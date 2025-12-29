Les 10 aides que vous risquez d'oublier de demander en 2026

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est le dispositif le plus touché par le non-recours. En 2026, elle atteint 1 043,59 € par mois pour une personne seule et 1 620,18 € pour un couple.



Le frein principal : la récupération sur succession. Mais elle ne s'applique que si l'actif net dépasse 108 586 €. En dessous, vos héritiers ne rembourseront rien.



Demande : votre Carsat, MSA ou le CCAS de votre commune.