Arnaques Cette arnaque au téléphone vide les comptes crypto en 15 minutes — et les seniors tombent les premiers Par Fabrice Crozier | Publié le 02/03/2026 à 07:34 Un appel en numéro français, un interlocuteur poli qui connaît votre nom et votre adresse mail, un scénario de panique parfaitement rodé. En quelques minutes, des milliers d'euros en cryptomonnaies s'évaporent vers un portefeuille contrôlé par des escrocs. La vague d'arnaques au faux support Binance via Trust Wallet atteint un niveau inédit en France début 2026, sur fond de fuites de données massives et d'agressions physiques contre des détenteurs de crypto-actifs. Partager : W f X in @

Ce qu'il faut retenir

Le mode opératoire en trois étapes que les escrocs utilisent pour vous convaincre de transférer vos cryptos vers un faux portefeuille La raison pour laquelle les arnaqueurs connaissent déjà votre nom, votre mail et parfois votre adresse postale avant même de vous appeler La phrase que Binance ne prononcera jamais au téléphone — et qui doit vous mettre en alerte immédiate Les réflexes concrets à adopter si vous recevez un appel suspect prétendant provenir d'une plateforme crypto Les ressources officielles françaises pour signaler ces arnaques et tenter de récupérer vos fonds

Un scénario d'arnaque redoutablement convaincant Tout commence par un simple appel. Le numéro affiché sur votre téléphone est un indicatif français, souvent en 01. Une voix calme et professionnelle se présente comme un agent de sécurité de Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Le discours est alarmant : une connexion suspecte a été détectée sur votre compte depuis Madrid, Berlin ou le Portugal.



L'interlocuteur connaît votre nom, votre prénom, parfois votre adresse mail. Cette connaissance de vos données personnelles — obtenues grâce à des bases de données piratées — rend l'arnaque terriblement crédible. Selon Cybermalveillance.gouv.fr, ces escrocs "tentent de manipuler les détenteurs de cryptomonnaies afin de détourner leurs actifs vers des portefeuilles frauduleux", à la manière exacte des fraudes au faux conseiller bancaire.



Ce qui rend ce piège redoutable : les arnaqueurs ne vous demandent ni mot de passe ni clé privée lors du premier contact. Ils semblent déjà tout savoir sur vous, ce qui endort votre méfiance.

Trois étapes pour vider un compte en un quart d'heure

Étape 1 — L'appel d'alerte : Un prétendu agent de sécurité vous signale une connexion suspecte. Il vous passe ensuite un soi-disant « ingénieur sécurité » encore plus convaincant.

Un prétendu agent de sécurité vous signale une connexion suspecte. Il vous passe ensuite un soi-disant « ingénieur sécurité » encore plus convaincant. Étape 2 — Le transfert vers Trust Wallet : On vous explique que vos fonds doivent être « mis à l'abri » sur un portefeuille Trust Wallet, présenté comme une extension sécurisée de Binance. Vous recevez un e-mail avec une « phrase de récupération » (seed phrase) de 12 mots, envoyée sous forme d'image.

On vous explique que vos fonds doivent être « mis à l'abri » sur un portefeuille Trust Wallet, présenté comme une extension sécurisée de Binance. Vous recevez un e-mail avec une « phrase de récupération » (seed phrase) de 12 mots, envoyée sous forme d'image. Étape 3 — Le vol : Vous créez le portefeuille avec cette phrase de récupération et transférez vos cryptos. Sauf que cette phrase appartient aux escrocs. Ils ont un accès total au portefeuille et vident vos fonds en quelques secondes. Les adresses e-mail utilisées imitent celles de Binance ou Trust Wallet grâce au « typosquattage » — par exemple [email protected] ou des variantes de [email protected]. Ces adresses ressemblent à s'y méprendre aux vraies. Voici comment l'arnaque se déroule, étape par étape :Les adresses e-mail utilisées imitent celles de Binance ou Trust Wallet grâce au « typosquattage » — par exempleou des variantes de. Ces adresses ressemblent à s'y méprendre aux vraies.

Pourquoi les seniors sont en première ligne



Selon une étude Microsoft relayée par 16 % des seniors déclarent connaître précisément les démarches à suivre en cas d'arnaque en ligne. Et 39 % se tournent vers un membre de leur famille en cas de problème technique, au lieu de contacter directement le service officiel.



Les escrocs exploitent précisément cette confiance naturelle dans le contact humain. Un senior qui reçoit un appel téléphonique d'un interlocuteur poli, compétent et qui semble déjà informé de sa situation aura davantage tendance à suivre ses instructions qu'un trentenaire habitué aux tentatives de phishing par mail. L'arnaque au faux support technique est d'ailleurs la 3e menace cyber pour les particuliers en France, selon le dernier rapport de Cybermalveillance.gouv.fr. Soyons directs. Si vous avez plus de 60 ans et que vous détenez des cryptomonnaies, vous êtes une cible prioritaire. Et ce n'est pas une question d'intelligence ou de naïveté — c'est une question de réflexes numériques.Selon une étude Microsoft relayée par Cybermalveillance.gouv.fr , seulsdéclarent connaître précisément les démarches à suivre en cas d'arnaque en ligne. Etse tournent vers un membre de leur famille en cas de problème technique, au lieu de contacter directement le service officiel.Les escrocs exploitent précisément cette confiance naturelle dans le contact humain. Un senior qui reçoit un appel téléphonique d'un interlocuteur poli, compétent et qui semble déjà informé de sa situation aura davantage tendance à suivre ses instructions qu'un trentenaire habitué aux tentatives de phishing par mail. L'arnaque au faux support technique est d'ailleurs laen France, selon le dernier rapport de Cybermalveillance.gouv.fr.

Un contexte explosif : fuites de données et agressions physiques



En janvier, Cybermalveillance.gouv.fr a publié une



Mais le plus glaçant, c'est que la menace ne se limite plus au numérique. Des enlèvements et séquestrations ont été signalés aux forces de l'ordre dès janvier 2026. Le 12 février, trois hommes cagoulés et armés ont tenté de cambrioler le domicile de David Prinçay, patron de Binance France, dans le Val-de-Marne. Les suspects ont été arrêtés quelques heures plus tard à Lyon.



Selon un mémo confidentiel de la police judiciaire révélé par Franceinfo, 40 affaires d'enlèvements organisés entre juillet 2023 et fin 2025 seraient liées à des motivations crypto en France. Le parquet de Paris rappelle que jamais les forces de l'ordre ne vous demanderont vos clés privées ou de transférer des fonds pour les « sécuriser ». L'année 2026 marque un tournant inquiétant.En janvier, Cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte spécifique sur les violations de données dans le secteur des crypto-actifs. Des enquêtes sont en cours, notamment contre la société Waltio, dont la fuite de données aurait permis à des criminels d'identifier et de localiser des détenteurs de cryptomonnaies.Mais le plus glaçant, c'est que la menace ne se limite plus au numérique. Des enlèvements et séquestrations ont été signalés aux forces de l'ordre dès janvier 2026. Le 12 février, trois hommes cagoulés et armés ont tenté de cambrioler le domicile de, dans le Val-de-Marne. Les suspects ont été arrêtés quelques heures plus tard à Lyon.Selon un mémo confidentiel de la police judiciaire révélé par Franceinfo,entre juillet 2023 et fin 2025 seraient liées à des motivations crypto en France. Le parquet de Paris rappelle que jamais les forces de l'ordre ne vous demanderont vos clés privées ou de transférer des fonds pour les « sécuriser ».

La règle d'or : Binance ne vous appellera jamais Binance ne contacte jamais ses clients par téléphone. Jamais. Le support officiel fonctionne uniquement par chat, depuis l'application ou le site web. Tout appel prétendant provenir de Binance est une arnaque, sans exception.

⛔ Signaux d'alerte 📱 Appel entrant non sollicité Prétendant venir de Binance ou d'une plateforme crypto ⛔ Pression à agir vite ⚠️ Urgence de transférer vos fonds Vers un « portefeuille sécurisé » ou Trust Wallet ⛔ Seed phrase par e-mail 📊 Phrase de récupération envoyée En image dans un mail — jamais une procédure légitime ✅ Le bon réflexe ℹ️ Raccrochez et vérifiez Connectez-vous directement via l'app officielle Binance

Binance met à disposition l'outil Binance Verify sur son site officiel, qui permet de vérifier si un canal de communication (e-mail, numéro de téléphone, compte Telegram) est bien officiel. C'est le point crucial à retenir, et il tient en une phrase :. Jamais. Le support officiel fonctionne uniquement par chat, depuis l'application ou le site web. Tout appel prétendant provenir de Binance est une arnaque, sans exception.Binance met à disposition l'outilsur son site officiel, qui permet de vérifier si un canal de communication (e-mail, numéro de téléphone, compte Telegram) est bien officiel.

Que faire si vous avez été piégé — ou si vous recevez un appel suspect



Voici les étapes à suivre immédiatement :

Changez tous vos mots de passe (Binance, e-mail associé, tout compte lié) et activez la double authentification via une application comme Google Authenticator — jamais par SMS .

(Binance, e-mail associé, tout compte lié) et activez la double authentification via une application comme Google Authenticator — . Signalez l'arnaque à Binance via le formulaire officiel de signalement accessible depuis l'application ou le site binance.com.

via le formulaire officiel de signalement accessible depuis l'application ou le site binance.com. Déposez plainte en ligne sur masecurite.interieur.gouv.fr ou au commissariat. Conservez toutes les preuves : captures d'écran des appels, e-mails reçus, adresses de portefeuilles.

en ligne sur masecurite.interieur.gouv.fr ou au commissariat. Conservez toutes les preuves : captures d'écran des appels, e-mails reçus, adresses de portefeuilles. Contactez la plateforme 17Cyber de Cybermalveillance.gouv.fr pour bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'un accompagnement personnalisé.

de Cybermalveillance.gouv.fr pour bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'un accompagnement personnalisé. Méfiez-vous des « récupérateurs de fonds » qui vous contactent après l'arnaque : ce sont souvent les mêmes escrocs, ou d'autres qui exploitent votre détresse. En cas de doute avant un appel, le parquet de Paris propose d'adresser directement des lettres-plaintes pour un traitement accéléré. Pour les pertes financières liées à des crypto-actifs, la plateforme Épargne Info Service de l'AMF est joignable au 01 53 45 62 00. Si vous avez déjà transféré vos cryptomonnaies vers un portefeuille frauduleux, chaque minute compte. Les transactions sur la blockchain sont irréversibles, mais une action rapide peut parfois permettre de bloquer les fonds chez l'escroc s'ils transitent par une autre plateforme d'échange.Voici les étapes à suivre immédiatement :En cas de doute avant un appel, le parquet de Paris propose d'adresser directement des lettres-plaintes pour un traitement accéléré. Pour les pertes financières liées à des crypto-actifs, la plateforme Épargne Info Service de l'AMF est joignable au

Sources :

- Cybermalveillance.gouv.fr, alerte violation de données crypto-actifs, janvier 2026

- Microsoft et Cybermalveillance.gouv.fr, étude arnaques faux support technique, juillet 2025

- BeInCrypto et RTL, tentative d'agression contre le patron de Binance France, 13 février 2026

- Binance France, politique de support client officielle, 2026

- Parquet de Paris, recommandations contre les faux représentants de l'ordre, janvier 2026

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