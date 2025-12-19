Argent et patrimoine 10 ans d'historique : le nouveau contrôle des comptes bancaires qui va bloquer les successions en 2026 ! Par Fabrice Crozier | Publié le 19/12/2025 à 08:27 C'est une révolution silencieuse qui va bouleverser la transmission des patrimoines familiaux. Dès le 1er janvier 2026, l'administration fiscale déploie de nouveaux algorithmes de contrôle croisant les données du fichier FICOBA avec les historiques bancaires sur une décennie. L'objectif ? Traquer les "donations déguisées" et les retraits d'espèces inexpliqués effectués par les seniors avant leur décès. Pour les héritiers, le risque de redressement fiscal devient une menace réelle, capable d'engloutir une part importante de l'héritage. SeniorActu vous révèle comment le fisc va désormais "scanner" vos comptes et quelles sont les précautions à prendre pour protéger votre famille d'une enquête administrative dévastatrice. Partager : W f X in @

FICOBA 3.0 : quand l'intelligence artificielle scrute vos virements Le temps où le fisc se contentait de vérifier le solde au jour du décès est définitivement révolu. Selon les dernières directives de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) entre dans une nouvelle phase de performance technologique en 2026.



Désormais, lors de l'ouverture d'une succession, les logiciels de l'administration ne se limitent plus à recenser les comptes ouverts. Ils ont la capacité de remonter l'historique des flux financiers sur une période allant jusqu'à 10 ans pour les cas suspectés de fraude. L'article L. 135 ZC du Livre des Procédures Fiscales encadre ce droit de regard élargi, permettant aux agents du fisc de détecter des anomalies entre le train de vie déclaré et les mouvements bancaires réels.



Pour les seniors, cela signifie que chaque virement important vers un enfant, chaque retrait d'espèces massif non justifié ou chaque virement "cadeau" non déclaré peut être requalifié en donation déguisée. Le fisc considère en effet que si l'argent a quitté le patrimoine du défunt sans déclaration officielle de don manuel, il doit être réintégré dans l'actif successoral taxable. En 2026, la transparence totale devient la règle, et l'oubli, même de bonne foi, peut coûter très cher aux héritiers. Senioractu alerte sur cette surveillance automatisée qui transforme chaque retraité en un contribuable sous haute surveillance numérique.

Retraits d'espèces : le piège des 50 000 euros disparus



Or, le Code général des impôts (CGI) stipule que toute diminution inexpliquée du patrimoine dans les mois ou années précédant le décès fait l'objet d'une présomption de dissimulation. En 2026, si le fisc constate qu'un retraité a retiré, par exemple, 50 000 euros sur deux ans sans que ces sommes ne correspondent à des dépenses de santé ou de vie courante justifiables (EHPAD, travaux), il pourra exiger des héritiers qu'ils prouvent l'utilisation de ces fonds.



Les points de vigilance pour les familles sont les suivants :

La traçabilité des dépenses : Conservez les factures importantes pour justifier les sorties d'argent importantes.

: Conservez les factures importantes pour justifier les sorties d'argent importantes. Le risque de redressement : Si la preuve n'est pas apportée, le fisc applique les droits de mutation à titre gratuit au taux plein, majorés de pénalités de 40 % pour manquement délibéré.

: Si la preuve n'est pas apportée, le fisc applique les droits de mutation à titre gratuit au taux plein, majorés de pénalités de 40 % pour manquement délibéré. La solidarité des héritiers : Tous les enfants peuvent être tenus responsables du paiement des droits sur les sommes "disparues". Selon les rapports de la Cour des Comptes, la fraude aux successions via les espèces représente un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'État. En 2026, les contrôles ciblent prioritairement les successions dont l'actif immobilier est important mais dont les comptes bancaires semblent anormalement vides. La vigilance de la DGFiP est désormais totale sur ce que les agents appellent le "vidage de comptes de fin de vie". C'est le scénario catastrophe qui guette de nombreuses familles en 2026. De nombreux seniors, par méfiance envers le système bancaire ou par volonté d'aider leurs proches discrètement, retirent régulièrement des sommes en espèces.Or, lestipule que toute diminution inexpliquée du patrimoine dans les mois ou années précédant le décès fait l'objet d'une présomption de dissimulation. En 2026, si le fisc constate qu'un retraité a retiré, par exemple, 50 000 euros sur deux ans sans que ces sommes ne correspondent à des dépenses de santé ou de vie courante justifiables (EHPAD, travaux), il pourra exiger des héritiers qu'ils prouvent l'utilisation de ces fonds.Les points de vigilance pour les familles sont les suivants :Selon les rapports de la, la fraude aux successions via les espèces représente un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'État. En 2026, les contrôles ciblent prioritairement les successions dont l'actif immobilier est important mais dont les comptes bancaires semblent anormalement vides. La vigilance de laest désormais totale sur ce que les agents appellent le "vidage de comptes de fin de vie".

Le croisement des fichiers : quand la banque doit "dénoncer" Loi de Lutte contre la Fraude, les banques ont l'obligation de signaler tout mouvement de fonds suspect via le dispositif TRACFIN, mais elles doivent aussi répondre instantanément aux demandes d'information des services fiscaux lors d'un décès.



Ce n'est plus le notaire qui transmet les informations au fisc, c'est le fisc qui vérifie les informations du notaire grâce au fichier FICOBA. Si un compte caché à l'étranger ou un contrat d'assurance-vie non déclaré apparaît dans les radars, la sanction est immédiate.



Il est important de noter que :

Les coffres-forts : L'ouverture d'un coffre-fort après un décès est désormais systématiquement signalée au fisc.

: L'ouverture d'un coffre-fort après un décès est désormais systématiquement signalée au fisc. Les procurations bancaires : L'utilisation d'une procuration par un enfant pour vider le compte d'un parent mourant est détectée en quelques secondes par les algorithmes de contrôle.

: L'utilisation d'une procuration par un enfant pour vider le compte d'un parent mourant est détectée en quelques secondes par les algorithmes de contrôle. Les comptes joints : La règle de la "moitié du solde" est scrutée pour vérifier que le conjoint n'a pas alimenté le compte avec des fonds propres du défunt juste avant le décès. Pour les retraités, la seule protection efficace en 2026 est la déclaration systématique. Comme le rappelle le portail service-public.fr, il est préférable de déclarer un don manuel de 10 000 euros et d'utiliser son abattement fiscal plutôt que de laisser une trace de virement inexpliquée qui bloquera la succession pendant des mois. SeniorActu vous conseille de faire le point avec votre banquier dès le premier trimestre 2026 pour vous assurer que l'intitulé de vos comptes et vos bénéficiaires sont parfaitement en règle. En 2026, la collaboration entre les établissements bancaires et l'administration fiscale atteint un niveau de précision inégalé. En vertu des dispositions de la, les banques ont l'obligation de signaler tout mouvement de fonds suspect via le dispositif, mais elles doivent aussi répondre instantanément aux demandes d'information des services fiscaux lors d'un décès.Ce n'est plus le notaire qui transmet les informations au fisc, c'est le fisc qui vérifie les informations du notaire grâce au fichier FICOBA. Si un compte caché à l'étranger ou un contrat d'assurance-vie non déclaré apparaît dans les radars, la sanction est immédiate.Il est important de noter que :Pour les retraités, la seule protection efficace en 2026 est la. Comme le rappelle le portail, il est préférable de déclarer un don manuel de 10 000 euros et d'utiliser son abattement fiscal plutôt que de laisser une trace de virement inexpliquée qui bloquera la succession pendant des mois.vous conseille de faire le point avec votre banquier dès le premier trimestre 2026 pour vous assurer que l'intitulé de vos comptes et vos bénéficiaires sont parfaitement en règle.

Assurance-vie : la fin de l'opacité sur les bénéficiaires Longtemps considérée comme le "coffre-fort secret" des familles, l'assurance-vie perd de sa superbe en matière de discrétion fiscale. En 2026, le fichier FICOVIE, qui recense tous les contrats d'assurance-vie de plus de 7 500 euros, est totalement interconnecté avec les services de contrôle des successions.



L'administration fiscale peut désormais vérifier en temps réel si les primes versées après 70 ans respectent le plafond de 30 500 euros fixé par l'article 757 B du Code général des impôts. Mais le contrôle va plus loin : le fisc s'assure que les sommes versées ne sont pas des "primes manifestement exagérées" au regard de la fortune du défunt.



Cette notion juridique de prime exagérée permet au fisc de réintégrer l'assurance-vie dans la succession classique et de la taxer à 20 %, 40 % ou même 60 % au lieu de l'abattement de 152 500 euros habituel. Pour un retraité de 2026, il n'est plus possible d'utiliser l'assurance-vie pour vider ses comptes bancaires à la hâte avant un décès prévisible. Les dates des versements sont comparées à l'état de santé du défunt, et tout versement massif en phase terminale de maladie est considéré comme une fraude à la loi. La transparence exigée par la CNIL et les autorités européennes de régulation financière impose une traçabilité totale des capitaux décès.

Comment protéger vos héritiers d'un contrôle fiscal en 2026 ? Face à ce Big Brother fiscal, la meilleure défense reste l'organisation anticipée et documentée. Pour éviter que vos enfants ne se retrouvent face à un inspecteur des impôts exigeant des comptes sur vos dix dernières années de vie, Senioractu vous suggère une méthode en trois étapes.



Tout d'abord, privilégiez les présents d'usage pour les événements marquants (Noël, anniversaires, mariages). Selon la jurisprudence fiscale, ces cadeaux ne sont pas imposables et n'ont pas à être déclarés, à condition qu'ils restent proportionnés à votre fortune.



Ensuite, pour toute aide financière importante, utilisez le formulaire officiel de don manuel (n° 2735). En déclarant le don dès qu'il est effectué, vous figez la date et vous empêchez le fisc de venir recalculer les droits dix ans plus tard avec des pénalités.



Enfin, gardez une comptabilité simplifiée de vos gros retraits. Si vous retirez 5 000 euros pour payer un voyage ou une aide à domicile, gardez la trace de la facture. En cas de contrôle au moment de la succession, vos enfants pourront prouver que cet argent a été dépensé par vous, pour vous, et qu'il ne s'agit pas d'un héritage caché. En conclusion, l'année 2026 marque la fin de l'insouciance bancaire pour les seniors. Le fisc a désormais les yeux partout, et seule une gestion rigoureuse et transparente de vos comptes permettra à vos héritiers de percevoir leur héritage sans stress et sans spoliation administrative.

Sources :

- Légifrance : Article L102 B du Livre des procédures fiscales (LPF) relatif au délai de reprise et à la conservation des documents.

- Code Général des Impôts (CGI) : Article 1649 A concernant l'obligation de déclaration des comptes bancaires et le fonctionnement du fichier FICOBA.

- BOFiP : Bulletin Officiel des Finances Publiques n° BOI-CF-COM-10-10-30-20 (Droit de communication auprès des établissements financiers).

- CNIL : Délibération n° 2023-084 portant avis sur la mise en œuvre de la version 3 du fichier national des comptes bancaires (FICOBA 3).

Ministère de l'Économie et des Finances : Rapport annuel sur la lutte contre la fraude fiscale et l'interconnexion des fichiers de données.

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