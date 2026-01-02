Retraite Retraite 2026 : le piège méconnu de la liquidation provisoire qui ampute définitivement des milliers de pensions Par Fabrice Crozier | Publié le 02/01/2026 à 15:22 La Cour des comptes vient de révéler un mécanisme qui piège des milliers de retraités sans qu'ils le sachent : la liquidation provisoire. Ce dispositif, censé accélérer le versement des pensions, fige définitivement les erreurs de calcul. Voici comment éviter ce piège avant qu'il ne soit trop tard. Partager : W f X in @

La liquidation provisoire : ce dispositif méconnu qui piège les retraités Chaque année, de nombreux Français découvrent avec stupeur que leur pension de retraite est inférieure à ce qu'elle devrait être. Selon le rapport 2025 de la Cour des comptes publié en mai dernier, 10,5 % des pensions liquidées en 2024 comportaient une erreur financière. Le manque à gagner cumulé atteint 900 millions d'euros par an pour les retraités français.



Mais derrière ces chiffres se cache un mécanisme peu connu du grand public : la liquidation provisoire. Ce dispositif, mis en place pour accélérer le versement des premières pensions, permet aux caisses de retraite de calculer votre pension même si tous vos justificatifs n'ont pas encore été fournis ou vérifiés.



L'intention de départ était louable : éviter que les nouveaux retraités ne se retrouvent sans ressources pendant des mois en attendant le traitement complet de leur dossier. Certains délais de traitement dépassent en effet 270 jours, soit plus de 9 mois d'attente.



Le problème ? Ces calculs provisoires, établis sur des données incomplètes ou erronées, deviennent souvent définitifs. Faute de régularisation systématique, l'erreur initiale se fige dans le marbre et vous accompagne jusqu'à la fin de vos jours.

Pourquoi des erreurs provisoires deviennent définitives La Cour des comptes pointe plusieurs dysfonctionnements dans le système de liquidation provisoire.



Premier constat : l'absence de contrôle automatique après le versement des premières pensions. Une fois le montant provisoire établi, rares sont les vérifications systématiques qui permettraient de corriger les anomalies.



Deuxième écueil : les retraités ne sont pas toujours informés du caractère provisoire de leur pension. Beaucoup ignorent que le montant qu'ils reçoivent les premiers mois n'est pas définitif et qu'il pourrait être révisé. Cette méconnaissance les empêche de réagir à temps.



Troisième facteur aggravant : la charge de la preuve repose entièrement sur l'assuré. Si vous ne signalez pas l'erreur et ne fournissez pas les justificatifs nécessaires, la caisse de retraite n'engagera aucune démarche de régularisation de son propre chef.



Résultat : selon le rapport 2025 de la Cour des comptes, le manque à gagner cumulé pour les retraités français atteint 900 millions d'euros par an.

Le délai de 5 ans : une bombe à retardement pour votre pension Même si vous découvrez une erreur après votre départ en retraite, tout n'est pas perdu. La loi prévoit une possibilité de régularisation. Mais attention : la rétroactivité est limitée à 5 ans à compter du premier versement de votre pension.



Concrètement, si vous retrouvez un document crucial prouvant des trimestres manquants trois ans après votre départ, vous pourrez récupérer les sommes non versées sur cette période. Mais si vous attendez six ans, vous perdez définitivement une année d'arriérés.



Ce délai de prescription est d'autant plus problématique que de nombreuses erreurs concernent des périodes anciennes. La Cnav a notamment signalé une hausse des anomalies pour les années 1995 à 2005, période durant laquelle les changements de logiciels de paie et les fusions d'entreprises ont provoqué des pertes de données.



Si vous avez travaillé durant ces années, la vigilance s'impose. Vos premiers emplois, vos stages, vos CDD de cette époque peuvent avoir disparu des radars informatiques sans que vous le sachiez.

Les documents à conserver absolument pour éviter le piège



Voici les documents à garder précieusement, de préférence en version papier et numérique :

Bulletins de salaire : tous, y compris ceux de vos jobs d'été ou petits emplois

: tous, y compris ceux de vos jobs d'été ou petits emplois Contrats de travail et avenants : ils prouvent les périodes d'emploi

: ils prouvent les périodes d'emploi Certificats de travail : délivrés par chaque employeur à la fin du contrat

: délivrés par chaque employeur à la fin du contrat Attestations Pôle emploi (France Travail) : pour les périodes de chômage indemnisé

: pour les périodes de chômage indemnisé Relevés d'indemnités journalières : maladie, maternité, accident du travail

: maladie, maternité, accident du travail Livret militaire ou état signalétique des services : pour le service national

: pour le service national Attestations de stage : même les stages non rémunérés peuvent compter Pour rappel, en 2026, un trimestre est validé dès que vous avez cotisé sur 1 803 euros brut (contre 1 782 euros en 2025). Pour valider les 4 trimestres de l'année, il faut atteindre 7 212 euros brut cumulés. Face à ce risque, la meilleure protection reste la conservation systématique de vos justificatifs professionnels. Sans preuves, aucune régularisation n'est possible, même si votre mémoire est infaillible.Voici les documents à garder précieusement, de préférence en version papiernumérique :Pour rappel, en 2026, un trimestre est validé dès que vous avez cotisé sur(contre 1 782 euros en 2025). Pour valider les 4 trimestres de l'année, il faut atteindre 7 212 euros brut cumulés.

Comment vérifier si votre pension est correcte avant qu'il ne soit trop tard



Si vous êtes encore en activité : consultez régulièrement votre relevé de carrière sur



Si vous venez de partir en retraite : ne vous contentez pas de la notification de pension reçue. Vérifiez chaque élément : nombre de trimestres retenus, salaire annuel moyen, majorations pour enfants, décote ou surcote éventuelle. En cas d'anomalie, vous disposez de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable de votre caisse.



Si vous êtes retraité depuis plusieurs années : il n'est pas trop tard pour agir, mais le temps presse. Comparez votre relevé de carrière avec vos bulletins de salaire conservés. Si des trimestres manquent, faites une demande de régularisation avant d'atteindre la limite des 5 ans de rétroactivité.



Attention particulière pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco : les points peuvent également être manquants ou mal calculés. Contactez le 0970 660 660 (appel non surtaxé) pour vérifier votre situation. Que vous soyez encore actif ou déjà retraité, plusieurs démarches permettent de sécuriser vos droits.consultez régulièrement votre relevé de carrière sur info-retraite.fr . Ce document récapitule année par année vos trimestres validés et vos salaires déclarés. À partir de 55 ans, vous pouvez utiliser le service « Corriger ma carrière » pour signaler toute anomalie directement en ligne.ne vous contentez pas de la notification de pension reçue. Vérifiez chaque élément : nombre de trimestres retenus, salaire annuel moyen, majorations pour enfants, décote ou surcote éventuelle. En cas d'anomalie, vous disposez depour saisir la commission de recours amiable de votre caisse.il n'est pas trop tard pour agir, mais le temps presse. Comparez votre relevé de carrière avec vos bulletins de salaire conservés. Si des trimestres manquent, faites une demande de régularisation avant d'atteindre la limite des 5 ans de rétroactivité.Attention particulière pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco : les points peuvent également être manquants ou mal calculés. Contactez le 0970 660 660 (appel non surtaxé) pour vérifier votre situation.

Les profils les plus exposés au piège de la liquidation provisoire

Les carrières mixtes : vous avez alterné entre salariat privé, fonction publique ou activité indépendante. Les transitions entre régimes sont des zones à haut risque d'erreurs.

: vous avez alterné entre salariat privé, fonction publique ou activité indépendante. Les transitions entre régimes sont des zones à haut risque d'erreurs. Les multi-employeurs : vous avez enchaîné les CDD, les missions d'intérim ou travaillé pour plusieurs employeurs la même année. Chaque changement multiplie les risques de données perdues.

: vous avez enchaîné les CDD, les missions d'intérim ou travaillé pour plusieurs employeurs la même année. Chaque changement multiplie les risques de données perdues. Les expatriés et détachés : vos périodes à l'étranger sont rarement intégrées automatiquement. Sans démarche active de votre part, ces années disparaissent du calcul.

: vos périodes à l'étranger sont rarement intégrées automatiquement. Sans démarche active de votre part, ces années disparaissent du calcul. Les femmes ayant eu des enfants : les majorations pour enfants sont parfois oubliées ou mal attribuées entre les deux parents.

: les majorations pour enfants sont parfois oubliées ou mal attribuées entre les deux parents. Les actifs des années 1995-2005 : cette période concentre un nombre anormalement élevé d'anomalies selon la Cnav. Si vous avez travaillé durant ces années, vérifiez particulièrement cette période sur votre relevé. Certains parcours professionnels sont plus vulnérables aux erreurs de carrière. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, redoublez de vigilance :

Sources

- Cour des comptes, Rapport de certification des comptes du régime général de Sécurité sociale, mai 2025

- Service-public.fr, Durée d'assurance retraite du salarié du secteur privé, janvier 2026

- Cnav, Circulaire sur les paramètres de validation des trimestres 2026, 23 décembre 2025

- Info-retraite.fr, Service « Corriger ma carrière »

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