est important de noter que si l'Assurance Maladie se désengage, les mutuelles santé sont mécaniquement sollicitées. Cependant, cela se traduit inévitablement par une hausse des cotisations des complémentaires santé, déjà annoncée entre 6 % et 9 % pour l'année à venir.



SeniorActu vous conseille donc de vérifier attentivement votre "tableau de garanties" reçu en cette fin d'année. Si votre contrat est de type "solidaire et responsable", il doit couvrir le ticket modérateur, mais pas forcément les dépassements d'honoraires ni les produits totalement sortis de la liste des médicaments remboursables (les fameux produits "hors liste").

Les solutions pour protéger votre pouvoir d'achat santé Face à ces déremboursements, il existe des leviers pour limiter la casse. Le premier réflexe doit être de favoriser systématiquement les médicaments génériques. Bien que la mesure de substitution soit déjà largement entrée dans les mœurs, certains médicaments de marque conservent des prix de vente libres bien supérieurs au tarif de référence. En refusant le générique, vous vous exposez à un reste à charge qui ne sera jamais remboursé par votre mutuelle.



Ensuite, profitez pleinement des dispositifs 100 % Santé en optique, dentaire et audiologie. Ce dispositif reste le meilleur rempart contre les dépenses imprévues pour les seniors. Pour les soins dentaires par exemple, exigez toujours un devis mentionnant l'alternative sans reste à charge avant de valider tout soin prothétique.



Enfin, n'hésitez pas à solliciter une révision de votre contrat de mutuelle. Parfois, une garantie légèrement supérieure en pharmacie peut compenser largement les hausses de prix des médicaments. Les contrats spécifiques "Seniors" proposés par certains organismes intègrent désormais des forfaits pour les médicaments dits "de confort" qui ne sont plus pris en charge par la Sécurité sociale.

Sources :

- Journal Officiel (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026)

- Service-Public.fr (Franchises et participations forfaitaires)

- Ameli.fr (Base de remboursement des produits de santé)

- INSEE (Consommation de soins et de biens médicaux par âge)

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Alzheimer : la propagation de la maladie entre les neurones quasi stoppée chez la souris Rajeunissement cellulaire : ces trois gènes qu'un premier patient vient de recevoir