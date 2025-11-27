Retraite : ces erreurs administratives fréquentes qui vous font perdre des droits

Ces erreurs administratives ont des effets directs sur les revenus à la retraite. Un trimestre manquant peut repousser la date de départ, voire imposer une décote si l’assuré ne peut pas prolonger son activité. Dans les régimes complémentaires, la non-validation de points peut réduire la pension annuelle de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’euros selon la carrière. Certaines estimations avancent des pertes significatives lorsque plusieurs erreurs se cumulent.



Pour les retraités déjà en situation de fragilité financière, ces écarts pèsent lourdement sur le budget mensuel. L’absence de vérification régulière avant la demande de liquidation reste l’un des facteurs les plus fréquents de pertes évitables. À l’approche de la retraite, le contrôle du relevé de carrière devient donc une étape essentielle pour anticiper un départ dans de bonnes conditions. Les experts insistent sur la nécessité de prendre ce temps d’examen bien avant la date prévue, afin de laisser un délai suffisant pour corriger les anomalies.