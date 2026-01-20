Culture Théâtre : "Dans le couloir", quand un couple d'octogénaires voit le retour du fils quinqua à la maison ​Le Théâtre Hébertot accueillera, à partir du 24 janvier 2026, la nouvelle création de Jean-Claude Grumberg, Dans le couloir, mise en scène par Charles Tordjman. Cette comédie "senior", interprétée par Jean-Pierre Darroussin et Christine Murillo, sera jouée du mercredi au samedi à 19 h et le dimanche à 17 h 30.

La pièce met en scène un couple d’octogénaires confronté aux fragilités du grand âge et à une situation familiale inattendue : le retour au domicile parental de leur fils quinquagénaire.



Souffrant de divers maux physiques et peinant à communiquer avec leur enfant, les deux personnages évoluent dans un quotidien à la fois contraint et absurde, où les silences, les incompréhensions et les habitudes deviennent matière à comédie.

À travers des dialogues ciselés et mordants, Jean-Claude Grumberg explore les thèmes qui traversent son œuvre : le vieillissement, la solitude, les relations familiales et la dignité humaine.



Entre humour et émotion, Dans le couloir s’inscrit dans une tradition théâtrale qui n’est pas sans rappeler Beckett ou Ionesco, mêlant situations triviales et réflexion existentielle.



La mise en scène est confiée à Charles Tordjman, qui retrouve Jean-Claude Grumberg après plusieurs collaborations.



Le spectacle réunit également une équipe artistique fidèle : Vincent Tordjman à la scénographie, Christian Pinaud aux lumières, Lili Kendaka aux costumes et Vicnet à la musique. La pièce est coproduite par le Théâtre Hébertot et MK PROD.



Dans une note accompagnant le spectacle, Jean-Claude Grumberg souligne son attachement à Hébertot, théâtre qu’il connaît de longue date, et revendique un théâtre du rire et de la mélancolie, où le comique naît souvent du malheur partagé.



Dans le couloir propose ainsi un espace où les personnages, comme les spectateurs, sont invités à rire, à s’émouvoir et à reconnaître une part d’eux-mêmes dans ces figures du grand âge.

| Publié le 20/01/2026 à 03:42 | mis à jour le 03/02/2026 à 11:07



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